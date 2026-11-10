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Εικόνες χάους και πόλωσης επικράτησαν κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης του νέου ισραηλινού Κοινοβουλίου που ορκίστηκε σήμερα (9/11).

Ενώ ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ, ανοίγοντας την εναρκτήρια συνεδρίαση, κάλεσε διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις να προβούν σε συμβιβασμούς προκειμένου να σχηματίσουν μια νέα κυβέρνηση στο Ισραήλ, γρήγορα φάνηκαν οι έντονες πολιτικές διαιρέσεις με τις ομιλίες των ηγετών των κομμάτων.

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Δεσμεύσεις Άιζενκοτ

Λίγη ώρα πριν από την εναρκτήρια συνεδρίαση του κοινοβουλίου του Ισραήλ ο Άιζενκοτ δεσμεύτηκε να συγκροτήσει τη νέα κυβέρνηση του Ισραήλ «το συντομότερο δυνατόν» για να διαδεχθεί την κυβέρνηση του πολιτικού του αντιπάλου, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στην ομιλία του μετά την ορκωμοσία της νέας Κνεσέτ, ο Νετανιάχου απηύθυνε εκ νέου έκκληση για τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας, ενώ εξαπέλυσε για ακόμη μια φορά δριμεία επίθεση κατά των αραβικών κομμάτων Ράαμ και Ενοποιημένη Λίστα, κατηγορώντας τα ότι επιδιώκουν την καταστροφή του Ισραήλ, ενώ προειδοποιεί τους πολιτικούς του αντιπάλους να μην βασίζονται στη στήριξή τους για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Παράλληλα, δήλωσε ότι «το Ιράν εργάζεται για την αναβίωση της πυρηνικής απειλής. Ο μόνος τρόπος για να εξαλειφθεί οριστικά αυτή η υπαρξιακή απειλή είναι η ανατροπή του καθεστώτος των αγιατολάχ». «Απέναντι σε αυτές τις απειλές, οφείλουμε να κάνουμε ένα πράγμα σε αυτό το Σώμα: να παραμερίσουμε κάθε άλλη σκοπιμότητα και να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας», τόνισε.

Στη συνέχεια στράφηκε κατά αντιπάλων του, επικρίνοντάς τους επειδή εξετάζουν το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβερνητικού συνασπισμού με τη στήριξη Αράβων βουλευτών, τους οποίους χαρακτηρίζει «υποστηρικτές της τρομοκρατίας που μισούν το Ισραήλ».

Ο Άιζενκοτ καταδίκασε ως «επαίσχυντη» την ομιλία του Νετανιάχου. «Άκουσα προσεκτικά την παραληρηματική, διχαστική, γεμάτη μίσος και επαίσχυντη ομιλία του απερχόμενου πρωθυπουργού, ο οποίος καταχράστηκε μια επίσημη εκδήλωση, την ορκωμοσία της 26ης Κνεσέτ, για πολιτικούς σκοπούς», δήλωσε ο Άιζενκοτ, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματός του, προσθέτοντας ότι «η συνεχιζόμενη κατοχή της εξουσίας από τον Νετανιάχου διχάζει το Ισραήλ και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά του».

Αντιδράσεις για τους Άραβες βουλευτές που αποχώρησαν ενώ ακουγόταν ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ

Σφοδρές αντιδράσις έχει προκαλέσει το γεγονός ότι βουλευτές της αραβικής παράταξης «Joint List» (Κοινή Λίστα) αποχώρησαν από την Ολομέλεια της Κνεσέτ κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του «Hatikvah», του εθνικού ύμνου του Ισραήλ.

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Bei der ersten Sitzung der neu gewählten Knesset wurde die israelische Nationalhymne gesungen. Die Abgeordneten der arabischen Gemeinsamen Liste verließen den Saal. Der Chef der zweiten arabischen Partei, Raam, Mansour Abbas, blieb. https://t.co/PzlwNa9kvH — Ahmad Mansour (@AhmadMansour__) November 10, 2026

Αντίθετα, ο επικεφαλής της δεύτερης αραβικής παράταξης, του κόμματος Ra’am, Μανσούρ Αμπάς, παρέμεινε στην αίθουσα.

🇮🇱 IF YOU CAN’T STAND FOR THE NATIONAL ANTHEM, SHOULD YOU BE SERVING IN THE KNESSET? Arab members of the Knesset reportedly walked out during the playing of Israel’s national anthem, Hatikvah, at the opening of the 26th Knesset. https://t.co/tV0KkeIgCh Advertisement November 10, 2026

Σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την 7η Οκτωβρίου

Ο πρόεδρος του κόμματος Μπεγιαχάντ, Ναφτάλι Μπένετ, και άλλοι βουλευτές της αντιπολίτευσης διέκοπταν επανειλημμένα τον Νετανιάχου κατά την ομιλία του, απαιτώντας απαντήσεις σχετικά με τις φερόμενες διασυνδέσεις συνεργατών του με το Κατάρ, καθώς και για την άρνησή του να συστήσει κρατική εξεταστική επιτροπή για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, υπό την ηγεσία της Χαμάς.

WATCH: “What about an investigation into Oct. 7?” Bennett interrupts Netanyahu’s Knesset toast as PM calls for probe into foreign money’s influence on elections. https://t.co/xb87rbxNPd — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) November 10, 2026

Την ώρα που ο Νετανιάχου κατηγορούσε τα αραβικά κόμματα ότι επιδιώκουν την καταστροφή του Ισραήλ, ο Μπένετ τον διέκοπτε φωνάζοντας: «Τι γίνεται με τη διερεύνηση των γεγονότων της 7ης Οκτωβρίου; Τι γίνεται με τους συμβούλους σας από το Κατάρ; Γιατί δεν κηρύσσετε το Κατάρ εχθρικό κράτος;»

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Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Λικούντ Οφίρ Κατς απάντησε αιχμηρά στον Μπένετ: «Διερευνήστε το μαζί με τον Τίμπι και τον Αμπάς σας», αναφερόμενος στον βουλευτή της Ενοποιημένης Λίστας Αχμέντ Τίμπι, και τον πρόεδρο του κόμματος Ράαμ, Μανσούρ Αμπάς.

Ο Γιαΐρ Γκολάν αποχώρησε από την αίθουσα ενώ μιλούσε ο Νετανιάχου

Παράλληλα, ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκρατικοί, Γιαΐρ Γκολάν, και μέλη του κόμματός του αποχώρησαν από την αίθουσα της ολομέλειας σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ενώ ο βουλευτής Γκιλάντ Καρίβ, φώναξε: «Πόσα χρήματα λάβατε από το Κατάρ;».

נתניהו מתקשה להפנים שהציבור הישראלי פיטר אותו. עכשיו הוא משקר ומסית נגד הציבור הערבי בניסיון להיאחז בשלטון בכוח. בקרוב הוא יחליף את כיסא ראש הממשלה בספסל האופוזיציה. ותקום בישראל ממשלת תיקון והצלה. https://t.co/vMbdQNDpSJ Advertisement November 10, 2026

Κατά την ορκωμοσία ο ακροδεξιός απερχόμενος υπουργός Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ εξαπέλυσε υβριστικό ξέσπασμα κατά του βουλευτή και επικεφαλής του κύριου αραβικού σχηματισμού Ενοποιημένη Λίστα, Γιούσεφ Τζαμπαρίν, κατηγορώντας τον ότι υποστηρίζει τη Χαμάς.

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«Σε ποιον ορκίζεται πίστη – στη Χαμάς;» ρώτησε ο Μπεν Γκβιρ τον Τζαμπαρίν, τον ηγέτη της Ενοποιημέης Λίστας, αμέσως μετά την ορκωμοσία του.

Συγκίνηση για τον Ελισά Μεντάν

Σε μια σπάνια στιγμή ενότητας, βουλευτές της Κνεσέτ όσο από τη δεξιά όσο και από την αριστερά σηκώθηκαν για να καταχειροκροτήσουν τον νεοεκλεγέντα βουλευτή Ελισά Μεντάν, ο οποίος έχασε και τα δύο του πόδια στον πόλεμο της Γάζας, το απόγευμα της Τρίτης.

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