Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τον Ιούνιο του 2025, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν την επιχείρηση «Midnight Hammer» κατά κρίσιμων ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Φορντό, τη Νατάνζ και το Ισφαχάν.

Στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν βομβαρδιστικά B-2 Spirit, τα οποία μετέφεραν εξειδικευμένες βόμβες διάτρησης οχυρώσεων GBU-57 μετά από προετοιμασία 15 ετών.

Η αποστολή περιλάμβανε μια επιχείρηση παραπλάνησης για την απόκρυψη των στόχων και υποστηρίχθηκε από 125 αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών F-22 και F-35.

Τα πληρώματα των βομβαρδιστικών εκτέλεσαν μια εξαντλητική πτήση 37 ωρών, ενώ η ισραηλινή επιχείρηση «Rising Lion» προηγήθηκε, εξουδετερώνοντας απειλές της ιρανικής αεράμυνας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Δεκαπέντε χρόνια προετοιμασίας, μια επιχείρηση παραπλάνησης και 37 ώρες πτήσης. Το αμερικανικό στρατιωτικό περιοδικό Air & Space Forces Magazine αποκαλύπτει όσα συνέβησαν στα πιλοτήρια των stealth βομβαρδιστικών B-2 και στα κέντρα επιχειρήσεων κατά την επίθεση των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο του 2025.

Οι λεπτομέρειες μιας από τις πιο σύνθετες αεροπορικές επιχειρήσεις των τελευταίων ετών, της αμερικανικής επιχείρησης «Midnight Hammer» κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, έρχονται στο φως μέσα από εκτενές ρεπορτάζ του αμερικανικού στρατιωτικού περιοδικού Air & Space Forces Magazine.

Advertisement

Advertisement

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν αεροπορικές και πυραυλικές επιθέσεις εναντίον κρίσιμων ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων το υπόγειο συγκρότημα του Φορντό και οι εγκαταστάσεις στη Νατάνζ και στο Ισφαχάν.

Στο επίκεντρο της αποστολής βρέθηκαν τα αμερικανικά stealth βομβαρδιστικά B-2 Spirit, τα οποία πέταξαν επί πολλές ώρες, μεταφέροντας τις ειδικά σχεδιασμένες βόμβες διάτρησης οχυρώσεων GBU-57. Οι μαρτυρίες των πιλότων περιγράφουν τις κρίσιμες στιγμές της επίθεσης, τις αλλαγές στον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία στιγμή, την προσπάθεια απόκρυψης της αποστολής και τις συνθήκες εξάντλησης που αντιμετώπισαν τα πληρώματα.

Η στιγμή που τα B-2 έφτασαν πάνω από την Τεχεράνη

Ήταν τα ξημερώματα της Κυριακής 22 Ιουνίου 2025, όταν ένα κόκκινο μισοφέγγαρο φώτιζε τον ουρανό του Ιράν. Έπειτα από περίπου 18 ώρες πτήσης, δύο Αμερικανοί πιλότοι ενός βομβαρδιστικού B-2 πλησίαζαν στην περιοχή του στόχου τους.

Οι δύο αεροπόροι είχαν ήδη ελέγξει επανειλημμένα τα όργανα του αεροσκάφους, τους διακόπτες, τους χάρτες και τα χρονικά δεδομένα της αποστολής. Τότε, μέσα στο σκοτάδι, εμφανίστηκαν κάτω από το βομβαρδιστικό τα φώτα μιας μεγάλης πόλης.

«Θεέ μου, είναι η Τεχεράνη!», αναφώνησε ένας από τους δύο πιλότους.

Παρά τις επανειλημμένες ασκήσεις και τις προσομοιώσεις που είχαν προηγηθεί, η πραγματικότητα της αποστολής ήταν εντελώς διαφορετική. «Το κάνουμε. Συμβαίνει στ’ αλήθεια», σχολίασαν, συνειδητοποιώντας ότι η επιχείρηση για την οποία προετοιμάζονταν επί μήνες βρισκόταν πλέον σε εξέλιξη.

Advertisement

Λίγα λεπτά αργότερα άνοιξαν οι θυρίδες οπλισμού του B-2. Από το αεροσκάφος απελευθερώθηκαν δύο τεράστιες βόμβες, βάρους περίπου 13,6 τόνων η καθεμία, με κατεύθυνση την υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Φορντό.

Αμέσως μετά την αποδέσμευση του φορτίου, το βομβαρδιστικό έγινε αισθητά ελαφρύτερο και πιο ευέλικτο.

«Πάμε να φύγουμε από εδώ!», είπε ο ένας πιλότος. Ο συνάδελφός του, ωστόσο, επέμεινε να περιμένουν για λίγα δευτερόλεπτα.

Advertisement

Οι δύο αεροπόροι έστρεψαν το αεροσκάφος και παρακολούθησαν την περιοχή, περιμένοντας να διαπιστώσουν το αποτέλεσμα της επίθεσης. Περίπου 15 δευτερόλεπτα αργότερα, μια τεράστια πύρινη σφαίρα υψώθηκε στον ουρανό, φτάνοντας σε ύψος αντίστοιχο ενός δεκαώροφου κτιρίου και φωτίζοντας τα ιρανικά βουνά σαν να είχε ξημερώσει.

Midnight Hammer: Προετοιμασία 15 ετών για την καταστροφή του Φορντό

Η επιχείρηση κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν δεν σχεδιάστηκε μέσα σε λίγες εβδομάδες. Αντίθετα, η προετοιμασία για την προσβολή του Φορντό είχε ξεκινήσει ήδη από το 2009.

Τότε, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εντόπισαν ύποπτες κατασκευαστικές δραστηριότητες σε ορεινή περιοχή νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Σταδιακά αποκαλύφθηκε η ύπαρξη μιας εκτεταμένης υπόγειας πυρηνικής εγκατάστασης, η οποία είχε σχεδιαστεί ώστε να προστατεύεται από συμβατικές αεροπορικές επιθέσεις.

Advertisement

Για περίπου 15 χρόνια, Αμερικανοί ειδικοί συγκέντρωναν πληροφορίες και μελετούσαν τη γεωγραφία της περιοχής, την κατασκευή των υπόγειων εγκαταστάσεων και τα συστήματα που υποστήριζαν τη λειτουργία τους.

Κομβικό ρόλο στον σχεδιασμό είχε η ανάπτυξη της GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP), μιας εξειδικευμένης βόμβας διάτρησης οχυρώσεων, σχεδιασμένης να πλήττει στόχους που βρίσκονται σε μεγάλο βάθος κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

Το βομβαρδιστικό B-2 Spirit αποτελεί το μοναδικό αεροσκάφος που μπορεί να μεταφέρει και να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο όπλο.

Advertisement

Ωστόσο, ακόμη και μετά από τόσα χρόνια προετοιμασίας, το αμερικανικό σχέδιο χρειάστηκε να προσαρμοστεί λίγο πριν από την εκτέλεσή του.

Advertisement

Τις ημέρες που προηγήθηκαν της επίθεσης, οι αμερικανικές υπηρεσίες διαπίστωσαν ότι το Ιράν είχε επιχειρήσει να σφραγίσει ορισμένα σημεία της εγκατάστασης με σκυρόδεμα. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τους στρατιωτικούς επιτελείς σε επανεξέταση επιμέρους στοιχείων της αποστολής.

Οι αλλαγές συνεχίστηκαν μέχρι τις τελευταίες ώρες πριν από την αναχώρηση, ακόμη και όταν ορισμένοι πιλότοι είχαν ήδη ξεκουραστεί, προκειμένου να είναι έτοιμοι για τη μακρά πτήση.

Η επιχείρηση παραπλάνησης για να μην αποκαλυφθεί η αποστολή των B-2

Ένα από τα δυσκολότερα σκέλη της Midnight Hammer ήταν η απόκρυψη της πραγματικής κατεύθυνσης των επτά αμερικανικών βομβαρδιστικών B-2 που απογειώθηκαν από την αεροπορική βάση Γουάιτμαν, στο Μιζούρι.

Advertisement

Οι ΗΠΑ έπρεπε να διατηρήσουν την επιχείρηση μυστική, αποτρέποντας την αποκάλυψη τόσο του χρόνου αναχώρησης όσο και του πραγματικού προορισμού των αεροσκαφών.

Στο πλαίσιο αυτό, χρησιμοποιήθηκε μια επιχείρηση παραπλάνησης, με την ορατή κινητοποίηση άλλων βομβαρδιστικών να δημιουργεί την εντύπωση ότι αμερικανικά αεροσκάφη κατευθύνονταν προς το Γκουάμ ή τη βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό.

Η μυστικότητα ήταν τόσο αυστηρή, ώστε ούτε οι οικογένειες των πιλότων γνώριζαν πού κατευθύνονταν οι δικοί τους άνθρωποι.

Ένας από τους συμμετέχοντες, ο οποίος αναφέρεται στο ρεπορτάζ με το ψευδώνυμο «Άλφα», περιέγραψε πώς απέκρυψε την αποστολή ακόμη και από τη σύζυγό του.

«Δεν της είπα τίποτα. Απλώς πήγα στη δουλειά και δεν γύρισα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

⚠️ The United States struck Iran’s nuclear facilities



In the early hours of June 22 (around 2:30 AM Iranian time), the U.S. launched strikes on key nuclear sites — Fordow, Natanz, and Isfahan. B-2 bombers, Massive Ordnance Penetrators (weighing 13–30 tons), and Tomahawk… pic.twitter.com/UW4xn8Wicx — NEXTA (@nexta_tv) June 22, 2025

37 ώρες στον αέρα: Οι εξαντλητικές συνθήκες μέσα στα πιλοτήρια

Η αποστολή Midnight Hammer αποτέλεσε μια πρωτοφανή δοκιμασία αντοχής για τα πληρώματα των αμερικανικών βομβαρδιστικών.

Σε κάθε B-2 επέβαιναν δύο πιλότοι, οι οποίοι έπρεπε να διαχειριστούν μια εξαιρετικά πολύωρη πτήση, να παρακολουθούν διαρκώς τα συστήματα του αεροσκάφους και να παραμένουν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Ο διαθέσιμος χώρος στο πιλοτήριο ήταν περιορισμένος, ενώ η ξεκούραση γινόταν σε σύντομα διαστήματα διάρκειας περίπου 30 έως 45 λεπτών.

Για να αντιμετωπίσουν την κόπωση, ορισμένοι πιλότοι χρησιμοποίησαν διεγερτικά που τους είχαν χορηγηθεί με ιατρική συνταγή, ενώ άλλοι βασίστηκαν στον καφέ και στα ενεργειακά ποτά.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες, τα αεροσκάφη διέθεταν ορισμένες βασικές υποδομές για την υποστήριξη των πληρωμάτων, όπως φούρνο μικροκυμάτων, τουαλέτα και περιορισμένο χώρο όπου μπορούσαν να ξαπλώσουν για λίγο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά περίπου 125 αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων:

Τα stealth βομβαρδιστικά B-2 Spirit.

Μαχητικά αεροσκάφη F-22 και F-35.

Αεροσκάφη κρούσης και υποστήριξης.

Ιπτάμενα τάνκερ για τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών εν πτήσει.

Ιδιαίτερα σημαντικός αποδείχθηκε ο ρόλος των εναέριων ανεφοδιασμών. Οι πιλότοι τους χαρακτήρισαν έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες για την ολοκλήρωση της αποστολής, καθώς επέτρεψαν στα αμερικανικά αεροσκάφη να καλύψουν τεράστιες αποστάσεις χωρίς να χρειαστεί να διακόψουν την πορεία τους.

This summer, @POTUS asked the @usairforce to do something complex, dangerous and consequential. We followed through and did it. pic.twitter.com/9fdsAz6Lgk — General Ken Wilsbach (@OfficialCSAF) September 23, 2025

Πώς η ισραηλινή επιχείρηση Rising Lion επηρέασε την αμερικανική επίθεση

Καθοριστική για τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η Midnight Hammer ήταν και η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση «Rising Lion», η οποία είχε ξεκινήσει στις 13 Ιουνίου 2025.

Οι ισραηλινές επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων και συστημάτων αεράμυνας είχαν προηγηθεί της αμερικανικής επιχείρησης και επηρέασαν τον σχεδιασμό της.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των Αμερικανών πιλότων, τα ισραηλινά μαχητικά F-35 και F-15 είχαν εξουδετερώσει σημαντικό αριθμό απειλών που προκαλούσαν ανησυχία στους Αμερικανούς στρατιωτικούς επιτελείς.

«Εξουδετέρωσαν πολλές απειλές και έκαναν την αποστολή πολύ πιο ασφαλή για εμάς», ανέφερε ο πιλότος με το ψευδώνυμο «Άλφα».

Ο ίδιος χαρακτήρισε την ισραηλινή επιχείρηση ένα εντυπωσιακό παράδειγμα αξιοποίησης της δυτικής αεροπορικής ισχύος.

Η εξασθένηση της ιρανικής αεράμυνας αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για την προσέγγιση των αμερικανικών βομβαρδιστικών στους στόχους τους.

Τα B-2 πραγματοποίησαν τις επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Φορντό και της Νατάνζ και στη συνέχεια επιτάχυναν την αποχώρησή τους από τον ιρανικό εναέριο χώρο.

Κατά τη διάρκεια της εξόδου τους, στα πιλοτήρια ακούστηκαν προειδοποιήσεις για πιθανή εχθρική δραστηριότητα. Ωστόσο, η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε μετά την αποστολή έδειξε ότι οι ιρανικές δυνάμεις δεν είχαν ανοίξει πυρ εναντίον των βομβαρδιστικών B-2.

«Τελειώσαμε, είμαστε ασφαλείς»: Το μήνυμα των πιλότων μετά την επίθεση

Η πιο κρίσιμη στιγμή για τα πληρώματα ήρθε όταν τα βομβαρδιστικά κατάφεραν να εγκαταλείψουν με ασφάλεια τον ιρανικό εναέριο χώρο.

Τότε οι πιλότοι μετέδωσαν το δεύτερο μήνυμά τους από την είσοδό τους στην περιοχή της επιχείρησης:

«Τελειώσαμε, είμαστε ασφαλείς!».

Η επιχείρηση, ωστόσο, είχε ήδη αρχίσει να γίνεται γνωστή διεθνώς, ενώ τα αεροσκάφη βρίσκονταν ακόμη στον δρόμο της επιστροφής προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής, το πλήρωμα ενός αεροσκάφους εναέριου ανεφοδιασμού ενημερώθηκε ότι τα μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ήδη την είδηση των αμερικανικών πληγμάτων.

Ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε ανακοινώσει δημόσια την επιχείρηση, ενώ τα βομβαρδιστικά δεν είχαν ακόμη ολοκληρώσει την επιστροφή τους.

Έπειτα από περίπου 37 ώρες συνεχούς επιχειρησιακής αποστολής, τα πληρώματα επέστρεψαν και προσγειώθηκαν στην αεροπορική βάση Γουάιτμαν, στο Μιζούρι.

Οι πιλότοι ήταν εξαντλημένοι και εμφανώς καταπονημένοι. Ορισμένοι μάλιστα διαπίστωσαν ότι οι οικογένειές τους είχαν μάθει για τη συμμετοχή τους στην επιχείρηση από τις τηλεοπτικές ειδήσεις.

Αφού είχαν την ευκαιρία να δουν για λίγο τους δικούς τους ανθρώπους, υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις. Τους χορηγήθηκαν ενδοφλέβια υγρά για την αποκατάσταση του οργανισμού τους και στη συνέχεια συμμετείχαν σε απόρρητη στρατιωτική ενημέρωση.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, τους παρουσιάστηκαν δορυφορικές εικόνες των εγκαταστάσεων που είχαν αποτελέσει στόχο των βομβαρδισμών.

Ήταν μάλιστα η πρώτη φορά που ορισμένοι από τους συμμετέχοντες πληροφορήθηκαν την επίσημη ονομασία της αποστολής: Midnight Hammer.