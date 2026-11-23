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Η καταδίκη αφορούσε τη συμμετοχή τους σε διαδικτυακή συναυλία τον Δεκέμβριο του 2024, όπου η τραγουδίστρια εμφανίστηκε χωρίς μαντίλα.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετώπισαν διώξεις για προσβολή της δημόσιας αιδούς και δημοσίευση άσεμνου περιεχομένου μέσω του καναλιού της στο YouTube.

Η Διεθνής Αμνηστία είχε ζητήσει προηγουμένως την ακύρωση της ποινής, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία της μαστίγωσης ως σκληρή, απάνθρωπη και εξευτελιστική τιμωρία.

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Η Παραστού Αχμαντί τιμωρήθηκε με 74 μαστιγώσεις τη Δευτέρα (23.11.2026) από τις ιρανικές αρχές που την βασάνισαν επειδή κυκλοφόρησε στο Youtube ένα βίντεο όπου δεν φορούσε μαντίλα.

Με 74 μαστιγώσεις τιμωρήθηκε η Παραστού Αχμαντί

Η καταδίκη είχε επιβληθεί τον περασμένο Ιούνιο και αφορούσε μια συναυλία που δόθηκε σε άδεια αίθουσα και μεταδόθηκε διαδικτυακά τον Δεκέμβριο του 2024.

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Συνοδευόμενη από έναν πιανίστα, έναν ντράμερ, έναν κιθαρίστα και έναν μπασίστα, όλοι τους ντυμένοι στα μαύρα, η 29χρονη τραγουδίστρια είχε εμφανιστεί χωρίς μαντίλα, φορώντας ένα μακρύ φόρεμα με τιράντες και κόκκινο κραγιόν στα χείλη. Η συναυλία συγκέντρωσε περισσότερες από 3 εκατομμύρια προβολές στο κανάλι της τραγουδίστριας στο YouTube.

«Η ποινή των 74 μαστιγώσεων που επιβλήθηκε στην Παραστού Αχμάντι και σε τέσσερα μέλη της ομάδας της (…) εκτελέστηκε σήμερα», ανακοίνωσε ο Μουσταφά Νιλί, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Isna. Τις πληροφορίες επιβεβαίωσε η εφημερίδα Shargh.

Η τραγουδίστρια είχε παραμείνει υπό κράτηση δύο εβδομάδες προτού αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Η ίδια και η ομάδα της είχαν παραπεμφθεί σε δίκη με τις κατηγορίες της «προσβολής της δημόσιας αιδούς» και της «συνέργειας στην παραγωγή, μετάδοση, διάδοση και δημοσίευση άσεμνου και χυδαίου περιεχομένου».

آخوند حکم ۷۴ ضربه شلاق #پرستو_احمدی و چهار موسیقیدان دیگه را امروز اجرا کرد -ج.ا دشمن زن، هنر، آزادی ‌و زیباییه؛ دشمن مردم ایران و زندگیه https://t.co/ovSGCimaIS — Maryam Moqaddam مریم مقدم (@MaryamMoqaddam) November 23, 2026

Στις αρχές Οκτωβρίου, η Διεθνής Αμνηστία είχε καταδικάσει την επικύρωση της ποινής σε δεύτερο βαθμό, απευθύνοντας έκκληση στο Ιράν να «εγκαταλείψει κάθε σχέδιο εφαρμογής των ποινών μαστίγωσης», χαρακτηρίζοντάς τη «σκληρή, απάνθρωπη και εξευτελιστική τιμωρία».

Στο Ιράν απαγορεύεται στις γυναίκες να τραγουδούν δημόσια, ενώ επιβάλλεται η χρήση χιτζάμπ και ενδυμάτων που καλύπτουν πλήρως το σώμα. Πριν από τη δίκη, η 29χρονη είχε κρατηθεί για δύο εβδομάδες και αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Η ίδια και οι συνεργάτες της αντιμετώπισαν τις κατηγορίες της «προσβολής της δημόσιας αιδούς» και της «συνέργειας στην παραγωγή, μετάδοση, διάδοση και δημοσίευση άσεμνου και χυδαίου περιεχομένου».