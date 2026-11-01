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Ο καθηγητής Πέτρος Βαμβακάς επισημαίνει ότι η οικονομική δυσφορία και οι γεωπολιτικές επιλογές της κυβέρνησης αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την εκλογική συμπεριφορά των ψηφοφόρων.

Υπάρχει ανησυχία για πιθανή επιθετική στάση του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν κατά τη μεταβατική περίοδο πριν από την ανάληψη καθηκόντων του νέου Κογκρέσου.

Παράλληλα, οι Δημοκρατικοί δυσκολεύονται να διαμορφώσουν ένα ενιαίο πολιτικό αφήγημα λόγω των εσωτερικών αντιπαραθέσεων μεταξύ της κεντρώας και της προοδευτικής πτέρυγας του κόμματος.

Μετά τις εκλογές αναμένεται να ξεκινήσει η εσωκομματική μάχη για τη διαδοχή του Τραμπ το 2028, με κύριους διεκδικητές τον Τζέι Ντι Βανς και τον Μάρκο Ρούμπιο.

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Οι ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης 3 Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να αλλάξουν δραματικά τις πολιτικές ισορροπίες στην Ουάσιγκτον. Ο διεθνολόγος Πέτρος Βαμβακάς, καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών στο Emmanuel College της Βοστώνης και διευθυντής του Ινστιτούτου Μελετών Ανατολικής Μεσογείου, αναλύει στη HuffPost και στον Τέρενς Κουίκ τα πιθανά εκλογικά αποτελέσματα και τις διεθνείς συνέπειές τους.

Η Βουλή κινδυνεύει, η Γερουσία μπορεί να σωθεί

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Ο καθηγητής θεωρεί ιδιαίτερα πιθανό οι Ρεπουμπλικανοί να χάσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ εμφανίζεται περισσότερο επιφυλακτικός για τη Γερουσία.

«Νομίζω ότι θα μπορέσει να συγκρατήσει, έστω και με νύχια και με δόντια, μία ισορροπία 50-50», επισημαίνει, εκτιμώντας ότι ακόμη και ενδεχόμενη απώλεια της Γερουσίας θα μπορούσε να κριθεί σε μία έδρα.

Η οικονομική δυσφορία και οι γεωπολιτικές επιλογές της κυβέρνησης αποτελούν, κατά τον ίδιο, καθοριστικούς παράγοντες της εκλογικής συμπεριφοράς.

Η απογοήτευση του MAGA και η αυξημένη συμμετοχή

Ο Πέτρος Βαμβακάς διαπιστώνει έντονη κινητοποίηση ψηφοφόρων, η οποία, σύμφωνα με την εκτίμησή του, ευνοεί προς το παρόν τους Δημοκρατικούς.

Το κρίσιμο ερώτημα, ωστόσο, είναι πόσοι απογοητευμένοι υποστηρικτές του κινήματος MAGA θα προσέλθουν τελικά στις κάλπες.

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«Υποσχέθηκε ότι δεν θα μπούμε σε καινούριες πολεμικές περιπέτειες», υπενθυμίζει, συνδέοντας τη δυσαρέσκεια με τις διεθνείς στρατιωτικές επιλογές και την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών.

Το επικίνδυνο παράθυρο και το Ιράν

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η προειδοποίησή του για το διάστημα από τις 4 Νοεμβρίου μέχρι την ανάληψη καθηκόντων του νέου Κογκρέσου τον Ιανουάριο.

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Πρόκειται για την περίοδο του λεγόμενου lame duck (κουτσή πάπια) κατά την οποία το απερχόμενο Κογκρέσο εξακολουθεί να λειτουργεί.

Ο καθηγητής εκτιμά ότι ο Τραμπ ενδέχεται να κινηθεί ιδιαίτερα επιθετικά, ακόμη και απέναντι στο Ιράν.

«Αυτό που περιμένουν όλοι είναι ότι θα γίνει κάποια κίνηση έναντι του Ιράν», υπογραμμίζει.

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Δεν παρουσιάζει, πάντως, μια αμερικανική επίθεση ως βεβαιότητα. Τη συνδέει με τις γεωπολιτικές σκοπιμότητες του προέδρου και όχι με τις ανάγκες του μέσου Αμερικανού.

Οι Δημοκρατικοί χωρίς ενιαία πολιτική ταυτότητα

Παρά την απογοήτευση από τον Τραμπ, ο συνομιλητής μου επισημαίνει ότι οι Δημοκρατικοί αντιμετωπίζουν σοβαρό εσωτερικό θέμα.

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Οι αντιπαραθέσεις ανάμεσα στην κεντρώα πτέρυγα και τις προοδευτικές δυνάμεις, με χαρακτηριστικές προσωπικότητες τον Μπέρνι Σάντερς και την Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές, δυσκολεύουν τη διαμόρφωση κοινού πολιτικού αφηγήματος.

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«Δεν υπάρχει κάτι στην αντίπερα όχθη», παρατηρεί, εξηγώντας γιατί πολλοί δυσαρεστημένοι συντηρητικοί ψηφοφόροι ενδέχεται τελικά να παραμείνουν πιστοί στους Ρεπουμπλικανούς.

Ρούμπιο και Βανς: Αρχίζει η μάχη για το 2028

Σύμφωνα με τον καθηγητή, αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές θα αρχίσει ουσιαστικά η προεκλογική περίοδος για την προεδρία του 2028.

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Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εμφανίζονται ως πιθανοί διάδοχοι του Τραμπ.

Η μεταξύ τους πολιτική δυναμική ενδέχεται να επηρεάσει ακόμη και τις εσωτερικές ισορροπίες της κυβέρνησης, ιδιαίτερα στην εξωτερική πολιτική.

«Ένας πρόεδρος της συναλλαγής»

Ο Πέτρος Βαμβακάς καταλήγει σε έναν χαρακτηρισμό που συμπυκνώνει την πολιτική του ανάλυση:

«Είναι ένας πρόεδρος ο οποίος είναι της συναλλαγής».

Κατά την εκτίμησή του, ο Τραμπ δεν καθοδηγείται από ένα σταθερό ιδεολογικό αφήγημα, αλλά από προσωπικές σκοπιμότητες και πολιτικούς υπολογισμούς.

Και αυτό ακριβώς καθιστά δύσκολη την πρόβλεψη της επόμενης ημέρας, τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και για τον υπόλοιπο κόσμο.