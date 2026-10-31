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Ο Κρις Πάππας διεκδικεί έδρα στη Γερουσία του Νιου Χάμσαϊρ, ενώ αρκετοί Ελληνοαμερικανοί βουλευτές επιδιώκουν την ανανέωση της θητείας τους σε διάφορες αμερικανικές πολιτείες.

Πρόσωπα όπως ο Αλέξης Γιαννούλιας, η Ελένη Κουναλάκη και ο Κωνσταντίνος Μπιλιράκης συμμετέχουν στις εκλογικές αναμετρήσεις διεκδικώντας σημαντικές θέσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση και τη διοίκηση των πολιτειών τους.

Η εκλογή των ομογενών θεωρείται σημαντική για την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς μπορεί να διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας για κρίσιμα εθνικά και γεωπολιτικά ζητήματα.

Οι αναλυτές επισημαίνουν πως η ελληνική καταγωγή των υποψηφίων δεν εξασφαλίζει απαραίτητα την πολιτική στήριξη στα ελληνικά αιτήματα κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

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Στις 3 Νοεμβρίου, οι Αμερικανοί επιστρέφουν στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές (Midterms). Στη μάχη έχουν μπει και υποψήφιοι ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι διεκδικούν έδρες στη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς και πολιτειακά αξιώματα, προσβλέποντας και στη στήριξη των ομογενειακών κοινοτήτων στις εκλογικές τους περιφέρειες, σύμφωνα με τον Εθνικό Κήρυκα.

Οι υποψηφιότητες ομογενών στις ενδιάμεσες εκλογές

Στο Νιου Χάμσαϊρ, ο Κρις Πάππας διεκδικεί μια θέση στη Γερουσία, ενώ έξι Ελληνοαμερικανοί βουλευτές ζητούν την ανανέωση της θητείας τους. Την ίδια ώρα, ο Άλεξι Γιαννούλιας στο Ιλινόι, ο Σταύρος Άντονι στη Νεβάδα και η Ελένη Κουναλάκη στην Καλιφόρνια διεκδικούν την εκλογή ή την επανεκλογή τους σε αξιώματα των πολιτειών τους.

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Μία από τις σημαντικότερες αναμετρήσεις των εκλογών διεξάγεται στο Νιου Χάμσαϊρ, όπου η αποχώρηση της Δημοκρατικής γερουσιαστή Τζιν Σαχίν άνοιξε τον δρόμο για τη διεκδίκηση της έδρας της. Στη μάχη έχει μπει ο Ελληνοαμερικανός Κρις Πάππας, ενώ απέναντί του θα βρεθεί ένας Ρεπουμπλικανός υποψήφιος με ελληνικές ρίζες.

Παππάς εναντίον Σουνούνου

Ο Πάππας, που εκπροσωπεί την 1η Περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το 2019, συγκαταλέγεται στους πλέον δραστήριους ομογενείς νομοθέτες για την προώθηση των ελληνικών εθνικών θεμάτων. Ως συμπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ελληνικών Υποθέσεων (Congressional Hellenic Caucus), έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας–ΗΠΑ, την υποστήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και την άσκηση πίεσης προς την Τουρκία. Μεταξύ άλλων, πρωτοστάτησε στην προσπάθεια αποτροπής της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, λόγω της κατοχής των ρωσικών πυραυλικών συστημάτων S-400.

Απέναντί του βρίσκεται ο πρώην γερουσιαστής Τζον Σουνούνου, ο οποίος επιδιώκει την επιστροφή του στην Ουάσιγκτον. Οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τον Πάππα να διατηρεί προβάδισμα, με την τελευταία έρευνα του Saint Anselm College να καταγράφει ποσοστά 50% έναντι 43%, ενώ ο μέσος όρος του RealClearPolling διαμορφώνεται στο 49,5% έναντι 43%.

Την ίδια στιγμή, στη Φλόριντα, ο Ρεπουμπλικανός Κωνσταντίνος Μπιλιράκης (Gus Bilirakis), από τους παλαιότερους και πιο συνεπείς υποστηρικτές των ελληνικών θέσεων στο Κογκρέσο, διεκδικεί την επανεκλογή του στη 12η Περιφέρεια απέναντι στη Δημοκρατική Κίμπερλι Όβερμαν (Kimberly Overman). Σε αντίθεση με τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, η φετινή μάχη του Κωνσταντίνου Μπιλιράκη θα έχει επιπρόσθετο ενδιαφέρον, καθότι η επαναχάραξη των εκλογικών περιφερειών έχει περιορίσει το παραδοσιακά μεγάλο προβάδισμά του, το οποίο κυμαίνεται στις 8 με 10 ποσοστιαίες μονάδες, αισθητά λιγότερο από τη διαφορά των περίπου 42 μονάδων με την οποία επανεξελέγη το 2024.

Στην ίδια πολιτεία, ο Ρεπουμπλικανός Μάικ Χαριδόπουλος (Mike Haridopolos) διεκδικεί δεύτερη θητεία στην 8η Περιφέρεια απέναντι στη Δημοκρατική Τζένιφερ Τζένκινς (Jennifer Jenkins), ενώ ο επίσης Ρεπουμπλικανός Τζίμι Πατρώνης (Jimmy Patronis) επιδιώκει να διατηρήσει την έδρα της 1ης Περιφέρειας, έχοντας αντίπαλο τη Δημοκρατική Γκέι Βάλιμοντ (Gay Valimont), με αυξημένες πιθανότητες επανεκλογής.

Στη Νέα Υόρκη, η Ρεπουμπλικανή Νικόλ Μαλλιωτάκη (Nicole Malliotakis) διεκδικεί τέταρτη θητεία στην 11η Περιφέρεια, που περιλαμβάνει το Στάτεν Άιλαντ και τμήματα του νότιου Μπρούκλιν. Αντίπαλός της είναι ο Δημοκρατικός Μάικ Ντεσίλις (Mike DeCillis), πρώην αστυνομικός και εκπαιδευτικός. Όπως έχουν αναφέρει παλαιότερα ρεπορτάζ του «Εθνικού Κήρυκα» («Ε.Κ.»), οι Δημοκρατικοί είχαν «κυκλώσει» την έδρα της κ. Μαλλιωτάκη, προωθώντας μια επαναχάραξη στην 11η Περιφέρεια η οποία θα περιόριζε αισθητά την εκλογική δύναμή της. Παρόλα αυτά, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ακύρωσε τον σχεδιασμό με επιτυχημένη δικαστική προσφυγή, με αποτέλεσμα η ομογενής Ομοσπονδιακή Βουλευτής να βρίσκεται σε απόλυτα πλεονεκτική θέση για την επανεκλογή.

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Στη Νεβάδα, η Δημοκρατική Ντίνα Τάιτους (Dina Titus), με πολυετή παρουσία στο Κογκρέσο και ενεργό ρόλο στην προώθηση των ελληνικών και κυπριακών θεμάτων, διεκδικεί την επανεκλογή της στην 1η Περιφέρεια απέναντι στη Ρεπουμπλικανή Κάρι Μπακ (Carrie Buck), ενώ στο Νιου Χάμσαϊρ, η ομογενής Δημοκρατική Μάγκι Γκούντλαντερ (Maggie Goodlander), με οικογενειακές ρίζες από την Αβδέλλα της Πίνδου, διεκδικεί δεύτερη θητεία στη 2η Περιφέρεια. Αντίπαλός της είναι η Ρεπουμπλικανή Λίλι Τανγκ Γουίλιαμς (Lily Tang Williams), την οποία είχε νικήσει και το 2024.

Τόσο στην περίπτωση της Τάιτους, όσο και σε εκείνη της Γκούντλαντερ, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα προχώρησε στην ύστατη προσπάθεια να ενισχύσει τις υποψήφιές του, παρόλα αυτά όμως ο μη ευνοϊκός εκλογικός κύκλος και η αναμενόμενη ήττα στην Ομοσπονδιακή Βουλή, δεν αφήνουν μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας.

Η περίπτωση του Αλέξη Γιαννούλια

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί ο Δημοκρατικός Αλέξης Γιαννούλιας (Alexi Giannoulias), ο οποίος διεκδικεί την επανεκλογή του στη θέση του γενικού γραμματέα της πολιτείας του Ιλινόις, απέναντι στη Ρεπουμπλικανή Νταϊάν Χάρις (Diane Harris). Παράλληλα, έχει ανακοινώσει ότι θα είναι υποψήφιος δήμαρχος του Σικάγου στις εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου 2027, διεκδικώντας ένα από τα σημαντικότερα αυτοδιοικητικά αξιώματα των ΗΠΑ. Ο κ. Γιαννούλιας, που είχε διατελέσει και υπουργός Οικονομικών της πολιτείας, εισέρχεται στη διπλή εκλογική αναμέτρηση διαθέτοντας σημαντικά αποθέματα προεκλογικής χρηματοδότησης.

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Στην Καλιφόρνια, η Δημοκρατική αντιπολιτευτή κυβερνήτης Ελένη Κουναλάκη (Eleni Kounalakis) διεκδικεί πλέον τη θέση της πολιτειακής υπουργού Οικονομικών απέναντι στη Ρεπουμπλικανή Τζένιφερ Χοκς (Jennifer Hawks).

Στο Κονέκτικατ, η Δημοκρατική Σούζαν Μπαϊσέβιτς (Susan Bysiewicz) διεκδικεί νέα θητεία ως αντικυβερνήτης, ενώ στη Νεβάδα ο Ρεπουμπλικανός Σταύρος Άντονι (Stavros Anthony) αντιμετωπίζει τη Δημοκρατική Σάντρα Χαουρέγκι (Sandra Jauregui) για την ίδια θέση. Στη Μασαχουσέτη, η Δημοκρατική Νταϊάνα ΝτιΖόλιο (Diana DiZoglio) διεκδικεί την επανεκλογή της ως πολιτειακή ελέγκτρια.

Τι μπορεί να κερδίσει η Ελλάδα

Η εκλογή ή επανεκλογή Ελληνοαμερικανών πολιτικών μπορεί να διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας για την Αθήνα και τη Λευκωσία, τόσο στο Κογκρέσο όσο και σε πολιτειακό επίπεδο. Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στις θέσεις που θα πάρουν για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό.

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Η ελληνική καταγωγή, πάντως, δεν συνεπάγεται αυτομάτως και στήριξη στις ελληνικές θέσεις. Το ζητούμενο για την Αθήνα και τη Λευκωσία είναι αν οι δεσμοί καταγωγής θα μεταφραστούν σε πολιτική στήριξη όταν έρθει η ώρα των αποφάσεων.