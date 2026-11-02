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Έντονο είναι το ελληνικό στοιχείο στις αυριανές ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, καθώς περισσότεροι από 50 Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι διεκδικούν την ψήφο των Αμερικανών σε 20 πολιτείες. Οι υποψηφιότητες προέρχονται τόσο από το Δημοκρατικό όσο και από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, επιβεβαιώνοντας την παρουσία της ελληνικής ομογένειας σε διαφορετικά επίπεδα της αμερικανικής πολιτικής σκηνής.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον βρίσκονται γνωστοί πολιτικοί με παρουσία στο Κογκρέσο, αλλά και υποψήφιοι που διεκδικούν σημαντικές θέσεις στις πολιτειακές κυβερνήσεις και τα νομοθετικά σώματα.

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Στο Δημοκρατικό Κόμμα συγκαταλέγονται ο Κρις Πάππας (Chris Pappas) και η Μάγκι Γκουντλάντερ (Maggie Goodlander) από το Νιου Χάμσαϊρ, καθώς και η Ντίνα Τάιτους (Dina Titus) από τη Νεβάδα.

Από την πλευρά των Ρεπουμπλικανών ξεχωρίζουν η Νικόλ Μαλλιωτάκη (Nicole Malliotakis) από τη Νέα Υόρκη, ο Γκας Μπιλιράκης (Gus Bilirakis), ο Τζίμι Πατρόνης (Jimmy Patronis) και ο Μάικ Χαριδόπουλος (Mike Haridopolos) από τη Φλόριντα, καθώς και ο Τζον Σονούνου (John Sununu) από το Νιου Χάμσαϊρ.

Η ελληνική παρουσία, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο ομοσπονδιακό Κογκρέσο. Ελληνοαμερικανοί διεκδικούν επίσης θέσεις σε πολιτειακές κυβερνήσεις και δημόσιες υπηρεσίες, όπως ο Άλεξι Γιαννούλιας (Alexi Giannoulias) στο Ιλινόι και η Ελένη Κουναλάκη (Eleni Kounalakis) στην Καλιφόρνια.

Στη λίστα των υποψηφίων περιλαμβάνονται ακόμη πρόσωπα όπως η Σούζαν Μπισέβιτς (Susan Bysiewicz) στο Κονέκτικατ και η Ντιάνα ΝτιΖόγκλιο (Diana DiZoglio) στη Μασαχουσέτη.

Η συμμετοχή περισσότερων από 50 υποψηφίων ελληνικής καταγωγής σε μια εκλογική διαδικασία τέτοιας κλίμακας αναδεικνύει τη δραστηριότητα της ελληνοαμερικανικής κοινότητας και τη διαχρονική παρουσία της στην πολιτική και δημόσια ζωή των Ηνωμένων Πολιτειών.