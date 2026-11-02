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Στο νοσοκομείο μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο νοσηλεύεται ο 53χρονος Δημοκρατικός γερουσιαστής των ΗΠΑ Κρις Μέρφι, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή η επικεφαλής του πολιτικού του γραφείου. Ο γερουσιαστής, που εκπροσωπεί την πολιτεία του Κονέκτικατ, δεν είναι υποψήφιος στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, ωστόσο έχει συμμετάσχει σε άλλες προεκλογικές εκστρατείες των Δημοκρατικών.

Ο Μέρφι άρχισε να αισθάνεται μούδιασμα στο χέρι του το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ παρακολουθούσε αγώνα χόκεϊ του γιου του. Σύμφωνα με την Άλισον Χέργουιτ, μεταφέρθηκε αρχικά σε τοπικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο, και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Johns Hopkins για περαιτέρω παρακολούθηση.

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«Ανταποκρίνεται καλά στη θεραπεία», ανέφερε η επικεφαλής του γραφείου του σε δήλωση που μετέδωσε το Reuters, προσθέτοντας ότι οι γιατροί εμφανίζονται ενθαρρυμένοι από την πορεία της υγείας του. Όπως διευκρίνισε, ο γερουσιαστής έχει τις αισθήσεις του, είναι σε εγρήγορση και υπάρχει αισιοδοξία ότι θα αναρρώσει πλήρως.

Sen. Chris Murphy has been hospitalized after suffering a stroke, his chief of staff said in a statement on Sunday.



The 53-year-old Democrat was taken to a hospital on Saturday after he started to feel numbness in his arm while attending his son's hockey game, according to… pic.twitter.com/6Xwy475gOU November 1, 2026

Reporter: “Senator Chris Murphy(D-CT) had a stroke…”



President Trump: “How bad of a stroke is it? Do you know?”



Reporter: “I don’t know.”



President Trump: “Well, at the right time I would [have a reaction to that]. Certainly we don’t like to hear a thing like that. I just… pic.twitter.com/rjIMi57zre — RedWave Press (@RedWavePress) November 1, 2026

Η πολιτική πορεία του Κρις Μέρφι και οι εκλογές του Νοεμβρίου

Ο Κρις Μέρφι εκπροσωπεί το Κονέκτικατ στη Γερουσία των ΗΠΑ και επανεξελέγη τον Νοέμβριο του 2024 για εξαετή θητεία, η οποία ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2031.

Την ίδια ώρα, οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να ανακτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Για να το πετύχουν, θα χρειαστεί να κερδίσουν τέσσερις επιπλέον έδρες, κάτι που θεωρείται δύσκολη εκλογική πρόκληση. Αυτή τη στιγμή διαθέτουν 47 από τις συνολικά 100 έδρες, ενώ τα δύο τρίτα των εδρών θα τεθούν σε εκλογική αναμέτρηση.