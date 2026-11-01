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Αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, όταν αεροσκάφος με εννέα άτομα συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή, σύμφωνα με ενημέρωση της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας (FAA).

Όπως μεταδίδει το cnn.com, την υπόθεση αναλαμβάνουν να διερευνήσουν η FAA και η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB). Η συντριβή έγινε κοντά στην οδό Military Trail, ανάμεσα στη λεωφόρο Cresthaven και την 10th Avenue North, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Παλμ Μπιτς.

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Πρόκειται για αεροσκάφος τύπου Learjet 60, το οποίο είχε αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Όστιν-Μπέργκστρομ με προορισμό τις Μπαχάμες, σύμφωνα με την FAA.

Τα δεδομένα παρακολούθησης της πτήσης, όπως αναφέρει το CNN, δείχνουν ότι το αεροσκάφος έχασε ύψος 27.000 ποδιών μέσα σε διάστημα μόλις ενός λεπτού, λίγο πριν σταματήσει η μετάδοση των στοιχείων της πτήσης.

WATCH: Dashcam video captures the crash of a $2 million Learjet 60 (N722BD) in Palm Springs, Florida. pic.twitter.com/8jmiOMG9ys — Scope Report (@ScopeReport_) November 1, 2026

This is the moment a Learjet 60 slammed into the ground in Greenacres this afternoon, erupting into a fireball. Flight tracking shows it came from Austin, TX before a rapid descent near Military Trail. Local reports say it hit a mobile home area. Investigation ongoing. #PalmBeach… pic.twitter.com/btuJJOZegY — Greg Madden (@GregMaddenUSMC) November 1, 2026

Πηγή: cnn.com