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Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ έχασε την επικοινωνία με το αεροσκάφος το Σάββατο, αφού το σκάφος παρουσίασε απότομη απώλεια ύψους κατά τη διάρκεια της πτήσης του.

Το αεροσκάφος, το οποίο ανήκει σε εταιρεία αεροδιακομιδών, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής και οι αμερικανικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες σε συνεργασία με την Ακτοφυλακή.

Τα αίτια της απώλειας επικοινωνίας παραμένουν άγνωστα, ενώ οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει αν το αεροσκάφος συνετρίβη, αναμένοντας περαιτέρω στοιχεία από την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού από αέρα και θάλασσα ανοιχτά του Ναντάκετ στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, για ένα αεροσκάφος Gulfstream G100 με έξι επιβαίνοντες, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν ενώ εκτελούσε πτήση από τις Βερμούδες προς τη Βοστώνη.

Σύμφωνα με τη New York Post, η FAA έχασε την επικοινωνία με το αεροσκάφος νωρίς το πρωί του Σαββάτου, λίγο πριν από την προγραμματισμένη άφιξή του. Αμέσως ενεργοποιήθηκε διαδικασία έρευνας και διάσωσης, με την αμερικανική Ακτοφυλακή να συμμετέχει στην επιχείρηση.

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Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το διεθνές αεροδρόμιο L.F. Wade στις Βερμούδες με προορισμό το Logan International Airport της Βοστώνης. Οι αμερικανικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι σε αυτό επέβαιναν συνολικά έξι άτομα.

Boston-bound plane carrying six people goes missing after 'losing contact' with FAA https://t.co/Hb0VjP9hVi pic.twitter.com/qm5lIbyjJh October 3, 2026

Απότομη απώλεια ύψους πριν χαθεί η επαφή

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων που επικαλούνται αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το Gulfstream βρισκόταν σε ύψος περίπου 23.500 ποδιών όταν, λίγο μετά τη 1 π.μ., άρχισε να κατεβαίνει με μεγάλη ταχύτητα.

Μέσα σε περίπου τρία λεπτά φέρεται να έφτασε στα 11.000 πόδια, ενώ το τελευταίο καταγεγραμμένο στίγμα του σημειώθηκε λίγο πριν από την ώρα που ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί στη Βοστώνη.

BREAKING REPORTS: Boston-bound plane carrying six people goes missing after 'losing contact' with FAApic.twitter.com/zIhQOvUcGJ — Real America's Voice (RAV) (@RealAmVoice) October 3, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε την απώλεια επικοινωνίας με το αεροσκάφος, ούτε οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι σημειώθηκε συντριβή.

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Η περιοχή των ερευνών έχει επικεντρωθεί ανοιχτά του Ναντάκετ, του νησιού που βρίσκεται νοτιοανατολικά της Μασαχουσέτης.

Αεροσκάφος που χρησιμοποιείται για αεροδιακομιδές

Το Gulfstream G100 φέρεται να ανήκει σε εταιρεία αεροδιακομιδών και να συνδέεται με την καναδική Latitude Air Ambulance, η οποία μεταφέρει ασθενείς που χρειάζονται εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν στη συγκεκριμένη πτήση υπήρχε ασθενής, ενώ παραμένουν άγνωστα τα στοιχεία και οι ιδιότητες των έξι επιβαινόντων.

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Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι δικινητήριο επιχειρηματικό τζετ, το οποίο εκτός από τις συνηθισμένες πτήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ειδικές αποστολές, όπως οι αεροδιακομιδές.

Η FAA συνεργάζεται με το αρμόδιο Κέντρο Συντονισμού Διάσωσης και την Αμερικανική Ακτοφυλακή για τον εντοπισμό του αεροσκάφους. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι αρχές αναμένεται να ανακοινώσουν περισσότερες πληροφορίες εφόσον υπάρξουν νέα στοιχεία.

Το μεγάλο ερώτημα παραμένει τι συνέβη λίγο πριν από την προγραμματισμένη άφιξη στη Βοστώνη και πώς χάθηκε η επικοινωνία με το αεροσκάφος.

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