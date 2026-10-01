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Το περιστατικό ενεργοποίησε τον κωδικό αεροπειρατείας προκαλώντας συναγερμό στην ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, ενώ οι επιβάτες ανέφεραν ότι το αεροσκάφος έχανε απότομα ύψος.

Επιβάτες παρενέβησαν για να σταματήσουν τον συγκυβερνήτη που επιχείρησε επικίνδυνη κάθοδο, ενώ ο κυβερνήτης κατάφερε τελικά να διαχειριστεί την κατάσταση κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Ισραήλ το απόγευμα της Τετάρτης, όπου ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου υποδέχθηκε τους επιβάτες και συνομίλησε μαζί τους.

Οι ακριβείς συνθήκες της συμπλοκής και τα κίνητρα του συγκυβερνήτη αποτελούν πλέον αντικείμενο διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές για την πλήρη διαλεύκανση του συμβάντος.

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Μια πτήση της Flydubai με περίπου 180 επιβάτες, από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ, μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε εφιαλτική εμπειρία, όταν ένα σοβαρό επεισόδιο στο πιλοτήριο προκάλεσε συναγερμό για πιθανή αεροπειρατεία και έθεσε σε επιφυλακή την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία. Το αεροσκάφος, αντί να συνεχίσει προς τον προορισμό του, εξετράπη προς τη Σαουδική Αραβία, ενώ σύμφωνα με τις μαρτυρίες επιβατών, οι δύο πιλότοι φέρεται να ενεπλάκησαν σε βίαιη συμπλοκή μέσα στο πιλοτήριο.

Οι εικόνες και οι περιγραφές από την καμπίνα αποτυπώνουν το μέγεθος του πανικού που επικράτησε. Επιβάτες ανέφεραν ότι το αεροσκάφος έχανε απότομα ύψος, ενώ φωτογραφίες που μεταδόθηκαν από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης φέρεται να δείχνουν επιβάτες με ματωμένα ρούχα. Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δραματική όταν ένας από τους πιλότους φέρεται να επιχείρησε να οδηγήσει το Boeing σε επικίνδυνη κάθοδο, με επιβάτες να παρεμβαίνουν για να τον σταματήσουν.

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Το περιστατικό ενεργοποίησε τον κωδικό 7500, ο οποίος χρησιμοποιείται διεθνώς για να δηλωθεί αεροπειρατεία, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας. Το αεροσκάφος τελικά προσγειώθηκε με ασφάλεια και οι περίπου 180 επιβαίνοντες έφτασαν το απόγευμα της Τετάρτης στο Ισραήλ, όπου τους περίμεναν συγγενείς και φίλοι.

Στο αεροδρόμιο βρέθηκε και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος συνομίλησε με επιβάτες μετά την προσγείωσή τους. Οι μαρτυρίες τους περιγράφουν σκηνές έντασης τόσο στο πιλοτήριο όσο και στην καμπίνα, με τον φόβο να κορυφώνεται καθώς το αεροσκάφος έχανε ύψος.

Κεντρικό πρόσωπο στην αφήγηση των επιβατών είναι ο κυβερνήτης, ο οποίος, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη. Πρόκειται για τον Σμιτ Ματσάρ, ινδικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να κατάφερε να διαχειριστεί την κατάσταση, ενώ επιβάτες επενέβησαν όταν η κατάσταση στο πιλοτήριο κλιμακώθηκε. Οι ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου, τα κίνητρα πίσω από τη συμπλοκή και ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε η επικίνδυνη κάθοδος αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης.

Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση σε νοσοκομείο στην στην Πόλη Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία. Στο ίδιο νοσοκομείο βρίσκεται και ο συγκυβερνήτης, ο οποίος συνελήφθη από τις σαουδαραβικές αρχές και ανακρίνεται στο πλαίσιο της έρευνας για το περιστατικό. Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως είναι από το Ομάν και πως εργαζόταν στην αεροπορική εταιρία εδώ και 8 μήνες.

Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρο από το κίνητρο του δράστη. Η Flydubai ανακοίνωσε πως αναστέλλει τις πτήσεις από και προς Τελ Αβίβ για όσο συνεχίζονται οι έρευνες. Το Ισραήλ εξακολουθεί να διαχειρίζεται το περιστατικό ως απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας και, μάλιστα, το χαρακτηρίζει ως επίθεση κατά των Συμφωνιών του Αβραάμ με τα Ηνωμένα αραβικά εμιράτα.

Ο συγκυβερνήτης σύμφωνα με πληροφορίες, μαχαίρωσε επανειλημμένως τον κυβερνήτη με μικρό μαχαίρι. Ο πιλότος εξέπεμψε αρχικά κωδικό κίνδυνου και μετά κωδικό πιθανής αεροπειρατείας.

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First images from @flydubai flight: one of the passengers with blood on his shirt https://t.co/zfJ4UsDeaO pic.twitter.com/XDLzuz0DbE — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 30, 2026

Το θρίλερ μέσα στο αεροσκάφος

Το αεροσκάφος περίπου 2,5 ώρες αφότου απογειώθηκε από το Ντουμπάι κι ενώ πετούσε πάνω από τα σύνορα Σαουδικής Αραβίας-Ιορδανίας με προορισμό το Τελ Αβιβ, εξέπεμψε το πρώτο σήμα για κατάσταση έκτακτης ανάγκης με τον κωδικό 7700.

Μέσα στο αεροσκάφος επικράτησαν σκηνές πανικού, καθώς οι επιβάτες άκουγαν ό,τι κάτι γινόταν εντός του θαλάμου διακυβέρνησης και προσπαθούσαν να συνειδητοποιήσουν τι συμβαίνει. Εντός του θαλάμου εξελίσσονταν μάχη.

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Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, η απότομη μεταβολή του ύψους πτήσης. Μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, το αεροσκάφος φέρεται να κατέβηκε από τα 34.000 στα 17.000 πόδια, με τους επιβάτες να πιστεύουν αρχικά ότι επίκειται συντριβή.

Τα δεδομένα του αεροσκάφους φαίνεται να δείχνουν ότι κατέβηκε ξαφνικά και ραγδαία κατά σχεδόν 14.000 πόδια σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα πριν από την αποστολή του πρώτου σήματος έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων ⁠Flightradar24.

Ο κυβερνήτης της πτήσης με όσες δυνάμεις του έμεναν, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου, γεγονός που επέτρεψε σε αρκετούς επιβάτες που αντιλήφθηκαν το περιστατικό να εισβάλουν στο πιλοτήριο και να εξουδετερώσουν τον δράστη.

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Footage taken by a passenger aboard the flydubai flight from Dubai to Tel Aviv after the plane took a rapid plunge. pic.twitter.com/O3vd5644pL — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 30, 2026

Ο πιλότος που συνέβαλε στην αποτροπή της τραγωδίας

Καθοριστική φέρεται να ήταν η αντίδραση του κυβερνήτη της πτήσης, Σμιτ Ματσάρ, ο οποίος, παρά τα πολλαπλά τραύματα που υπέστη από την επίθεση του συγκυβερνήτη, προσπάθησε να αντισταθεί και να διατηρήσει τον έλεγχο της κατάστασης.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Ντόρον Σπίλμαν, ο τραυματισμένος πιλότος, έχοντας χάσει πολύ αίμα και ενώ βρισκόταν πεσμένος στο πάτωμα του πιλοτηρίου, κατάφερε να ενεργοποιήσει με τις τελευταίες του δυνάμεις τον μηχανισμό που ξεκλειδώνει την πόρτα της καμπίνας διακυβέρνησης.

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Η κίνησή του αυτή επέτρεψε σε επιβάτες που είχαν αντιληφθεί ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε να κινηθούν προς το μπροστινό μέρος του αεροσκάφους και να εισέλθουν στο πιλοτήριο.

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Όπως περιέγραψε ο Σπίλμαν, οι επιβάτες αντίκρισαν τον τραυματισμένο κυβερνήτη πεσμένο στο πάτωμα, ενώ ο συγκυβερνήτης που φέρεται να είχε εξαπολύσει την επίθεση βρισκόταν πάνω από τον πίνακα ελέγχου και τον χτυπούσε.

Ο Ινδός πιλότος Σμιτ Ματσάρ χαμογελά σε άγνωστη τοποθεσία – Πηγή: Reuters

Η πρεσβεία της Ινδίας στο Ριάντ ανακοίνωσε ότι ο Ματσάρ λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και ότι, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η κατάστασή του είναι σταθερή.

«Η πρεσβεία μας στο Ριάντ και το προξενείο μας στην Τζέντα παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας του κ. Σμιτ Ματσάρ, του γενναίου Ινδού πιλότου της πτήσης της Flydubai που εξετράπη στο Ταμπούκ», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

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The stabbed pilot of flydubai flight FZ 1073, who helped prevent its hijacking by the co-pilot, is Indian Captain Smit Machchhar, who is based in Dubai, not an Emirati pilot as originally described by Israeli officials. https://t.co/dpr1SKkQJW pic.twitter.com/GgsyMxS2wY — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) September 30, 2026

This man is a hero.



Captain Smit Machchhar, the Indian captain of flydubai Flight 1073, fought back after being stabbed in the cockpit.



Despite being severely injured, he managed to unlock the cockpit door – allowing Israeli passengers and the Emirati crew to intervene and save… pic.twitter.com/x4W3mtQkag — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 30, 2026

Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες των επιβατών

Οι επιβάτες που βρίσκονταν στην πτήση της FlyDubai μεταφέρθηκαν από πτήση αντικατάστασης της εταιρείας και έφτασαν στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ, όπου τους περίμεναν συγγενείς και φίλοι με τραγούδια και ζητωκραυγές.

Όλοι οι επιβάτες εξετάστηκαν και ένας εξ αυτών, ένας 51χρονος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε καλή κατάσταση, αφού υπέστη τραύματα στο άνω μέρος του σώματός του.

Στο αεροδρόμιο βρέθηκε και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σε ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του, διακρίνεται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός να αγκαλιάζει έναν άνδρα, ο οποίος ονομάζεται Γιανίβ Χαγιούν και παρουσιάζεται ως ένας από τους επιβάτες που κατάφεραν να εισέλθουν στο πιλοτήριο όπου είχε ξεσπάσει η συμπλοκή.

«Βλέπω ένα λιοντάρι, βλέπω έναν μεγάλο ήρωα», δήλωσε ο Νετανιάχου απευθυνόμενος στον Γιανίβ Χαγιούν, του οποίου το μπλουζάκι και το παντελόνι είχαν κηλίδες από αίμα, στο βίντεο που δημοσίευσε το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ.

«Αυτά προήλθαν από εκείνον (τον φερόμενο δράστη);» διερωτήθηκε ο Νετανιάχου αναφερόμενος στις κηλίδες αίματος.

«Ναι. Δυστυχώς, δεν καταφέραμε να τον σκοτώσουμε, αλλά θα χρειαστεί αρκετό χρόνο για να αναρρώσει», απάντησε ο επιβάτης.

Πηγή: Reuters

Ο Γιανίβ είπε ακόμα πως αυτός και ένας άλλος άνδρας μπήκαν με τη βία στο πιλοτήριο, όπου ο τραυματισμένος πιλότος βρισκόταν ξαπλωμένος κοντά στην πόρτα.

«Όταν μπήκα, είδα τον τρομοκράτη στα χειριστήρια, ανάμεσα στα δύο καθίσματα. Δεν υπήρχαν πιλότοι στα καθίσματα», περίγραψε. «Άρπαξα τον τρομοκράτη, τον ακινητοποίησα και, πρώτα απ’ όλα, τον έβγαλα έξω», προσέθεσε.

Όταν ο Νετανιάχου τον ρώτησε τι έκανε ο φερόμενος ως δράστης, ο επιβάτης απάντησε: «Προσπαθούσε να καταστρέψει τα χειριστήρια για να θέσει το αεροπλάνο εκτός λειτουργίας».

Ένας άλλος επιβάτης από τους τρεις Ισραηλινούς που φέρεται να εξουδετέρωσαν τον συγκυβερνήτη, ο Τζβίκα Μάνες, μίλησε στο Κανάλι 12 και εξιστόρησε πως συνέβησαν όλα.

Όπως είπε η σύζυγός του συνόδευε τη μικρή κόρη τους στην τουαλέτα στο μπροστινό μέρος του αεροπλάνου, όταν άκουσε κραυγές και θόρυβο πάλης να προέρχονται από το πιλοτήριο.

Η σύζυγος του Μάνες του είπε να πάει στο πιλοτήριο για να δει τι συνέβαινε. Σε εκείνο το σημείο, ο πιλότος έπεσε έξω από την πόρτα του πιλοτηρίου, ενώ ο συγκυβερνήτης του τον μαχαίρωνε, είπε ο Μάνες.

Το αεροπλάνο άρχισε να πέφτει κατακόρυφα προς το έδαφος και οι επιβάτες «πετούσαν». Ο επιβάτης είπε ότι έβγαλε την κόρη του από την τουαλέτα πριν κατευθυνθεί να αντιμετωπίσει τον επιτιθέμενο.

Δύο άλλοι Ισραηλινοί επιβάτες τον ακολούθησαν, με έναν από αυτούς, τον Γιανίβ, να καταφέρνει να πιάσει το τιμόνι και να τραβήξει το αεροπλάνο ξανά προς τα πάνω.

Χρειάστηκαν περίπου 20-25 λεπτά για να εξουδετερώσουν τον συγκυβερνήτη, με τους τρεις Ισραηλινούς να χρησιμοποιούν ακουστικά με καλώδιο για να τον δέσουν.

Η ανακοίνωση της flydubai – «Τζιχαντιστική επίθεση», λέει το Ισραήλ

Η αεροπορική εταιρεία των Εμιράτων, η flydubai, ανακοίνωσε νωρίτερα ότι δεν γνωρίζει τους λόγους του καβγά που συνέβη μέσα στον θάλαμο διακυβέρνησης του αεροπλάνου που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, και το οποίο αναγκάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.

«Σε αυτό το στάδιο, οι λόγοι και τα κίνητρα πίσω από αυτό το συμβάν είναι άγνωστα και αποτελούν αντικείμενο επίσημης έρευνας», τόνισε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, καλώντας «όλα τα μέρη να απέχουν από οποιεσδήποτε πρόωρες εικασίες όσο οι αρχές εξακριβώνουν τα γεγονότα».

Λίγο νωρίτερα ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ισραελ Κατς έκανε λόγο για «απόπειρα τζιχαντιστικής επίθεσης». Ο Νετανιάχου τόνισε ότι ένας από τους πιλότους του αεροπλάνου της flydubai μαχαίρωσε τον άλλο πιλότο και προσπάθησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους.

«Καθώς το αεροπλάνο πλησίαζε στο Ισραήλ, ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον άλλον και φέρεται να προσπάθησε να ρίξει το αεροπλάνο μαζί με τους επιβάτες του», τόνισε σε δήλωσή του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Israeli Prime Minister Netanyahu in a first response to the attempted hijacking of a flydubai flight to Tel Aviv:



During the flight, as they approached Israel, one of the pilots stabbed the other and apparently attempted to crash the plane, with everyone on board.



I spoke with… pic.twitter.com/juw06JAE7W — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) September 30, 2026

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Νετανιάχου εξήρε τη στάση του Ινδού κυβερνήτη, υποστηρίζοντας ότι, παρά τον σοβαρό τραυματισμό του από την επίθεση που δέχθηκε, κατάφερε να αντιδράσει και να συμβάλει στην εξουδετέρωση του δράστη.

Όπως ανέφερε, ο Ματσάρ, παρά το γεγονός ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά, αντεπιτέθηκε και άνοιξε την πόρτα του πιλοτηρίου, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιβάτες και μέλη του πληρώματος να ακινητοποιήσουν τον επιτιθέμενο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ακόμη ότι η ενέργεια του πιλότου συνέβαλε στην αποτροπή μιας «καταστροφικής αεροπορικής τραγωδίας», καθώς, σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, διασώθηκαν συνολικά 174 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων Ισραηλινοί και πολίτες άλλων χωρών.

Τι εξετάζουν οι Αρχές για τον συγκυβερνήτη

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο συγκυβερνήτης της πτήσης, καθώς οι ισραηλινές Αρχές εξετάζουν το περιστατικό ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ισραηλινό Κανάλι 12, μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να δείχνουν ότι ο συγκυβερνήτης είχε λάβει οδηγίες από το Ιράν ή από κάποια άλλη οργανωμένη ομάδα. Το ίδιο μέσο μεταδίδει ότι οι έως τώρα ενδείξεις παραπέμπουν σε δράση μεμονωμένου ατόμου.

Ισραηλινές πηγές αναφέρουν ότι ο συγκυβερνήτης, ο οποίος είναι υπήκοος Ομάν, φέρεται να επιχείρησε να αναλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους όταν αυτό εισήλθε στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστεί λεπτομερώς και το προσωπικό του προφίλ, καθώς και η συμπεριφορά του το διάστημα που εργαζόταν στη FlyDubai.

Σύμφωνα με δηλώσεις συναδέλφου του στο ισραηλινό Κανάλι 16, ο συγκυβερνήτης είχε ενταχθεί στο δυναμικό της αεροπορικής εταιρείας περίπου οκτώ μήνες πριν από το περιστατικό. Ο ίδιος τον περιέγραψε ως ιδιαίτερα θρησκευόμενο, υποστηρίζοντας ότι προσευχόταν πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας και απέφευγε να κάνει χειραψία με γυναίκες.

Οι συγκεκριμένες αναφορές εξετάζονται στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας και δεν συνιστούν από μόνες τους στοιχεία για το κίνητρο της επίθεσης.

Ο συγκυβερνήτης νοσηλεύεται τραυματισμένος σε νοσοκομείο της Σαουδικής Αραβίας, όπου παραμένει υπό κράτηση και ανακρίνεται από τις αρμόδιες Αρχές.