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Σύμφωνα με μαρτυρίες και αξιωματούχους, ο συγκυβερνήτης φέρεται να μαχαίρωσε τον κυβερνήτη κατά τη διάρκεια πτήσης από το Ντουμπάι.

Το πλήρωμα καμπίνας παρενέβη στο πιλοτήριο και ανέλαβε τον έλεγχο του αεροσκάφους, το οποίο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Ταμπούκ.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας χαρακτήρισε το περιστατικό ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο τη συντριβή του αεροσκάφους.

Οι δύο πιλότοι νοσηλεύονται για τους τραυματισμούς που υπέστησαν κατά τη διάρκεια του επεισοδίου μέσα στο πιλοτήριο του αεροσκάφους.

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Η αναγκαστική προσγείωση ενός αεροπλάνου της Flydubai με προορισμό το Ισραήλ οφειλόταν στις ενέργειες ενός «τρομοκράτη» που ήθελε να συντρίψει το αεροσκάφος για να σκοτώσει τους επιβαίνοντες, δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Eθνικής Aσφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

«Ένας τρομοκράτης επιχείρησε να συντρίψει ένα αεροπλάνο για να δολοφονήσει τους 180 Ισραηλινούς που επέβαιναν», δήλωσε ο ακροδεξιός υπουργός.

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Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών που συγκέντρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο και από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το αεροσκάφος αναγκάστηκε να προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία έπειτα από διαμάχη μεταξύ των δύο πιλότων, ο ένας εκ των οποίων μαχαίρωσε τον άλλον.

Η μητέρα μιας Ισραηλινής επιβάτιδας είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ένας από τους πιλότους «προσπάθησε να σκοτώσει τον άλλον με μαχαίρι». «Η κόρη μου με κάλεσε (…) και μου είπε ότι βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία. Είπε ότι ένας πιλότος προσπάθησε να σκοτώσει τον άλλον πιλότο με μαχαίρι», δήλωσε η Γιασμίν Αμπεκάσις, περιμένοντας την κόρη της, Μίριαμ Σίρα Οχαγιόν, να επιστρέψει σπίτι με πτήση προς το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ.

Νωρίτερα, δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως η ισραηλινή κυβέρνηση εκτιμά ότι το περιστατικό που συνέβη στην πτήση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς το Ισραήλ η οποία άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία αφού εξέπεμψε σήμα κινδύνου ενδέχεται να αποτελεί απόπειρα «τρομοκρατικής επίθεσης» από έναν εκ των πιλότων.

Οι δύο αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο συγκυβερνήτης φέρεται να μαχαίρωσε τον κυβερνήτη, προτού το πλήρωμα καμπίνας εισέλθει στο πιλοτήριο και πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Αυτή η πτήση FZ1073 που αναχώρησε από το Ντουμπάι κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία μέσω του ιορδανικού εναέριου χώρου και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ταμπούκ στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία

Η διοίκηση του αεροδρομίου Ταμπούκ ανακοίνωσε πως «έλαβε σήμα κινδύνου στις 8:44 π.μ. τοπική ώρα από την πτήση FZ1073, με αίτημα αναγκαστικής προσγείωσης», τόνισε με ανάρτηση στο η X Cluster2, εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε «χωρίς απρόοπτα» μία ώρα αργότερα, προστίθεται.

Ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους νοσηλεύονται για τους τραυματισμούς που υπέστησαν, σύμφωνα με τη διοίκηση του αεροδρομίου.