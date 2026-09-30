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Μέλος του πληρώματος επιχείρησε να προκαλέσει πτώση του αεροσκάφους, τραυματίζοντας με μαχαίρι τον πιλότο κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Επιβάτες και πιλότοι που ταξίδευαν εκτός υπηρεσίας ακινητοποίησαν τον δράστη, αποτρέποντας την κατάληψη του αεροπλάνου και μια πιθανή καταστροφή.

Το αεροσκάφος παρουσίασε απότομη απώλεια ύψους 4.360 μέτρων πριν την προσγείωση, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

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Συνεχίζονται να αποκαλύπτονται νέες πληροφορίες για το περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα (30/9) σε πτήση της Flydubai με προορισμό το Τελ Αβίβ, η οποία αναγκάστηκε να εκτραπεί και να προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία, έπειτα από το σοβαρό επεισόδιο που φέρεται να σημειώθηκε μέσα στο πιλοτήριο, με έναν από τους πιλότους να τραυματίζεται από μαχαίρι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο συγκυβερνήτης προσπάθησε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους και να το ρίξει ενώ στην προσπάθειά του να το καταφέρει, μαχαίρωσε τον κυβερνήτη.

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תיעוד מהמטוס שנחת בסעודיה: "השתלטנו על המחבלים. כל מי ששומע אותי – אנחנו צריכים עזרה"https://t.co/qp31UziuJB@NoganNir pic.twitter.com/Od4nR7c4Vq — חדשות 13 (@newsisrael13) September 30, 2026

Βίντεο που δημοσιεύτηκε από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της προσγείωσης του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Ταμπούκ, με τους επιβάτες να ξεσπούν σε χειροκροτήματα και τραγούδια, εμφανώς ανακουφισμένοι μετά τις δραματικές στιγμές που είχαν προηγηθεί.

״עוד אבינו חי״: הנוסעים במטוס ברגעי הנחיתה pic.twitter.com/wALLq5AluW — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) September 30, 2026

Το αεροσκάφος, Boeing 737 της Flydubai, με περίπου 180 επιβάτες, εξέπεμψε διαδοχικά σήματα έκτακτης ανάγκης, μεταξύ των οποίων και κωδικό που χρησιμοποιείται για πιθανή παράνομη παρέμβαση ή αεροπειρατεία. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε κινητοποίηση των ισραηλινών Αρχών και την απογείωση μαχητικών αεροσκαφών.

«Μέλος του πληρώματος προσπάθησε να ρίξει το αεροπλάνο»

Νέα μαρτυρία επιβάτισσας της πτήσης της Flydubai δίνει διαφορετική διάσταση στο περιστατικό που σημειώθηκε μέσα στο αεροσκάφος. Μιλώντας στο ισραηλινό Channel 12, η γυναίκα, η οποία αναφέρθηκε ως Μεϊτάλ, υποστήριξε ότι μέλος του πληρώματος στο πιλοτήριο επιχείρησε να προκαλέσει την πτώση του αεροσκάφους και ακινητοποιήθηκε από επιβάτες.

אחד הנוסעים על רגעי הדרמה: "יש פצוע קשה, המחבל קשור"; המוסד מנהל את האירוע בשיתוף שב"כ@Itsik_zuarets pic.twitter.com/iyh64lgLfy Advertisement September 30, 2026

Η ίδια ανέφερε ότι ο σύζυγός της ήταν μεταξύ εκείνων που έσπευσαν να βοηθήσουν στην ακινητοποίηση του άνδρα. «Κάποιος φώναξε “μαχαίρωμα” και ο σύζυγός μου κατάλαβε αμέσως τι συνέβαινε. Έτρεξε προς το μπροστινό μέρος του αεροπλάνου και μαζί με άλλους Ισραηλινούς εξουδετέρωσαν τον τρομοκράτη», ανέφερε.

«Υπήρχαν μαχαιριές και πολύ αίμα», πρόσθεσε, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι επιβάτες. Όπως είπε, το σοκ παραμένει έντονο: «Είμαστε πολύ φορτισμένοι και υπό τεράστια πίεση. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να μιλήσω».

🚨✈️🇦🇪🇮🇱 Un vol Flydubai reliant Dubaï à Tel-Aviv a déclenché le code d’urgence signalant un possible détournement alors qu’il transportait environ 180 passagers.



L’appareil a été dérouté vers l’Arabie saoudite. pic.twitter.com/JCAcaidYT0 Advertisement September 30, 2026

«Προσπάθησε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους»

Την ίδια ώρα, ένας ακόμη επιβάτης εμφανίζεται σε βίντεο που έστειλε στην οικογένειά του να περιγράφει όσα συνέβησαν. Στο μήνυμά του κάνει λόγο για «τρομοκράτη» που προσπάθησε να καταλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι συμμετείχε στην προσπάθεια ακινητοποίησης του άνδρα, προσθέτοντας ότι τελικά ο φερόμενος ως δράστης είχε δεθεί. Οι μαρτυρίες των επιβατών περιγράφουν τις στιγμές πανικού που επικράτησαν στην καμπίνα, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.

Δεύτερη ομάδα πιλότων φέρεται να έσωσε την κατάσταση

Σύμφωνα με πληροφορίες του Channel 12, στο αεροσκάφος υπήρχε και δεύτερη ομάδα πιλότων, οι οποίοι ταξίδευαν ως επιβάτες με πολιτικά ρούχα.

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Όπως μετέδωσε το ισραηλινό μέσο, οι συγκεκριμένοι πιλότοι φέρεται να συνέβαλαν στην αποτροπή της προσπάθειας ενός από τους πιλότους να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους.

❗📹 ‘Two Other Pilots Took Control’: Passenger’s Mother Recounts Flydubai Mid-Air Scare



"He took a knife and tried to kill the pilot," recounted a passenger's mother, adding that her daughter heard screams and calls for help before the plane began to lose control.



Israeli… https://t.co/4shM811Qnl pic.twitter.com/OsLwlfCd8W — RT_India (@RT_India_news) September 30, 2026

Τη συγκεκριμένη πληροφορία έδωσαν και η μητέρα ενός επιβάτη, σε δηλώσεις που έκανε από το Μπεν Γκουριόν.

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Ισραηλινός αξιωματούχος, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, δήλωσε ότι αν δεν βρίσκονταν στο αεροπλάνο οι συγκεκριμένοι πιλότοι, το περιστατικό θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε επίθεση αντίστοιχη με εκείνη της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 ή στην ομηρία του Έντεμπε το 1976. Οι πληροφορίες αυτές, ωστόσο, δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως.

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Παράλληλα, σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο Walla, ο πιλότος που βρίσκεται υπό έρευνα είναι υπήκοος του Ομάν.

Την ίδια στιγμή, φωτογραφίες που κυκλοφορούν μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στη Σαουδική Αραβία, φανερώνουν πως έχει υποστεί ζημιές στο ουραίο τμήμα από την απότομη κάθοδό του, όσο βρισκόταν εν πτήσει. Σύμφωνα με ανάλυση των δεδομένων πτήσης, το αεροσκάφος έκανε «βουτιά» περίπου 4.360 μέτρων σε 37 δευτερόλεπτα.

Footage shows flydubai aircraft grounded in Saudi Arabia pic.twitter.com/fJYziNIW3m Advertisement September 30, 2026

Πώς θα επιστρέψουν οι επιβάτες στο Τελ Αβίβ

Με το αεροσκάφος να έχει προσγειωθεί με ασφάλεια στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, παραμένει σε εκκρεμότητα ο τρόπος με τον οποίο θα επιστρέψουν οι επιβάτες στο Ισραήλ.

Η Flydubai έχει γνωστοποιήσει ότι προγραμματίζει να στείλει άλλο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο, προκειμένου να παραλάβει τους επιβάτες και να τους μεταφέρει στο Τελ Αβίβ.

Την ίδια ώρα, ισραηλινά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι εξετάζεται και η αποστολή ισραηλινού πολιτικού ή στρατιωτικού αεροσκάφους για τον επαναπατρισμό των Ισραηλινών.

Παράλληλα, οι έρευνες για το πρωτοφανές περιστατικό στο πιλοτήριο βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί από τις αρμόδιες Αρχές επίσημη και πλήρης εικόνα για τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο.