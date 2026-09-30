Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Πτήση της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ εξέπεμψε σήματα κινδύνου έπειτα από βίαιη συμπλοκή που σημειώθηκε μεταξύ των δύο πιλότων στο πιλοτήριο.

Το αεροσκάφος παρουσίασε απότομη απώλεια ύψους και οι ισραηλινές αρχές κινητοποίησαν μαχητικά αεροσκάφη υπό τον φόβο αεροπειρατείας.

Επιβάτες ανέφεραν ότι ένας πιλότος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι, ενώ πολλοί από αυτούς συνέδραμαν το πλήρωμα για την ακινητοποίηση του δράστη.

Το αεροσκάφος, που μετέφερε περίπου 180 επιβάτες, προσγειώθηκε τελικά με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σκηνικό θρίλερ εκτυλίχθηκε σε πτήση της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, όταν ένα σοβαρό επεισόδιο στο πιλοτήριο προκάλεσε την εκπομπή σημάτων έκτακτης ανάγκης και την εκτροπή του αεροσκάφους προς τη Σαουδική Αραβία. Αρχικά υπήρξαν φόβοι για αεροπειρατεία, όμως ισραηλινές πηγές ασφαλείας ανέφεραν αργότερα ότι το περιστατικό συνδεόταν με σωματική συμπλοκή μεταξύ των δύο πιλότων.

Υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες αναφορές από εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, βάσει μαρτυριών επιβατών του αεροσκάφους της πτήσης Ντουμπάι-Τελ Αβίβ, σύμφωνα με τις οποίες ένας από τους πιλότους προσπάθησε να προκαλέσει συντριβή της πτήσης, αλλά εμποδίστηκε από τον δεύτερο πιλότο, με τη βοήθεια των επιβατών, μεταδίδουν οι Times of Israel.

Advertisement

Advertisement

WATCH: Terrifying footage of the incident, recorded from a passenger window aboard the aircraft flydubai.



– Yedioth Ahronot News. https://t.co/Y4Fp7vUirI pic.twitter.com/ySOKQzuz3l — Open Source Intel (@Osint613) September 30, 2026

Το αεροσκάφος, Boeing 737 της Flydubai, με περίπου 180 επιβάτες, εξέπεμψε διαδοχικά σήματα έκτακτης ανάγκης, μεταξύ των οποίων και κωδικό που χρησιμοποιείται για πιθανή παράνομη παρέμβαση ή αεροπειρατεία. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε κινητοποίηση των ισραηλινών Αρχών και την απογείωση μαχητικών αεροσκαφών.

First images from @flydubai flight: one of the passengers with blood on his shirt https://t.co/zfJ4UsDeaO pic.twitter.com/XDLzuz0DbE — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 30, 2026

«Ακούσαμε κραυγές – υπήρχε αίμα στο πιλοτήριο»

Επιβάτιδα της πτήσης, μιλώντας μέσω γραπτού μηνύματος στο ισραηλινό Channel 12, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές.

«Ακούσαμε κραυγές μέσα στο αεροπλάνο. Μετά άνοιξαν το πιλοτήριο και είδαμε αίμα και κάποιον να έχει μαχαιρώσει τον πιλότο με σουγιά», ανέφερε.

Η ίδια υποστήριξε ότι Ισραηλινοί επιβάτες βοήθησαν μέλη του πληρώματος να ακινητοποιήσουν τον επιτιθέμενο.

Advertisement

🚨✈️🇦🇪🇮🇱 Un vol Flydubai reliant Dubaï à Tel-Aviv a déclenché le code d’urgence signalant un possible détournement alors qu’il transportait environ 180 passagers.



L’appareil a été dérouté vers l’Arabie saoudite. pic.twitter.com/JCAcaidYT0 — KRONIK Insights (@KRONIKInsights) September 30, 2026

«Προσευχηθήκαμε. Υπήρχαν επίσης στιγμές που πιστέψαμε ότι δεν θα καταφέρναμε να βγούμε ζωντανοί», είπε.

Μία ακόμη επιβάτιδα, η οποία συστήθηκε ως Noam, περιέγραψε τηλεφωνικά στο ίδιο μέσο τον πανικό που επικράτησε.

Advertisement

«Άρχισαν να ακούγονται κραυγές μέσα στο αεροπλάνο, από επιβάτες που κατάλαβαν τι συνέβαινε. Καταλαβαίνουμε ότι ένας από τους πιλότους μαχαιρώθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά και ότι έχασαν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Άρχισε να κάνει γρήγορα βουτιά. Ήταν πολύ τρομακτικό», ανέφερε.

Από την απότομη βουτιά στην ασφαλή προσγείωση

Η πτήση FDB1073 της Flydubai, με περίπου 180 επιβάτες, βρέθηκε σε κατάσταση συναγερμού όταν, περίπου δύο ώρες και 15 λεπτά μετά την απογείωσή της, εξέπεμψε διαδοχικά τους κωδικούς έκτακτης ανάγκης 7700 και 7500. Παράλληλα, το Boeing 737 MAX πραγματοποίησε απότομη κάθοδο, χάνοντας μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό περίπου 17.000 πόδια, ενώ η ταχύτητά του αυξήθηκε σημαντικά.

Το αεροσκάφος συνέχισε για περίπου μία ώρα να κινείται σε ασταθές ύψος, ενώ οι ισραηλινές Αρχές, έχοντας χάσει αρχικά την επικοινωνία μαζί του, έστειλαν μαχητικά για αναχαίτιση, υπό τον φόβο αεροπειρατείας. Ακολούθησαν συσκέψεις του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου με ανώτατους στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Advertisement

Τελικά, η επικοινωνία αποκαταστάθηκε και το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

«Όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς»

Η Flydubai ανακοίνωσε ότι όλοι οι επιβάτες προσγειώθηκαν «με ασφάλεια» και ότι «όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς και έχουν καταμετρηθεί».

«Η ασφάλεια και η ευημερία των επιβατών και του πληρώματός μας παραμένουν η ύψιστη προτεραιότητά μας. Θα εκδοθούν περαιτέρω ενημερώσεις καθώς θα γίνονται διαθέσιμες επιπλέον επιβεβαιωμένες πληροφορίες», ανέφερε η εταιρεία.

Advertisement

Από την πλευρά του, το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός πραγματοποίησε διαβουλεύσεις για την αναγκαστική προσγείωση.

Advertisement

«Η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο και λαμβάνονται αυτή τη στιγμή όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή επιστροφή των Ισραηλινών επιβατών στο Ισραήλ», ανέφερε.