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Επιβάτες, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονταν και πιλότοι εκτός υπηρεσίας, επενέβησαν άμεσα στο πιλοτήριο και κατάφεραν να αφοπλίσουν και να συλλάβουν τον δράστη.

Η παρέμβαση των επιβατών απέτρεψε τη συντριβή του αεροσκάφους, καθώς ο δράστης επιχειρούσε να καταστρέψει τα συστήματα ελέγχου κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Ο τραυματισμένος κυβερνήτης έλαβε ιατρική φροντίδα, ενώ το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε ήρωες τους επιβάτες που συνέβαλαν στην αποτροπή της αεροπορικής τραγωδίας.

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Από τον τρόμο και τον πανικό στον αέρα, στους πανηγυρισμούς και τη συγκίνηση στο αεροδρόμιο του Μπεν Γκουριόν. Οι 180 επιβάτες της πτήσης FZ1073 της Flydubai, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, προσγειώθηκαν σε ισραηλινό έδαφος έχοντας επιβιώσει από μια απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης, η οποία, αν είχε επιτευχθεί, θα οδηγούσε σε εκατόμβη θυμάτων σε μια «ισραηλινή 11η Σεπτεμβρίου».

Δράστης ήταν ο Ομανός συγκυβερνήτης, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι στον Ινδό κυβερνήτη του αεροσκάφους. Ο κυβερνήτης ευτυχώς δεν έχασε τη ζωή του, τόσο χάρη στο θάρρος του όσο και στην ταχύτατη επέμβαση επιβατών —ανάμεσα στους οποίους βρίσκονταν και πιλότοι εκτός υπηρεσίας— οι οποίοι κατάφεραν να αφοπλίσουν τον δράστη.

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Ο πιλότος της Flydubai, ο οποίος μαχαίρωσε τον συνάδελφό του, συνελήφθη σύμφωνα με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου.

«Είσαι ήρωας»

Ένας από τους Ισραηλινούς επιβάτες ο Γιανίβ, που κατάφεραν μπαίνοντας στον πιλοτήριο να αποτρέψει τον δράστη της επίθεσης συγκυβερνήτη του αεροσκάφους, συνάντησε τον πρωθυπουργό Νετανιάχου μετά την επιστροφή του στο Ισραήλ. Ο Νετανιάχου τον υποδέχθηκε αγκαλιάζοντας τον θερμά.

«Είσαι ήρωας» του είπε. Ο ίδιος είπε στον πρωθυπουργό Νετανιάχου ότι ο μαχαιρωμένος πιλότος κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου πριν καταρρεύσει.

Prime Minister Benjamin Netanyahu met at Ben-Gurion International Airport with Yaniv, the passenger who burst into the cockpit on the flight from Dubai to Israel.



Photos: Kobi Gideon (GPO) pic.twitter.com/PcCNzKLUKj — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 30, 2026

Αυτό επέτρεψε στον ίδιο και σε άλλους επιβάτες να εισέλθουν στο πιλοτήριο και να συλλάβουν τον δράστη, καθώς προσπαθούσε να καταστρέψει τα συστήματα του αεροσκάφους και να συντρίψει το αεροπλάνο.

«Όταν μπήκα μέσα, είδα τον τρομοκράτη στα χειριστήρια, ανάμεσα στα δύο καθίσματα. Δεν υπήρχαν πιλότοι στα καθίσματα», αφηγείται. «Άρπαξα τον τρομοκράτη, τον έβαλα σε ένα αμπάρι και πρώτα απ’ όλα τον τράβηξα έξω», είπε.

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Όταν ρωτήθηκε από τον Νετανιάχου τι έκανε ο φερόμενος ως δράστης, ο επιβάτης απάντησε: «Προσπαθούσε να καταστρέψει τα χειριστήρια για να απενεργοποιήσει το αεροπλάνο».

Ο Γιανίβ πρόσθεσε ότι κάλεσε άλλους Ισραηλινούς στην πτήση για να τον βοηθήσουν να συγκρατήσει τον άνδρα πριν επιστρέψει στο πιλοτήριο καθώς το αεροσκάφος έγερνε απότομα.

Η δυνδρομή της σειράς Mayday

«Πήδηξα μέσα, άρπαξα τα χειριστήρια, άρχισα να τα τραβάω», είπε, εξηγώντας ότι τράβηξε προς τα πίσω και αστειευόμενος ότι ήξερε τι να κάνει επειδή «παρακολουθώ το Mayday», αναφερόμενος σε ένα καναδικό τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ που εξετάζει αεροπορικά δυστυχήματα.

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With bloodstains on his shirt: One of the Israeli civilians who helped subdue the hijacker on the Flydubai flight meets Prime Minister Benjamin Netanyahu after arriving back in Israel. pic.twitter.com/uipyPt32g7 — Israel National News – Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) September 30, 2026

«Μετά ο πιλότος μου είπε ότι αναλάμβανε από εκεί και πέρα», ανέφερε.

Ο επιβάτης Ζβίκα Μάνες που μαζί με άλλους επιβάτες επενέβησαν και ανέκτησαν τον έλεγχο του αεροσκάφους περιέγραψε τι ακριβώς συνέβη εκείνα τα κρίσιμα λεπτά εν πτήση:

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«Φτάσαμε στη Σαουδική Αραβία. Ήταν ένα εξαιρετικά τραυματικό γεγονός που έληξε καλά και όλοι οι επιβάτες είναι σώοι και αβλαβείς».

«Είναι πολύ δύσκολο να χωνέψει κανείς τι συνέβη. Είναι ένα τραυματικό γεγονός για όλους τους εμπλεκόμενους, ένα δύσκολο γεγονός».

«Ήταν σαν στιγμές από ταινία τρόμου»

«Η μικρή μου κόρη πήγε στην τουαλέτα, η γυναίκα μου τη συνόδευσε. Άκουσε κραυγές και αγώνες από το πιλοτήριο, δυνατούς θορύβους που προέρχονταν από εκεί», άρχισε να περιγράφει.

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«Ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον επικεφαλής πιλότο. Τον τραβήξαμε έξω μαζί με δύο άλλους επιβάτες που μπήκαν μέσα γρήγορα, δόξα τω Θεώ. Ένας άλλος πιλότος μπήκε μέσα και ένας πιλότος που καθόταν με τους επιβάτες πήραν τον έλεγχο του αεροπλάνου. Ήταν σαν στιγμές από ταινία τρόμου».

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More Israeli heroes on today's nearly-hijacked FlyDubai flight: Tzvika Manes, CEO of Bank Leumi's Barak Capital Underwriting, and his wife



Manes's wife was standing near the front of the plane while their young daughter was in the bathroom when she suddenly heard screams from… pic.twitter.com/bGUDAzXTQK — Israel War Room (@IsraelWarRoom) September 30, 2026

Σύμφωνα με τον Μάνες, το περιστατικό ξεκίνησε περίπου μία ώρα πριν από την άφιξη στο Ισραήλ: «Η κατάληψη του πιλοτηρίου διήρκεσε από είκοσι λεπτά έως μισή ώρα. Δεν ήταν εύκολο περιστατικό. Έπρεπε να περάσουν χειροπέδες στον δράστη, ενώ παράλληλα η κατάσταση του πιλότου έπρεπε να σταθεροποιηθεί».

«Καταφέραμε να δέσουμε τον συγκυβερνήτη με τα ακουστικά πολυμέσων του αεροπλάνου. Στη Σαουδική Αραβία μας συμπεριφέρθηκαν καλά, μας έδωσαν ποτά, φαγητό και ιατρικές ομάδες φρόντισαν τους επιβάτες. Υπάρχουν άνθρωποι και παιδιά με κρίσεις πανικού».

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«Ο γιατρός που βοήθησε να σωθεί ο πιλότος είναι επίσης ήρωας»

«Ένιωσα σαν να είναι το τέλος της ζωής», πρόσθεσε. «Τη στιγμή που το αεροπλάνο βούτηξε, τα κορίτσια ούρλιαξαν ότι δεν ήθελαν να πεθάνουν. Είναι σοκαριστικό. «Μαζί με εμένα, δύο άλλα άτομα πήραν τον έλεγχο του πιλότου, που είναι εξίσου ήρωες. Ο γιατρός που βοήθησε να σωθεί ο πιλότος είναι επίσης ήρωας».

Η Jerusalem Post αποκαλύπτει ότι οι δύο πιλότοι που ήταν μεταξύ των επιβατών είχαν τοποθετηθεί στην πτήση επειδή μια πιθανή αλλαγή πορείας θα μπορούσε να παρατείνει το ταξίδι, οπότε το αρχικό πλήρωμα θα έπρεπε να εργαστεί πέρα από τις επιτρεπόμενες ώρες υπηρεσίας.

«Αν συνέβαινε κάτι πάνω από το Κουβέιτ και σου έλεγαν να αλλάξεις πορεία, τότε προσθέτεις μία ή δύο επιπλέον ώρες στην πτήση», εξήγησε πηγή με γνώση του ζητήματος.