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Ο δράστης φέρεται να επιχείρησε να προκαλέσει συντριβή του αεροσκάφους, προκαλώντας απότομη απώλεια ύψους κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Επιβάτες και μέλη του πληρώματος επενέβησαν άμεσα, ακινητοποίησαν τον δράστη και απέτρεψαν την ολοκλήρωση του τρομοκρατικού σχεδίου διασφαλίζοντας την ασφαλή προσγείωση του σκάφους.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτισε τη γενναιότητα των επιβατών, ενώ ο συλληφθείς πιλότος ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας.

Οι επιβάτες της πτήσης επέστρεψαν τελικά στο Τελ Αβίβ με άλλο αεροσκάφος της εταιρείας.

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Συναγερμός σήμανε σήμερα (30/9) σε πτήση της Flydubai με προορισμό το Τελ Αβίβ, η οποία αναγκάστηκε να εκτραπεί και να προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία, γιατί ένας από τους πιλότους, με καταγωγή από το Ομάν, μαχαίρωσε τον άλλο πιλότο. Ο συγκυβερνήτης φέρεται να προσπάθησε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους και να το ρίξει, αλλά αυτό απετράπη λόγω της έγκαιρης επέμβασης Ισραηλινών επιβατών.

Ένα από τα πρόσωπα που ανέδειξε αυτή η ιστορία ήταν ο κυβερνήτης που μαχαιρώθηκε, ο Ινδός πιλότος Σμιτ Ματσάρ.

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Χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά του και την αυστηρή εφαρμογή των πρωτοκόλλων ασφαλείας του θαλάμου διακυβέρνησης, αποφεύχθηκε η τραγωδία την ώρα που το αεροσκάφος της Flydubai βρισκόταν πάνω από την Ιορδανία. Στόχος του Ομανού συγκυβερνήτη ήταν να σκοτώσει τον Ματσάρ και να ρίξει το σκάφος —πιθανότατα εντός του Ισραήλ— στο πλαίσιο τρομοκρατικού σχεδίου.

#BREAKING : Indian Pilot Captain Smit Machchar Injured in Flydubai Cockpit Attack



Indian pilot Captain Smit Machchar was reportedly stabbed by his Omani co-pilot during a violent cockpit incident aboard a Flydubai flight bound for Tel Aviv.



Reports say Captain Machchar was… pic.twitter.com/LaQYs1vPcL September 30, 2026

Ο Ματσάρ έδωσε ηρωική μάχη, καταφέρνοντας να ειδοποιήσει το πλήρωμα και τους επιβάτες. Τελικά, με την καταλύτικη παρέμβαση εκτός υπηρεσίας πιλότων που επέβαιναν στο αεροσκάφος, ο δράστης αφοπλίστηκε και το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία.

Το αεροσκάφος άρχισε αρχικά να χάνει ύψος ταχύτατα, πραγματοποιώντας απότομη βουτιά 14.000 έως 17.000 ποδών σε λιγότερο από δύο λεπτά, μέχρι να ανακτηθεί ο έλεγχος του κόκπιτ.

Ο Ινδός κυβερνήτης διαθέτει περίπου 15 χρόνια εμπειρίας στην πολιτική αεροπορία. Εντάχθηκε στο δυναμικό της εμιρατινής Flydubai τον Ιούνιο του 2022, έχοντας προηγουμένως υπηρετήσει για 11 χρόνια στην ινδική εταιρεία χαμηλού κόστους SpiceJet.

Ως έμπειρος κυβερνήτης της Flydubai, διαθέτει στο ενεργητικό του περισσότερες από 9.750 ώρες πτήσης, εκ των οποίων πάνω από 6.400 ως κυβερνήτηςσε αεροσκάφη τύπου Boeing 737 MAX 8/9 και 737-800, εμπειρία που αποδείχθηκε καθοριστική για τη διαχείριση αυτής της κρίσης στον αέρα.

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Νετανιάχου: «Χαιρετίζω αυτούς τους ήρωες, οι οποίοι επέδειξαν εξαιρετική ευρηματικότητα και θάρρος»

Εκτός από τον Ινδό κυβερνήτη, μνεία πρέπει να γίνει και στους ηρωικούς Ισραηλινούς επιβάτες που επενέβησαν και συγκράτησαν τον Ομανό και απέτρεψαν τα χειροτέρα.

🔴 Un passager du vol FlyDubai Dubaï–Tel-Aviv lance un appel à l’aide aux autorités israéliennes



Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, un passager du vol FlyDubai Dubaï–Tel-Aviv appelle les autorités israéliennes à leur venir en aide. « Tous les passagers vont bien,… pic.twitter.com/4Z47NT0MYm — i24NEWS Français (@i24NEWS_FR) September 30, 2026

Μεταξύ των επιβατών που συνέβαλαν στην ακινητοποίηση του επιτιθέμενου συγκυβερνήτη ήταν ο Τσβίκα Μάνες, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι συμμετείχε στην προσπάθεια να ακινητοποιηθεί ο Ομανός πιλότος.

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Παράλληλα, επιβάτης που κατονομάζεται μόνο ως Άνταμ δήλωσε ότι τρεις ή τέσσερις άνθρωποι επενέβησαν για να αποτρέψουν την εξέλιξη του περιστατικού, ενώ ο σύζυγος μιας επιβάτιδας φέρεται επίσης να έτρεξε προς το μπροστινό μέρος του αεροσκάφους και, μαζί με άλλους Ισραηλινούς επιβάτες, να συνέβαλε στην ακινητοποίηση του επιτιθέμενου.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απηύθυνε διάγγελμα μετά το τρομακτικό περιστατικό στην πτήση της Flydubai. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επιβεβαίωσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ότι ένας από τους πιλότους του αεροσκάφους επιτέθηκε με μαχαίρι.

«Όλοι οι επιβάτες βρίσκονται εκτός κινδύνου» δήλωσε, και συνέχισε: «Ο πιλότος που τους επιτέθηκε με μαχαίρι έχει συλληφθεί και αυτή τη στιγμή ανακρίνεται από τις σαουδαραβικές αρχές. Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη συνεχή ασφάλεια των επιβατών και την επιστροφή τους στο Ισραήλ».

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Ο Νετανιάχου εξήγησε επίσης ότι ένας από τους επιβάτες εισέβαλε στο πιλοτήριο μαζί με ένα μέλος του πληρώματος και κατάφερε να εξουδετερώσει την απειλή που προερχόταν από τον επιτιθέμενο πιλότο, ενώ ένα ακόμη μέλος του πληρώματος ανέλαβε να σταθεροποιήσει το αεροσκάφος.

«Ο πιλότος ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο παίρνοντας μαζί του άλλες ζωές» τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Χαιρετίζω αυτούς τους ήρωες, οι οποίοι επέδειξαν εξαιρετική ευρηματικότητα και θάρρος», δήλωσε ο Νετανιάχου. «Έσωσαν πολλές ζωές και απέτρεψαν μια μεγάλη καταστροφή. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας».

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Στο Τελ Αβίβ το αεροσκάφος

Παράλληλα, το αεροσκάφος που μετέφερε τους επιβάτες της πτήσης προσγειώθηκε στο Τελ Αβίβ, στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στις 18.34 (ώρα Ελλάδας).

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Οι επιβάτες, πολλοί εκ των οποίων ήταν Ισραηλινοί, συνέχισαν το ταξίδι τους με άλλο αεροσκάφος της Flydubai αφού η Σαουδική Αραβία απέρριψε αίτημα του Ισραήλ να επιτρέψει σε αεροσκάφη του να τους επαναπατρίσουν.

Με πληροφορίες από YNET, Israel Hayom

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