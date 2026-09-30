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Ο ένας πιλότος μαχαίρωσε τον συνάδελφό του και επιχείρησε να οδηγήσει το αεροσκάφος σε συντριβή κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Ισραηλινοί επιβάτες και μέλη του πληρώματος εισέβαλαν στο πιλοτήριο, ακινητοποίησαν τον δράστη και κατάφεραν να σταθεροποιήσουν το αεροσκάφος εγκαίρως.

Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας διενεργούν ανάκριση στον δράστη, ενώ ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε το περιστατικό ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης.

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Συναγερμός σήμανε σήμερα (30/9) σε πτήση της Flydubai με προορισμό το Τελ Αβίβ, η οποία αναγκάστηκε να εκτραπεί και να προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία, γιατί ένας από τους πιλότους, που φέρεται να έχει καταγωγή από το Ομάν, μαχαίρωσε τον άλλο πιλότο, υπήκοο Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ο συγκυβερνήτης προσπάθησε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους και να το ρίξει, αλλά αυτό απετράπη λόγω της έγκαιρης επέμβασης Ισραηλινών επιβατών.

Οι πρώτες δηλώσεις του Νετανιάχου για την πτήση της Flydubai

Μιλώντας για το περιστατικό, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής δείχνουν πως ο πιλότος της Flydubai που μαχαίρωσε τον συγκυβερνήτη του είχε πρόθεση να ρίξει το αεροσκάφος.

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«Σήμερα το πρωί σημειώθηκε ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό ασφαλείας. Σχεδόν όλοι οι επιβάτες της πτήσης ήταν Ισραηλινοί», ανέφερε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωση από το γραφείο του, στην πρώτη του δημόσια αντίδραση για την αναγκαστική προσγείωση.

Καθώς το αεροπλάνο πλησίαζε στο Ισραήλ, σύμφωνα με τον Νετανιάχου, ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον άλλον και φαίνεται πως προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος μαζί με τους επιβάτες.

«Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες αρχές για να διασφαλίσουμε τη συνεχόμενη ασφάλεια των επιβατών και την ασφαλή επιστροφή τους στην πατρίδα», σημείωσε ο Νετανιάχου, ο οποίος ανέφερε ότι οι σαουδαραβικές αρχές ανακρίνουν τον ύποπτο.

«Απέτρεψαν μια σοβαρή τραγωδία», κατέληξε.

Αναλυτικά, ο Νετανιάχου ανέφερε:

«Κατά τη διάρκεια της πτήσης, καθώς πλησίαζαν στο Ισραήλ, ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον άλλο πιλότο και, όπως φαίνεται, προσπάθησε να συντρίψει το αεροπλάνο με τους επιβάτες του.

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Μίλησα με έναν από τους Ισραηλινούς επιβάτες. Μου είπε ότι το αεροπλάνο άρχισε να περιστρέφεται και να χάνει ύψος. Μου είπε ότι, με κάποιον τρόπο, κατάφερε να εισέλθει στο πιλοτήριο μαζί με ένα από τα μέλη του πληρώματος και, από κοινού, ακινητοποίησαν τον πιλότο που είχε πραγματοποιήσει την επίθεση με το μαχαίρι, ενώ εκείνος προσπαθούσε να σαμποτάρει τα συστήματα του αεροσκάφους.

Israeli Prime Minister Netanyahu in a first response to the attempted hijacking of a flydubai flight to Tel Aviv:



During the flight, as they approached Israel, one of the pilots stabbed the other and apparently attempted to crash the plane, with everyone on board.



I spoke with… pic.twitter.com/juw06JAE7W — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) September 30, 2026

Ένα ακόμη μέλος του πληρώματος που βρισκόταν στο αεροπλάνο μπήκε στο πιλοτήριο και κατάφερε να σταθεροποιήσει το αεροσκάφος.

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Χαιρετίζω αυτούς τους ήρωες, οι οποίοι επέδειξαν εξαιρετική επινοητικότητα και θάρρος. Έσωσαν πολλές ζωές και απέτρεψαν μια μεγάλη καταστροφή.

«Απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης»

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, δήλωσε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ένας από τους πιλότους σκόπευε να συντρίψει το αεροσκάφος, σκοτώνοντας όλους τους επιβαίνοντες.

Χαρακτήρισε το περιστατικό «απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης» και εξήρε τους Ισραηλινούς επιβάτες που ακινητοποίησαν τον πιλότο.

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