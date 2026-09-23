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Δύο πιλότοι της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Βρετανίας (RAF) εγκατέλειψαν εγκαίρως το εκπαιδευτικό αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν, λίγο πριν αυτό συντριβεί στην περιοχή Άνγκλεσι, στη βόρεια Ουαλία.

Οι δύο χειριστές τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές: «Δύο πιλότοι λαμβάνουν φροντίδα για τραύματα που εκτιμάται ότι είναι ελαφρά και σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχουν αναφορές για ευρύτερες ζημιές ή τραυματισμούς».

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Οι αρχές, απηύθυναν παράλληλα έκκληση στους πολίτες να μην πλησιάζουν το σημείο του ατυχήματος, ενώ η Daily Mail δημοσίευσε βίντεο, στο οποίο καταγράφεται η σοκαριστική στιγμή που το αεροσκάφος συνετρίβη.

Η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία της Βρετανίας επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για εκπαιδευτικό αεροσκάφος Hawk T2, το οποίο είχε απογειωθεί από τη βάση RAF Valley.

Σε ανακοίνωσή της για το περιστατικό, η RAF ανέφερε: «Σημειώθηκε περιστατικό με αεροσκάφος RAF T2 Hawk που εκτελούσε πτήση από τη RAF Valley. Βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το συμβάν και δεν θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια προς το παρόν».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια της συντριβής, ούτε έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες που οδήγησαν τους δύο πιλότους στην απόφαση να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος.

Η RAF έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, ενώ αναμένεται να εξεταστούν όλα τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την πτώση του Hawk T2.

🚨 WATCH: The moment an RAF training jet crashes shortly after take-off at RAF Valley pic.twitter.com/Pnc71YEuW5 — Politics UK (@PolitlcsUK) September 23, 2026