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Σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας από τους πιλότους επιχείρησε να προκαλέσει συντριβή του αεροσκάφους, αλλά αποτράπηκε από τον συγκυβερνήτη και τους επιβάτες.

Το αεροσκάφος εξέπεμψε σήμα κινδύνου για πιθανή αεροπειρατεία, προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών και την απογείωση μαχητικών αεροσκαφών για την ασφάλεια της πτήσης.

Το Boeing 737 υπέστη ζημιές στην ουρά του, ενώ οι επιβάτες κατέγραψαν σε βίντεο τις δραματικές στιγμές της αναγκαστικής προσγείωσης και την ανακούφισή τους.

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Οι επιβάτες της Flydubai, μετά το σοκ που βίωσαν στην πτήση «θρίλερ» από ΗΑΕ προς Ισραήλ, ξεσπούν σε χειροκροτήματα κατά την στιγμή της αναγκαστικής προσγείωσης του αεροσκάφους στην Σαουδική Αραβία.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και που δημοσιεύτηκε από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, διακρίνονται οι επιβάτες να χειροκροτούν και να τραγουδούν ανακουφισμένοι μετά τις δραματικές στιγμές που είχαν προηγηθεί στο αεροσκάφος.

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🔴 FZ1073 : de nouveaux éléments émergent.



Deux pilotes hors service, présents comme passagers à bord du Boeing 737 MAX 8 de flydubai, auraient aidé l’équipage à reprendre le contrôle et à poser l’appareil à Tabuk, en Arabie saoudite, après l’incident survenu dans le cockpit.… pic.twitter.com/Fhn0PqkqH3 — air plus news (@airplusnews) September 30, 2026

Στην συγκεκριμένη πτήση «θρίλερ», επιβάτες καταγγέλλουν ότι ο ένας πιλότος ήθελε να ρίξει το αεροσκάφος και όπως δηλώνουν: «Πιστεύαμε ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί».

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες προς το παρόν πληροφορίες, ένας από τους πιλότους προσπάθησε να προκαλέσει συντριβή της πτήσης, αλλά εμποδίστηκε από τον δεύτερο πιλότο, με τη βοήθεια των επιβατών, μεταδίδουν οι Times of Israel.

Το αεροσκάφος, Boeing 737 της Flydubai, με περίπου 180 επιβάτες, εξέπεμψε διαδοχικά σήματα έκτακτης ανάγκης, μεταξύ των οποίων και κωδικό που χρησιμοποιείται για πιθανή παράνομη παρέμβαση ή αεροπειρατεία. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε κινητοποίηση των ισραηλινών Αρχών και την απογείωση μαχητικών αεροσκαφών.

Επιβάτης, λίγα λεπτά μετά το περιστατικό στο αεροπλάνο είπε χαρακτηριστικά: «Έγινε αεροπειρατεία, έχουμε εξουδετερώσει τους τρομοκράτες, χρειαζόμαστε βοήθεια»



Σε ένα βίντεο που τραβήχτηκε κατά την διάρκεια της πτήσης Flydubai, ένας επιβάτης με αίμα στο πρόσωπο λέει στην κάμερα: «Βρισκόμαστε εδώ κατά τη διάρκεια αεροπειρατείας. Αυτή τη στιγμή έχουμε εξουδετερώσει τους τρομοκράτες, πλησιάζουμε για προσγείωση. Όποιος με ακούει, χρειαζόμαστε βοήθεια.

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תיעוד מהמטוס שנחת בסעודיה: "השתלטנו על המחבלים. כל מי ששומע אותי – אנחנו צריכים עזרה"https://t.co/qp31UziuJB@NoganNir pic.twitter.com/Od4nR7c4Vq — חדשות 13 (@newsisrael13) September 30, 2026

Ζημιές στην ουρά του αεροσκάφους

Σε εικόνες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, διακρίνονται ζημιές στην ουρά του αεροσκάφους. Οι εικόνες δείχνουν ότι λείπει ένα τμήμα της ουράς.

Το Boeing 737 MAX είχε κάνει μια απότομη πτώση, κατεβαίνοντας από τα 34.000 πόδια περίπου στα 17.000 πόδια σε λιγότερο από ένα λεπτό, κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

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Ο Άρικ Ζερ, πρώην επικεφαλής της ασφάλειας πτήσεων της Shin Bet, αναφέρει ότι η απότομη πτώση του αεροσκάφους πιθανότατα προκάλεσε τη ζημιά, δηλώνοντας στο Channel 12 News ότι αυτή δεν θα μπορούσε να προκληθεί από πρόσκρουση εξωτερικού αντικειμένου στο αεροσκάφος.

The flydubai flight that landed at Tabuk Airport in Saudi Arabia appears to have sustained damage to the rudder, likely due to the rapid plunge it took amid the incident. pic.twitter.com/A2paTx7TUf — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 30, 2026

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