Ένα αεροπλάνο τύπου Phantom συνετρίβη κατά τη διάρκεια επιδείξεων του Athens Flying Week στην Τανάγρα. Έκρηξη και πυκνοί καπνοί στο σημείο της πτώσης.
Το αεροσκάφος συνετρίβη λίγο πριν από την προσγείωση και σύμφωνα με μαρτυρίες κόπηκε στα δύο. Στο σημείο βρίσκονταν εκατοντάδες άνθρωποι που παρακολουθούσαν τις επιδείξεις του Athens Flying Week.
A Greek F-4E AUP Phantom has just crashed during its display at Athens Flying Week 2026. No chutes.— Angad Singh (@zone5aviation) September 5, 2026
Godspeed. pic.twitter.com/7nyuhE2AWL
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό συνέβη αρκετά κοντά στον διάδρομο απογείωσης, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εκτίναξη των χειριστών του αεροσκάφους, με την αγωνία να κορυφώνεται για την τύχη τους.
Από την συντριβή του αεροσκάφους έχει προκληθεί πυργαγιά σε δασική έκταση και στο σημείο σπεύδουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 85 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, μια ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ και 23 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες διάσωσης όπως επίσης οι προβλεπόμενες διαδικασίες έρευνας και διερεύνησης του περιστατικού.
Λόγω της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους στο Athens Flying Week,ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας διακόπτει το πρόγραμμά του στην 90η ΔΕΘ και επιστρέφει στην Αθήνα.