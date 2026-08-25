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Αναπαράσταση ενός εκ των πιο διάσημων ακροβατικών του Τομ Κρουζ έκανε ο Σίντεϊ Σουίνι κάνοντας wing walking σε ένα αεροπλάνο εν ώρα πτήσης και φυσικά ανάρτησε σχετικό βίνβεο στα social media.

Η ηθοποιός, στην ανάρτηση της στο Instagram, φαίνεται να στέκεται πάνω στην πτέρυγα αεροπλάνου, καθώς αυτό ανέβαινε σιγά σιγά στον αέρα, παραμένοντας ατάραχη καθ’ όλη τη διάρκεια, ακόμη και τη στιγμή που αναποδογύριζε.

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Στο σχόλιο που συνοδεύει το βίντεο η Σουίνι γράφει «Mission: Impossible – The Final Reckoning», σημειώνοντας: «Τομ Κρουζ πρόσεχε».