Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δύο αεροσκάφη της εταιρείας Airlink πραγματοποίησαν χαμηλή πτήση πάνω από το κατάμεστο DHL Stadium στο Κέιπ Τάουν κατά τη διάρκεια αγώνα ράγκμπι.

Τα αεροσκάφη πέρασαν σε απόσταση μικρότερη των δεκαπέντε μέτρων από την οροφή του σταδίου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για την επικινδυνότητα του εγχειρήματος.

Η αεροπορική εταιρεία υπερασπίστηκε την απόφασή της, τονίζοντας ότι η πτήση σχεδιάστηκε λεπτομερώς και εκτελέστηκε από έμπειρα πληρώματα υπό την έγκριση των αρχών.

Παρά την επιτυχή ολοκλήρωση του θεάματος, το γεγονός προκάλεσε συζητήσεις σχετικά με τα όρια ασφαλείας κατά τη διάρκεια τέτοιων αεροπορικών επιδείξεων σε κατοικημένες περιοχές.

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Ένα άκρως εντυπωσιακό, αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερα επικίνδυνο θέαμα εκτυλίχθηκε το Σάββατο πάνω από το DHL Stadium στο Κέιπ Τάουν, όταν δύο αεροσκάφη της νοτιοαφρικανικής αεροπορικής εταιρείας Airlink πέταξαν σε εξαιρετικά χαμηλό ύψος πάνω από το γεμάτο στάδιο.

Περισσότεροι από 50.000 φίλαθλοι βρίσκονταν στις εξέδρες για τον αγώνα ράγκμπι ανάμεσα στη Νότια Αφρική και τη Νέα Ζηλανδία, όταν τα δύο αεροσκάφη εμφανίστηκαν πάνω από το γήπεδο, περνώντας το ένα κοντά στο άλλο και σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από την οροφή.

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Το θέαμα καταγράφηκε από πολλές διαφορετικές γωνίες και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν με εντυπωσιακό τρόπο την ακρίβεια της πτήσης. Μάλιστα, ένα από τα αεροσκάφη πέρασε μέσα από τον καπνό που είχε δημιουργηθεί από τα καπνογόνα τα οποία είχαν ανάψει πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.

Planning. Precision. Performance. ✈️✈️



Spectacular scenes of Airlink’s double Embraer flyover at the DHL Stadium.



Airlink is Proud Official Sponsor of Rugby’s Greatest Rivalry, presented by Castle Double Malt 🏉#Airlink #FlyAirlink #FlyTheLink #Skybucks #RugbysGreatestRivalry pic.twitter.com/3tPNepftLS August 29, 2026

Ωστόσο, πίσω από το εντυπωσιακό θέαμα δεν έλειψαν οι αντιδράσεις, καθώς η απόσταση των αεροσκαφών από το στάδιο ήταν εξαιρετικά μικρή. Ένα λάθος, μια τεχνική αστοχία ή μια απρόβλεπτη μεταβολή στις συνθήκες θα μπορούσε, θεωρητικά, να μετατρέψει το εντυπωσιακό ακροβατικό σε μια ανείπωτη τραγωδία.

Η Airlink, πάντως, υπερασπίστηκε την απόφαση να πραγματοποιηθεί η πτήση, υποστηρίζοντας ότι το εγχείρημα είχε σχεδιαστεί λεπτομερώς και πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη των αρμόδιων αεροπορικών αρχών.

«Σχεδιασμός. Ακρίβεια. Απόδοση», ήταν το μήνυμα που συνόδευσε τα βίντεο της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιχειρώντας να αναδείξει τον υψηλό βαθμό προετοιμασίας που απαιτούσε η πτήση.

Σε δήλωσή της, η Airlink ανέφερε ότι στα δύο αεροσκάφη επέβαιναν εξαιρετικά έμπειρα πληρώματα. Κάθε πλήρωμα αποτελούνταν από τρεις έμπειρους κυβερνήτες, οι οποίοι είχαν αναλάβει αντίστοιχα τα καθήκοντα του κυβερνήτη, του συγκυβερνήτη και του υπεύθυνου ασφάλειας και τεχνικού.

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Η εταιρεία υποστήριξε ακόμη ότι οι πτήσεις πραγματοποιήθηκαν εντός των εγκεκριμένων και δοκιμασμένων ορίων ασφαλείας τόσο ως προς το υψόμετρο όσο και ως προς την ταχύτητα που προβλέπονταν για το συγκεκριμένο πέρασμα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ανάλυση του Flightradar24, σύμφωνα με την οποία το πρώτο αεροσκάφος πέρασε σε απόσταση μικρότερη των 50 ποδιών, δηλαδή περίπου 15 μέτρων, πάνω από την οροφή του σταδίου.

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Το εντυπωσιακό πέρασμα ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα και οι χιλιάδες θεατές παρακολούθησαν ένα αεροπορικό σόου που δύσκολα θα ξεχάσουν. Παρά την επιτυχία της επιχείρησης, ωστόσο, οι εικόνες από την εξαιρετικά μικρή απόσταση των αεροσκαφών από το στάδιο εξακολουθούν να προκαλούν συζητήσεις για το πόσο λεπτή μπορεί να είναι η γραμμή ανάμεσα σε ένα άψογα εκτελεσμένο αεροπορικό εγχείρημα και μια καταστροφή.

Με πληροφορίες από το BBC

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