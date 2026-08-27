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Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Σκιάθου, λίγο πριν από την αναχώρηση πτήσης τσάρτερ με προορισμό τη Νάπολη. Ο κυβερνήτης ενημέρωσε τους επιβάτες ότι οι αποσκευές τους δεν θα φορτώνονταν στο αεροσκάφος, αλλά θα μεταφέρονταν στον προορισμό τους με επόμενη πτήση.

Όπως εξήγησε, η απόφαση ελήφθη έπειτα από συνεννόηση με την αεροπορική εταιρεία, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν στην περιοχή, σε συνδυασμό με το περιορισμένο μήκος του διαδρόμου, καθιστούσαν απαραίτητη τη μείωση του συνολικού βάρους του αεροσκάφους.

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Η ανακοίνωση προκάλεσε απορίες και αντιδράσεις μεταξύ των επιβατών, με τον κυβερνήτη να βγαίνει από το πιλοτήριο και να εξηγεί με απόλυτο τρόπο την απόφασή του.

«Εγώ είμαι ο κυβερνήτης και εγώ αποφασίζω. Για την ασφάλεια όλων, πρέπει να αφήσουμε τις αποσκευές στο έδαφος», ανέφερε χαρακτηριστικά, βάζοντας την ασφάλεια της πτήσης πάνω από τη μεταφορά των αποσκευών.