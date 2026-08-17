Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι έμπειροι αεροσυνοδοί παρατηρούν τις επιλογές των επιβατών κατά την επιβίβαση, καθώς η θέση στο αεροσκάφος συχνά αντικατοπτρίζει τις ανάγκες και τη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Οι επιβάτες που προτιμούν τον διάδρομο επιζητούν την ελευθερία κινήσεων και τον έλεγχο, ενώ όσοι επιλέγουν το παράθυρο αναζητούν την απομόνωση, τη θέα ή την άνεση για ύπνο.

Η μεσαία θέση επιλέγεται σπάνια οικειοθελώς, αποτελώντας συχνά αποτέλεσμα περιορισμένων επιλογών ή στρατηγικών κινήσεων από ζευγάρια που επιδιώκουν να εξασφαλίσουν μια κενή θέση ανάμεσά τους.

Η θέση στο μπροστινό ή πίσω μέρος της καμπίνας εξυπηρετεί αντίστοιχα την ανάγκη για γρήγορη αποβίβαση ή την εγγύτητα σε βασικές παροχές, ενώ οι θέσεις κοντά στα φτερά προσφέρουν μεγαλύτερη σταθερότητα κατά τις αναταράξεις.

Το πλήρωμα αξιολογεί προσεκτικά τους επιβάτες για λόγους ασφαλείας, διασφαλίζοντας ότι άτομα που κάθονται στις εξόδους κινδύνου μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

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Η θέση που επιλέγουμε στο αεροπλάνο μπορεί να λέει περισσότερα για εμάς απ’ όσα φανταζόμαστε. Διάδρομος ή παράθυρο; Μπροστά ή πίσω; Και ποιος επιλέγει οικειοθελώς τη… βασανιστική μεσαία θέση;

Αεροσυνοδοί με πολυετή εμπειρία υποστηρίζουν ότι, όταν ο επιβάτης έχει πραγματικά τη δυνατότητα επιλογής, εμφανίζονται συγκεκριμένα μοτίβα συμπεριφοράς.

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Για την ελληνική εμπειρία ζητήσαμε τη γνώμη της Αδαμαντίας και της Νικολέτας, πρώην αεροσυνοδών της Ολυμπιακής Αεροπορίας, με περίπου 30 χρόνια πτητικής εμπειρίας η καθεμία, σε όλους τους τύπους Boeing και Airbus, από μικρότερες πτήσεις μέχρι πολύωρα διηπειρωτικά δρομολόγια σε όλο τον κόσμο.

Όπως επισημαίνουν, το έμπειρο πλήρωμα καμπίνας μαθαίνει με τα χρόνια να «διαβάζει» τον επιβάτη. Όχι βέβαια σαν ψυχολόγος και ούτε με απόλυτους κανόνες. Από τη θέση όμως που ζητά, τον τρόπο που επιβιβάζεται, τις αποσκευές του και τις πρώτες κινήσεις του μπορεί πολλές φορές να αντιληφθεί τι θα χρειαστεί στη διάρκεια της πτήσης.

Ο επιβάτης του διαδρόμου θέλει ελευθερία

Ο διάδρομος είναι συνήθως η επιλογή εκείνου που θέλει να έχει τον έλεγχο των κινήσεών του. Να σηκώνεται χωρίς να ενοχλεί, να πηγαίνει στην τουαλέτα, να ανοίγει ευκολότερα το ντουλαπάκι και, κυρίως, να μη νιώθει «εγκλωβισμένος».

Είναι επίσης κλασική επιλογή ανθρώπων που ταξιδεύουν συχνά για δουλειά. Θέλουν πρακτικότητα, να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή τους και, μόλις προσγειωθεί το αεροπλάνο, να κινηθούν γρήγορα προς την έξοδο. Αυτή είναι και η εικόνα που περιγράφουν αεροσυνοδοί με μεγάλη διεθνή εμπειρία.

Παράθυρο: «Αφήστε με στον κόσμο μου»

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Το παράθυρο είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Εκεί βρίσκεται συχνά ο επιβάτης που θέλει να κοιμηθεί, να ακουμπήσει στο πλαϊνό τοίχωμα και να μην τον σηκώνουν κάθε τόσο οι διπλανοί του.

Υπάρχουν φυσικά και εκείνοι που, όσα αεροπορικά μίλια κι αν έχουν γράψει, εξακολουθούν να αγαπούν τη θέα: την απογείωση, τα σύννεφα, τα φώτα μιας πόλης τη νύχτα.

Η θέση στο παράθυρο προσφέρει και μια αίσθηση προσωπικού χώρου και απομόνωσης από τη συνεχή κίνηση του διαδρόμου. (Travel + Leisure)

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Η μεσαία θέση που σχεδόν κανείς δεν θέλει

Η μεσαία θέση δύσκολα αποτελεί πρώτη επιλογή. Συνήθως είναι αποτέλεσμα γεμάτης πτήσης, καθυστερημένης κράτησης ή ενός φθηνότερου εισιτηρίου χωρίς δυνατότητα επιλογής.

Υπάρχει όμως και το παλιό «κόλπο» των ζευγαριών: κλείνουν παράθυρο και διάδρομο ελπίζοντας ότι κανείς δεν θα πάρει τη μέση. Αν η πτήση δεν γεμίσει, κερδίζουν ολόκληρη τη σειρά. Αν γεμίσει, κάποιος άγνωστος βρίσκεται ανάμεσά τους.

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Μπροστά, πίσω και πάνω από τα φτερά

Η θέση κατά μήκος της καμπίνας έχει επίσης σημασία. Όσοι κάθονται μπροστά συχνά θέλουν να αποβιβαστούν γρήγορα, ιδιαίτερα όταν έχουν ανταπόκριση. Οι πίσω σειρές μπορεί να εξυπηρετούν όσους θέλουν να βρίσκονται κοντά στις τουαλέτες ή ταξιδεύουν οικογενειακά.

Για τις αναταράξεις, πάντως, υπάρχει και πρακτική διάσταση: οι θέσεις κοντά στα φτερά βρίσκονται πλησιέστερα στο κέντρο βάρους του αεροσκάφους και γενικά εκεί γίνεται λιγότερο αισθητή η κίνηση σε σχέση με το πίσω μέρος. (Southern Living)

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Οι αεροσυνοδοί παρατηρούν περισσότερα απ’ όσα νομίζουμε

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Η Αδαμαντία και η Νικολέτα το έζησαν επί τρεις δεκαετίες στους αιθέρες: η καλή αεροσυνοδός παρατηρεί από την πρώτη στιγμή. Ποιος φοβάται, ποιος πετάει κάθε εβδομάδα, ποιος θα κοιμηθεί πριν ολοκληρωθεί η απογείωση, ποιος χρειάζεται βοήθεια και ποιος πιθανότατα θα σηκώνεται συνεχώς.

Άλλωστε η παρατήρηση δεν είναι κουτσομπολιό του πληρώματος. Είναι μέρος της δουλειάς και, κυρίως, της ασφάλειας. Στις θέσεις των εξόδων κινδύνου, για παράδειγμα, το πλήρωμα πρέπει να γνωρίζει ότι οι επιβάτες μπορούν να ανταποκριθούν στις ειδικές απαιτήσεις μιας έκτακτης ανάγκης. Γι’ αυτό και η επιλογή γίνεται από το έδαφος, από το τσεκ-ίν και για τις θέσεις αυτές αποκλείονται είτε πολύ ηλικιωμένοι είτε με σωματικές δυσλειτουργίες.

Και ίσως τελικά το παλιό πλήρωμα της Ολυμπιακής να μπορούσε να καταλάβει πολλά για εμάς πριν ακόμη ακουστεί από τα μεγάφωνα το «κυρίες και κύριοι, παρακαλούμε προσδεθείτε».

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Γιατί μέσα σε ένα αεροπλάνο η θέση που διαλέγεις δεν δείχνει μόνο πού θέλεις να καθίσεις. Μερικές φορές δείχνει και πώς θέλεις να ταξιδεύεις, ίσως και λίγο από το ποιος είσαι