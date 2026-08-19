Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν την Τρίτη στο αεροδρόμιο Akron-Canton του Οχάιο των ΗΠΑ, όταν ιδιωτικό τζετ της NetJets χρειάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση, καθώς παρουσίασε βλάβη στον μπροστινό τροχό.

Με ψυχραιμία και άψογους χειρισμούς, ο πιλότος κατάφερε να ακουμπήσει στον διάδρομο μόνο με τους πίσω τροχούς, κρατώντας τη μύτη του αεροσκάφους στον αέρα και αποφεύγοντας τα χειρότερα.

Advertisement

Advertisement

ABD’de ön iniş takımları açılmayan özel jet, pilotun ustaca müdahalesiyle güvenli şekilde piste iniş yaptı. pic.twitter.com/0CxZoelWi9 — ENSONHABER (@ensonhaber) August 19, 2026

Το αεροπλάνο Cessna Citation της NetJets ξεκίνησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλες της Ουάσινγκτον, όταν ξαφνικά ο μπροστινός τροχός προσγείωσης κόλλησε και ήταν αδύνατο να χρησιμοποιηθεί.

Όπως ανέφεραν πυροσβέστες που είχαν σπεύσει στο σημείο και αυτόπτες μάρτυρες, αρχικά ο πιλότος έκανε κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο αρκετές φορές. «Άνοιξα τον ασύρματό μου και από ό,τι άκουσα, ο πιλότος ακολούθησε τη λίστα ελέγχου έκτακτης ανάγκης για να κατεβάσει το σύστημα προσγείωσης, έκανε ό,τι ήταν δυνατόν, αλλά δεν κατάφερε να το κατεβάσει και αποφάσισε να προσγειωθεί. Όπως βλέπετε στο βίντεο, έκανε εξαιρετική δουλειά», τόνισε ένας έμπειρος πιλότος, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά και κατέγραψε το περιστατικό.

Μόλις το αεροσκάφος ακινητοποιήθηκε με ασφάλεια έσπευσαν οχήματα Πυροσβεστικής και η ομάδα έκτακτης ανάγκης του αεροδρομίου.