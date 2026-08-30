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Τα αεροσκάφη πέταξαν σε απόσταση λίγων μέτρων από την οροφή του σταδίου, ενώ παράλληλα εκτοξεύονταν πυροτεχνήματα για τους φιλάθλους.

Η αεροπορική εταιρεία χαρακτήρισε το θέαμα εντυπωσιακό, ωστόσο η πτήση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ανησυχία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ασφάλεια.

Πολλοί χρήστες κατήγγειλαν το εγχείρημα ως επικίνδυνο και περιττό, εκφράζοντας φόβους για την πιθανότητα πρόκλησης σοβαρού ατυχήματος στο κατάμεστο στάδιο.

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Έντονη συζήτηση στα social media προκάλεσε η εντυπωσιακή, αλλά και ιδιαίτερα χαμηλή, πτήση δύο επιβατικών αεροσκαφών πάνω από το κατάμεστο DHL Stadium στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, λίγο πριν από την έναρξη αγώνα ράγκμπι, στο στάδιο που μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 55.000 θεατές. Δύο αεροσκάφη τύπου Embraer E-Jets της Airlink πραγματοποίησαν ειδική πτήση πάνω από τις εγκαταστάσεις, περνώντας σε εξαιρετικά χαμηλό ύψος από την οροφή του σταδίου.

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Η πτήση πραγματοποιήθηκε ενώ εκτοξεύονταν πυροτεχνήματα

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media καταγράφουν τα δύο αεροσκάφη να κινούνται με μεγάλη ταχύτητα πάνω από το DHL Stadium, την ώρα που από την οροφή εκτοξεύονταν πολύχρωμα πυροτεχνήματα και χιλιάδες φίλαθλοι ζητωκραύγαζαν.

Τα πλάνα, τα οποία έχουν καταγραφεί από διαφορετικές οπτικές γωνίες, δημιουργούν την αίσθηση ότι τα αεροπλάνα περνούν ελάχιστα πάνω από την κορυφή του σταδίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί χρήστες να εκφράσουν ακόμη και φόβους για το ενδεχόμενο πρόσκρουσης.

Με βάση τα στοιχεία του FlightRadar, τα δύο αεροσκάφη πέταξαν σε ύψος περίπου 12,5 έως 14 μέτρων, πάνω από την κορυφή του DHL Stadium. Το ίδιο το στάδιο έχει ύψος περίπου 164 πόδια, που αντιστοιχούν σχεδόν σε 50 μέτρα.

Η πτήση πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από τον αγώνα ράγκμπι μεταξύ των Springboks της Νότιας Αφρικής και των All Blacks της Νέας Ζηλανδίας. Η αναμέτρηση εντάσσεται σε σειρά αγώνων που έχει λάβει την ονομασία «Rugby’s Greatest Rivalry», δηλαδή «η μεγαλύτερη αντιπαλότητα του ράγκμπι».

Η Airlink, η οποία αποτελεί επίσημο συνεργάτη της διοργάνωσης, χαρακτήρισε το θέαμα που προηγήθηκε του αγώνα ως πηγή «εντυπωσιακών εικόνων». Σύμφωνα με το CPT Aviation, τα δύο αεροσκάφη που συμμετείχαν στην πτήση ήταν τα ZS-YAE και ZS-YDE. Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης περίστασης είχαν βαφτεί ειδικά, το πρώτο σε πράσινο και το δεύτερο σε μαύρο χρώμα.

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«Ήταν επικίνδυνο και περιττό»

Παρά το εντυπωσιακό θέαμα, η πτήση προκάλεσε πολλές και έντονες αντιδράσεις στα social media. Αρκετοί χρήστες χαρακτήρισαν το εγχείρημα «επικίνδυνο» και «ανόητο», εκφράζοντας προβληματισμό για την ασφάλεια τόσο των αεροσκαφών όσο και των θεατών.

«Ήταν εντελώς περιττό και επικίνδυνο», σχολίασε ένας χρήστης. Ένας άλλος ανάρτησε βίντεο στο οποίο φαίνεται το φτερό ενός από τα αεροσκάφη να περνά σε εξαιρετικά μικρή απόσταση από το στάδιο και έγραψε: «Αυτό ήταν πολύ κοντά».

Άλλος σχολιαστής υποστήριξε ότι το περιστατικό «θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε μεγάλη καταστροφή», ενώ ένας ακόμη έθεσε το ερώτημα: «Εντάξει, ήταν εντυπωσιακό, αλλά πώς μπορεί αυτό να θεωρείται ασφαλές;».

Αρκετοί ήταν εκείνοι που χαρακτήρισαν την πτήση υπερβολικά επικίνδυνη, υποστηρίζοντας ότι με το συγκεκριμένο εγχείρημα τέθηκαν σε κίνδυνο οι ζωές χιλιάδων ανθρώπων που βρίσκονταν στις εξέδρες, μεταξύ των οποίων και θεατές που είχαν ταξιδέψει ακόμη και από το εξωτερικό προκειμένου να παρακολουθήσουν τον αγώνα.

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