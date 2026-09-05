Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μεγάλη είναι η φωτιά που ξέσπασε έξω από το αεροδρόμιο της Τανάγρας, μετά την σοκαριστική πτώση ενός αεροπλάνου Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις αρχές.

Πτώση Phantom στην Athens Flying Week στην Τανάγρα – Εκκενώνεται το αεροδρόμιο, αγωνία για τους πιλότους

Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση και για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 85 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, μια ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ και 23 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Advertisement
Advertisement

Μάλιστα, λίγο πριν τις 16:00 το απόγευμα, η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω του 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή του Σχηματαρίου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.