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Μεγάλη είναι η φωτιά που ξέσπασε έξω από το αεροδρόμιο της Τανάγρας, μετά την σοκαριστική πτώση ενός αεροπλάνου Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις αρχές.

Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση και για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 85 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, μια ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ και 23 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

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Μάλιστα, λίγο πριν τις 16:00 το απόγευμα, η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω του 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή του Σχηματαρίου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.