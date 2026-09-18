Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο 67χρονος Layne Lundeen ακινητοποιήθηκε με μονωτική ταινία και χειροπέδες σε πτήση της American Airlines λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς και επιθετικότητας.

Το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση, όπου οι αρχές συνέλαβαν τον επιβάτη και του άσκησαν διώξεις για επίθεση και διατάραξη τάξης.

Ο συλληφθείς δήλωσε σε δικαστική ακρόαση ότι δεν θυμάται το περιστατικό, ενώ αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ρατσιστικές ύβρεις και απόπειρες σωματικής βίας.

Η εταιρεία Long Realty, πρώην εργοδότης του 67χρονου, ανακοίνωσε τον άμεσο τερματισμό της συνεργασίας τους μετά τη δημοσιοποίηση των ποινικών κατηγοριών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένας επιβάτης της American Airlines, ο οποίος ακινητοποιήθηκε στο κάθισμά του με μονωτική ταινία μετά από φερόμενο ξέσπασμα που περιλάμβανε ρατσιστικές και ομοφοβικές ύβρεις, δήλωσε ότι δεν θυμάται καν το περιστατικό.

Στις 3 Σεπτεμβρίου, ο 67χρονος Layne Lundeen ακινητοποιήθηκε στο κάθισμά του στην πρώτη θέση με μονωτική ταινία και πλαστικές χειροπέδες, λόγω φερόμενης ανάρμοστης συμπεριφοράς. Η πτήση 618 της American Airlines εκτελούσε αρχικά δρομολόγιο από το Ντάλας του Τέξας προς το Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ, αλλά άλλαξε πορεία και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Baltimore/Washington Thurgood Marshall.

Advertisement

Advertisement

Μετά την προσγείωση, οι αρχές συνέλαβαν τον Lundeen και του απήγγειλαν κατηγορίες για επίθεση δευτέρου βαθμού και διατάραξη της τάξης.

Σε δικαστική ακρόαση την επόμενη μέρα, ο Lundeen δήλωσε: «Δεν θυμάμαι τίποτα από όσα συνέβησαν», σύμφωνα με ηχογράφηση που εξέτασε πρόσφατα η εφημερίδα *Baltimore Banner*.

Το μέσο ενημέρωσης πρόσθεσε ότι, αφού του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες, ο Lundeen είπε: «Επιτέθηκα σε αστυνομικό; Αυτό λέει; Δεν έχω μαζί μου τα γυαλιά μου».

Συμπλήρωσε μάλίστα: «Θεέ μου, τι μπέρδεμα… Δεν θυμάμαι τίποτα απ’ όλα αυτά».

Η εφημερίδα Guardian επικοινώνησε με τον δικηγόρο του Lundeen ζητώντας σχόλιο.

Μιλώντας στο δίκτυο ABC μετά το περιστατικό, ο Juan Mejia —πρώην αστυνομικός και επιβάτης της πτήσης που βοήθησε στην ακινητοποίηση του Lundeen— δήλωσε ότι ο τελευταίος φέρεται να «εκστόμισε προσβλητικά σχόλια προς το προσωπικό της American Airlines και τους άλλους επιβάτες: ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς, χυδαία γλώσσα και πολύ προσβλητικές εκφράσεις απέναντι στις γυναίκες».

Advertisement

Ένας άλλος επιβάτης, ο Richard Olenick, δήλωσε στο CNN ότι ο Lundeen φέρεται επίσης να επιχείρησε να χτυπήσει τον διπλανό του επιβάτη, καθώς και μια γυναίκα που προσπάθησε να παρέμβει. Ο Olenick, ο οποίος επίσης βοήθησε στην ακινητοποίηση του Lundeen στη θέση του χρησιμοποιώντας μονωτική ταινία, δήλωσε στο μέσο: «Σωματικά, σίγουρα περιορίστηκε η ικανότητά του να κινείται, αλλά το πρόβλημα δεν λύθηκε. Συνεχώς έσπρωχνε, προέβαλλε αντίσταση και προσπαθούσε να σηκωθεί».

Η American Airlines εξέδωσε επίσης ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει: «Η ασφάλεια των πελατών και των μελών της ομάδας μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας και δεν ανεχόμαστε τη βία. Ευχαριστούμε τα μέλη της ομάδας μας για τον επαγγελματισμό τους και τους πελάτες μας για την κατανόησή τους».

Παράλληλα, ο πρώην εργοδότης του Lundeen, η εταιρεία Long Realty στο Tucson της Αριζόνα, δήλωσε μέσω Facebook ότι «τερμάτισε τη συνεργασία» μαζί του.

Advertisement

«Η Long Realty είναι ενήμερη για τις αναφορές σχετικά με ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν κατά πρώην συνεργάτη-μεσίτη ακινήτων, οι οποίες προέκυψαν από περιστατικό που φέρεται να συνέβη κατά τη διάρκεια εμπορικής πτήσης.

Μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό, η Long Realty τερμάτισε άμεσα τη συνεργασία της με το εν λόγω άτομο. Το άτομο αυτό δεν συνδέεται πλέον με τη Long Realty ούτε είναι εξουσιοδοτημένο να την εκπροσωπεί με οποιαδήποτε ιδιότητα», ανέφερε η εταιρεία.

Advertisement