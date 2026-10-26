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Ο πιλότος ανέφερε πως το αντικείμενο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα πάνω από το δεξί φτερό του αεροπλάνου, μεταφέροντας πάνω από 250 επιβάτες.

Η βρετανική επιτροπή διερεύνησης αεροπορικών συμβάντων ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι υπήρξε σαφής κίνδυνος σύγκρουσης κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Παρά την ανησυχητική προσέγγιση του αγνώστου αντικειμένου, το αεροσκάφος συνέχισε κανονικά την πορεία του και προσγειώθηκε με ασφάλεια στον προορισμό του.

Οι ειδικοί δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν τη φύση του αντικειμένου, ενώ διεξάγονται ανεξάρτητες έρευνες για την πλήρη ταυτοποίηση του συμβάντος.

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Στιγμές έντασης έζησαν οι επιβάτες μιας πτήσης της British Airways με προορισμό τη Νέα Υόρκη, όταν ένα άγνωστο αντικείμενο πλησίασε επικίνδυνα το αεροσκάφος λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 24 Ιουνίου, πάνω από την περιοχή του Γκίλφορντ, στο Σάρεϊ, ενώ το Boeing 777, στο οποίο επέβαιναν περισσότεροι από 250 άνθρωποι, πετούσε σε ύψος 5.800 ποδών. Σύμφωνα με την αναφορά του πιλότου προς τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, ένα «γυαλιστερό ασημί αντικείμενο», περίπου στο «μέγεθος τεσσάρων φρυγανιέρων», πέρασε πολύ κοντά από το αεροπλάνο.

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Το αντικείμενο φέρεται να κινούνταν προς την αντίθετη κατεύθυνση από το αεροσκάφος και να βρέθηκε σε απόσταση περίπου 50 ποδιών πάνω από το δεξί φτερό του. Η ταυτότητά του παραμένει άγνωστη.

Παρά την ανησυχητική προσέγγιση, η πτήση συνεχίστηκε κανονικά προς τη Νέα Υόρκη και όλοι οι επιβάτες έφτασαν με ασφάλεια στον προορισμό τους.

Πηγή: Reuters

Τι αναφέρει η έκθεση των εμπειρογνωμόνων

Η βρετανική επιτροπή διερεύνησης αεροπορικών συμβάντων (UK Airprox Board) ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό.

Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στην έκθεση, ο πιλότος του Boeing 777 ανέφερε ότι βρισκόταν σε φάση ανόδου προς τα 6.000 πόδια μετά την αναχώρηση από το Χίθροου.

Καθώς περνούσε τα 5.800 πόδια, ένα γυαλιστερό ασημί αντικείμενο διασταυρώθηκε μαζί του από την αντίθετη κατεύθυνση, κινούμενο με πολύ μεγάλη ταχύτητα και σε απόσταση αναπνοής από το δεξί φτερό, όχι πάνω από 50 πόδια πάνω από το ύψος πτήσης του αεροσκάφους.

Από την πλευρά του, ο ελεγκτής του κέντρου ελέγχου κατέθεσε ότι ο κυβερνήτης του Boeing 777 ανέφερε πως ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος μόλις είχε πετάξει πάνω από το δεξί τους φτερό.

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Το πλήρωμα σημείωσε ότι κινούνταν εξαιρετικά γρήγορα και πως ήταν πιθανότατα ασημί χρώματος, μεταλλικό, ενώ όταν ρωτήθηκε για τις διαστάσεις του, ο πιλότος το παρομοίασε με το μέγεθος τεσσάρων φρυγανιέρων.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της επιτροπής, το αναφερόμενο υψόμετρο αλλά και η περιγραφή δεν επέτρεψαν τον προσδιορισμό της φύσης του άγνωστου αντικειμένου. Ωστόσο, οι ειδικοί έκριναν ότι υπήρξε σαφής κίνδυνος σύγκρουσης.

Αντίστοιχα περιστατικά σημειώθηκαν και τον περασμένο Φεβρουάριο με αεροσκάφη της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας τα οποία ήρθαν αντιμέτωπα με μυστηριώδη drones κατά τη διάρκεια στρατιωτικών ασκήσεων στη Βόρεια Θάλασσα. Σε μία από τις δύο περιπτώσεις, μάλιστα, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εθεάθη στα 17,000 πόδια.

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Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη πολλαπλές ανεξάρτητες έρευνες με στόχο την ταυτοποίηση των αντικειμένων.

(Με πληροφορίες από gbnews.com)

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