Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Δημοκρατική βουλευτής Χέιλι Στίβενς ανακοίνωσε απροσδόκητα τη στήριξή της στον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο Μάικ Ρότζερς για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν.

Η Στίβενς κατηγόρησε τον Δημοκρατικό υποψήφιο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ ότι την απέκλεισε από την προεκλογική του εκστρατεία και εξέφρασε τη διαφωνία της μαζί του.

Ο Ελ-Σαγιέντ υποβάθμισε το γεγονός δηλώνοντας πως επικεντρώνεται στα προβλήματα των πολιτών, ενώ ο Ρότζερς και ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισαν τη συγκεκριμένη πολιτική κίνηση.

Η κρίσιμη αυτή εκλογική αναμέτρηση θεωρείται καθοριστική για τον έλεγχο της Γερουσίας, καθώς η πολιτεία του Μίσιγκαν αποτελεί κεντρικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των δύο κομμάτων.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια απρόσμενη πολιτική εξέλιξη σημειώθηκε στο Μίσιγκαν, λίγες ημέρες πριν από τις κρίσιμες εκλογές για τη Γερουσία των ΗΠΑ, καθώς Δημοκρατική βουλευτής ανακοίνωσε τη στήριξή της στον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο.

Πιο συγκεκριμένα, η Χέιλι Στίβενς, η οποία είχε διεκδικήσει χωρίς επιτυχία το χρίσμα των Δημοκρατικών απέναντι στον Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ, εμφανίστηκε την Κυριακή στο πλευρό του Ρεπουμπλικανού Μάικ Ρότζερς σε εκκλησία της πολιτείας.

Advertisement

Advertisement

Λίγο μετά την κοινή τους παρουσία, η Στίβενς δημοσίευσε βίντεο στην πλατφόρμα X, στο οποίο εξήγησε τη στάση της, ασκώντας παράλληλα κριτική στον υποψήφιο του κόμματός της.

«Δεν ανήκω στην προεκλογική εκστρατεία του Αμπντούλ», ανέφερε. «Αυτό που είμαστε ως κάτοικοι του Μίσιγκαν δεν είναι το μίσος και δεν είναι αυτό που εισπράττουμε αυτή τη στιγμή από τον υποψήφιο των Δημοκρατικών».

Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι ο Ελ-Σαγιέντ της είχε ξεκαθαρίσει πως δεν ήταν πλέον ευπρόσδεκτη στην προεκλογική του εκστρατεία. «Πρόκειται για μια εκλογική αναμέτρηση με πολύ μικρή διαφορά, το γνωρίζουμε όλοι, όμως ο Αμπντούλ κατέστησε σαφές ότι δεν ήμουν ευπρόσδεκτη στην εκστρατεία του, ότι δεν με χρειαζόταν εκεί και ότι δεν με ήθελε εκεί», δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά την κυριακάτικη λειτουργία στην εκκλησία.

Οι δύο πολιτικοί επρόκειτο να συμμετάσχουν μαζί σε διαφορετική εκδήλωση την ίδια ημέρα, ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Ελ-Σαγιέντ ζήτησε από τη Στίβενς να μην παραστεί.

Η μεταξύ τους αντιπαράθεση είχε ήδη λάβει δημόσιες διαστάσεις, με αφορμή προεκλογική διαφήμιση που χρηματοδοτήθηκε από ανεξάρτητη προοδευτική οργάνωση και απέδιδε στο Ισραήλ την ευθύνη για τις υψηλές τιμές των τροφίμων. Ο Ελ-Σαγιέντ επέκρινε το περιεχόμενό της, διευκρινίζοντας ότι δεν είχε καμία ανάμειξη στην παραγωγή της.

Ερωτηθείς για την απόφαση της Στίβενς να στηρίξει τον πολιτικό του αντίπαλο, ο Ελ-Σαγιέντ δήλωσε ότι προτεραιότητά του παραμένουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Μίσιγκαν. «Στο τέλος της ημέρας, δεν σκέφτομαι τη Χέιλι Στίβενς», είπε. «Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει σημασία».

Advertisement

Η εκλογική μάχη για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν συγκαταλέγεται, σύμφωνα με αναλυτές, στις πιο αμφίρροπες των ενδιάμεσων εκλογών της Τρίτης. Το αποτέλεσμα θα συμβάλει στον καθορισμό του κόμματος που θα έχει τον έλεγχο του Κογκρέσου για τα επόμενα δύο χρόνια, ενώ η συγκεκριμένη αναμέτρηση αποτελεί μία από τις λίγες κρίσιμες μάχες που θα κρίνουν την πλειοψηφία στη Γερουσία.

Η έδρα ανήκει σήμερα σε Δημοκρατικό γερουσιαστή που αποχωρεί από την ενεργό πολιτική. Η τελευταία φορά που εξελέγη Ρεπουμπλικανός στη συγκεκριμένη θέση ήταν το 1994. Ωστόσο, το Μίσιγκαν αποτελεί διαχρονικά μία από τις πολιτείες-κλειδιά στις προεδρικές εκλογές. Το 2020 ψήφισε υπέρ του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν, ενώ το 2024 έδωσε τη νίκη στον Ντόναλντ Τραμπ.

Από την πλευρά του, ο Ρότζερς χαιρέτισε δημόσια την υποστήριξη της Στίβενς, χαρακτηρίζοντάς την ένδειξη «θάρρους», σε σύντομη δήλωσή του προς τους δημοσιογράφους έξω από την εκκλησία.

Advertisement

Τραμπ: «Αυτό είναι τεράστιο»

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε να αιφνιδιάζεται από την συγκεκριμένη κίνηση, γράφοντας στο Truth Social:

«Ουάου, αυτό είναι ΜΕΓΑΛΟ! Η βουλευτής Χέιλι Στίβενς, μια ιδιαίτερα αξιοσέβαστη Δημοκρατική, η οποία ηττήθηκε με μικρή διαφορά στις εκλογές από τον Αμπντούλ Μοχάμεντ Ελ-Σαγιέντ και την οποία οι Δημοκρατικοί έχουν περιποιηθεί με πολυτελή γεύματα και δείπνα, επιδιώκοντας διαρκώς να εξασφαλίσουν τη βοήθειά της στην προεκλογική τους εκστρατεία στο Μίσιγκαν για τη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στον Μάικ Ρότζερς, μόλις ανακοίνωσε ότι στηρίζει τον Μάικ Ρότζερς για τη Γερουσία!

Η επιρροή της είναι τεράστια και το επίπεδο εκτίμησης που απολαμβάνει από τον λαό του Μίσιγκαν, ιδιαίτερα από τις αφροαμερικανικές και εβραϊκές κοινότητες, είναι σχεδόν απαράμιλλο. Η Χέιλι είπε αυτό που λίγοι είναι πρόθυμοι να πουν. Έδειξε μεγάλη και σχεδόν πρωτοφανή αφοσίωση στους σπουδαίους κατοίκους του Μίσιγκαν με την πράξη της. Αυτό λέγεται γενναιότητα και λίγοι διαθέτουν σε τέτοιο βαθμό το θάρρος που μόλις επέδειξε η βουλευτής Χέιλι Στίβενς!»

Advertisement

(Με πληροφορίες από BBC)