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Του Βαγγέλη Χωραφά

Αν και η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο εκφωνήθηκε στην Αθήνα με έναν εντυπωσιακό τοπικό συμβολισμό, ο πραγματικός της στόχος, ο βασικός αποδέκτης και ο πολιτικός της σχεδιασμός, κοιτούσαν ξεκάθαρα προς το εσωτερικό ακροατήριο των Ηνωμένων Πολιτειών και το μέλλον του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

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Η έννοια της «Δύσης» αποτελεί πλέον το κεντρικό πεδίο μιας βαθιάς ιδεολογικής σύγκρουσης που αναδιαμορφώνει την αμερικανική πολιτική σκηνή. Καθώς το κίνημα MAGA (Make America Great Again) βρίσκεται στο τιμόνι της διακυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο τρόπος με τον οποίο οι Ρεπουμπλικάνοι αντιλαμβάνονται τη Δύση καθορίζει την παγκόσμια γεωπολιτική σκακιέρα. Την ίδια στιγμή, το Δημοκρατικό Κόμμα επιχειρεί να ανασυνταχθεί, αναζητώντας τη δική του απάντηση στην κρίση του δυτικού κόσμου.

Στο κυβερνών κίνημα MAGA, η Δύση ορίζεται από μια υπαρξιακή ανάγκη προστασίας μιας συγκεκριμένης ταυτότητας. Μέσα στο κίνημα συνυπάρχουν τρία διακριτά ρεύματα. Το πρώτο, το Πολιτισμικό/Χριστιανικό, ορίζει τη Δύση με βάση την Ιουδαιοχριστιανική της κληρονομιά και τις παραδοσιακές αξίες. Για τους υποστηρικτές αυτού του ρεύματος-μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς-, ο πραγματικός κίνδυνος δεν είναι εξωτερικός, αλλά εσωτερικός: η «woke» ατζέντα, η παράνομη μετανάστευση και η αποδόμηση της εθνικής κυριαρχίας.

Το δεύτερο ρεύμα, το Γεωπολιτικό “America First”, με κύριο εκφραστή τον Ντόναλντ Τραμπ, αντιμετωπίζει τη Δύση καθαρά συναλλακτικά. Οι συμμαχίες όπως το ΝΑΤΟ δεν θεωρούνται πλέον «ιερές», αλλά πλέγματα διμερών σχέσεων όπου η Αμερική πρέπει να σταματήσει να επιδοτεί την ασφάλεια των άλλων.

Τέλος, το Τεχνο-Λιμπερταριανό ρεύμα της Silicon Valley, με εκφραστές τον Πίτερ Θιλ και τον Έλον Μασκ, βλέπει τη Δύση ως την κοιτίδα της τεχνολογικής πρωτοπορίας και του καπιταλισμού, η οποία όμως πνίγεται από την κρατική γραφειοκρατία της Ουάσιγκτον και των Βρυξελλών. Απορρίπτουν την κλασική φιλελεύθερη δημοκρατία ως παρωχημένη. Πιστεύουν ότι η Δύση θα σωθεί μόνο αν διοικηθεί από μια ελίτ τεχνολογικών επιχειρηματιών που θα διαλύσουν το διοικητικό κράτος.

Σε αυτό το κατακερματισμένο τοπίο, η ομιλία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα τον Οκτώβριο του 2026 εισήγαγε μια νέα λογική-γέφυρα. Ο Ρούμπιο δεν επέλεξε τη σύγκρουση με τη σκληρή πτέρυγα του κινήματος, αλλά τη θεωρητική σύνθεση των ρευμάτων του MAGA.

Χρησιμοποιώντας την αρχαιοελληνική έννοια του «θυμού»-του εσωτερικού σθένους και της φιλοδοξίας-ο Ρούμπιο υποστήριξε ότι η Δύση δεν πρέπει να αυτομαστιγώνεται ούτε να αισθάνεται ενοχή για την ιστορία της. Γεφύρωσε τον ωμό οικονομικό ρεαλισμό του Ντόναλντ Τραμπ με το ιδεολογικό βάθος του πολιτισμικού συντηρητισμού του Βανς. Το μήνυμά του προς τους Ευρωπαίους ήταν μια μορφή «σκληρής αγάπης»: η Αμερική δεν εγκαταλείπει τη Δύση, αλλά απαιτεί από αυτήν να ξυπνήσει από τον λήθαργο, να επαναβιομηχανοποιηθεί και να εξοπλιστεί. Αυτός ο «Δυτικός Εθνικισμός» μετατρέπει το “America First” από έναν απομονωτικό αναχωρητισμό σε ένα ηγεμονικό μανιφέστο για τη σωτηρία του δυτικού πολιτισμού, μέσω της ισχύος.

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Η τοποθέτηση του Ρούμπιο δεν ήταν διπλωματική, αλλά η εκκίνηση για τη μελλοντική αντιπαράθεση για την ηγεσία του κινήματος και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος το 2028. Καθώς ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θεωρείται ο φυσικός κληρονόμος της λαϊκιστικής βάσης του MAGA, εκπροσωπώντας την πιο σκληρή, οικονομικά προστατευτική και επιφυλακτική προς τις ξένες δεσμεύσεις πτέρυγα, ο Ρούμπιο προβάλλει μια εναλλακτική.

Το «Θεσμικό MAGA» του Ρούμπιο φιλοδοξεί να συσπειρώσει τόσο τους παραδοσιακούς Ρεπουμπλικάνους της εξωτερικής πολιτικής όσο και τους πιστούς του Τραμπ. Η μάχη για το 2028 μεταξύ Βανς και Ρούμπιο θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό στο ποιος θα πείσει τη βάση για το ποια «Δύση» συμφέρει την Αμερική: μια Αμερική-φρούριο που κοιτάζει αποκλειστικά τα του οίκου της (Βανς) ή μια Αμερική-ηγέτιδα που αναζωογονεί τον δυτικό κόσμο με τους δικούς της όρους ισχύος (Ρούμπιο).

Στην αντίπερα όχθη, το Δημοκρατικό Κόμμα προσεγγίζει τη Δύση μέσα από το πρίσμα της διακυβέρνησης.

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Το κυρίαρχο ρεύμα των Φιλελεύθερων Διεθνιστών (Κλίντον, Ομπάμα, Μπάιντεν κλπ) ταυτίζει τη Δύση με τη «Φιλελεύθερη Διεθνή Τάξη Πραγμάτων». Για αυτούς, η Δύση είναι ένας κανόνας δικαίου, ένα δίκτυο θεσμών (ΟΗΕ, ΝΑΤΟ) που πρέπει να προστατευθεί από τους αυταρχισμούς της Ρωσίας και της Κίνας.

Ωστόσο, η Προοδευτική πτέρυγα των Δημοκρατικών (Σάντερς, Οκάσιο-Κορτέζ κλπ) ασκεί έντονη κριτική, βλέποντας την ιστορική Δύση ως πηγή αποικιοκρατικών επιβολών και στρατιωτικών επεμβάσεων, ζητώντας μια στροφή προς την κλιματική δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλουν μια Δύση που δεν θα επιβάλλεται στρατιωτικά, αλλά θα ηγείται ηθικά.

Παράλληλα, οι «Εγκρατείς» Διεθνιστές του κόμματος (Κάθριν Τάι κλπ) συγκλίνουν εν μέρει με το MAGA, αναγνωρίζοντας ότι η άκριτη παγκοσμιοποίηση πλήγωσε τη δυτική μεσαία τάξη και ζητούν μια εξωτερική πολιτική επικεντρωμένη στην εγχώρια παραγωγή. Αντιλαμβάνονται τη Δύση ως μια κοινότητα που πρέπει πρώτα να αυτοθεραπευτεί οικονομικά για να μπορέσει να επιβιώσει.

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Ένα μέρος του μέλλοντος της Δύσης, θα αποφασιστεί στους διαδρόμους της Ουάσιγκτον. Ενώ οι Δημοκρατικοί αγωνίζονται να διασώσουν τους θεσμούς μιας παγκοσμιοποιημένης τάξης, οι Ρεπουμπλικάνοι, υπό το πρίσμα της διακυβέρνησης τους, επανακαθορίζουν τη Δύση ως μια κοινότητα κυρίαρχων κρατών με κοινές ρίζες. Η εσωτερική σύγκρουση στο MAGA, με τη νέα σύνθεση του Ρούμπιο να προκαλεί την ορθοδοξία του Βανς, θα κρίνει αν η επόμενη ημέρα της Δύσης θα χαρακτηρίζεται από έναν απόλυτο αμερικανικό απομονωτισμό ή από μια επιθετική, πολιτισμική αναγέννηση, αν οι Ρεπουμπλικάνοι καταφέρουν να κερδίσουν τις εκλογές του 2028.

Πηγή: https://geoeurope.org/2026/10/13/i-dysi-o-roumpio-to-maga-kai-oi-dimokratiko/

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