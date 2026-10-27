Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η ειρήνη στην Ουκρανία είναι δυνατή μόνο αν τα συμφέροντα της Ρωσίας ληφθούν υπόψιν πλήρως και άνευ όρων, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν στον πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, και τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στόρε, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε, στο πλαίσιο της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους δύο ηγέτες- οι οποίοι μετά μίλησαν και με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι– πως «συγκρουσιακές» πολιτικές από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ παρατείνουν τη σύγκρουση.

Advertisement

Advertisement

«Η συζήτηση (με τον Πούτιν) ήταν ειλικρινής και ουσιώδης. Είμαστε χώρες που γειτονεύουν με τη Ρωσία. Το αποτέλεσμα αυτού του πολέμου θα έχει άμεση επίδραση στην ασφάλεια μας και την ευρύτερη ασφάλεια της Ευρώπης. Ο τερματισμός του πολέμου απαιτεί απευθείας συζητήσεις» ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωση ο Στουμπ με τον Στόρε. Και οι δύο τους τόνισαν την ισχυρή τους στήριξη προς την Ουκρανία, για την οποία είπαν ότι θα συνεχιζόταν.

Η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρέντρικσεν αποδοκίμασε την πρωτοβουλία από τη Φινλανδία και τη Νορβηγία για συνομιλέις με τον Πούτιν, λέγοντας ότι δεν έβλεπε ενδείξεις πως η Ρωσία ήθελε ειρήνη. «Νομίζω πως η Ευρώπη θα έπρεπε να παραμείνει ενωμένη αντί για σόλο κινήσεις» είπε στον δημόσιο σταθμό ΔΡ.

Μιλώντας σε συνδιάσκεψη με χώρες- εξαγωγείς αερίου στη Μόσχα ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας με εταίρους από τις ΗΠΑ στην Αρκτική, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην «Πράσινη Ατζέντα», λέγοντας πως «δεν θα έπρεπε να το παρακάνουμε» προσθέτοντας ότι το φυσικό αέριο θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για τη μεταβατική περίοδο.

Προειδοποίησε πως οποιαδήποτε προσπάθεια να αποκλειστεί η Ρωσία από τη διεθνή αγορά αερίου θα έχει σοβαρές συνέπειες και ότι πρέπει να βελτιστοποιηθούν οι εξαγωγικές διαδρομές. Ακόμη, τόνισε πως πρέπει να αυξηθεί η προμήθεια αερίου, προσθέτοντας ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή σε συνεργασία στον συγκεκριμένο τομέα.

Με πληροφορίες από Reuters