Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα ακόμη πλοίο ανοικτής θαλάσσης (offshore patrol vessel) πρόκειται να αποκτήσει η Κύπρος.

Η συμφωνία υπεγράφη τη Δευτέρα ανάμεσα στο υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας και το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, με τον Κύπριο υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα, να υπογραμμίζει πως πρόκειται για «ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς και της ικανότητάς της να ανταποκρίνεται σε προκλήσεις που αφορούν στη θαλάσσια ασφάλεια».

Advertisement

Advertisement

Υπεγράφη σήμερα Συμφωνία ανάμεσα στο Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας και στο Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, για την απόκτηση ενός πλοίου ανοικτής θαλάσσης (Offshore Patrol Vessel). Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς και της ικανότητάς της να ανταποκρίνεται σε προκλήσεις που αφορούν στη θαλάσσια ασφάλεια. — Vasilis Palmas (@PalmasVasilis) October 26, 2026

Το σκάφος θα προέρχεται από την Israel Shipyards και θα διαθέτει προηγμένα συστήματα της Rafael. Παράλληλα, θα αναβαθμιστούν τα συστήματα του υπάρχοντος πολεμικού πλοίου της Κύπρου, του πλοίου ανοικτής θαλάσσης «Ιωαννίδης», επίσης από την Israel Shipyards.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας, το νέο σκάφος, μαζί με το «Ιωαννίδης», θα «υποστηρίζουν διευρυμένες αποστολές περιπολίας, επιτήρησης και έρευνας και διάσωσης», με τις δύο χώρες να ενισχύουν τις δυνατότητές τους και να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους, «επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για την περιφερειακή σταθερότητα».

Israel to Supply Cyprus with an Offshore Patrol Vessel Equipped with Advanced Naval Systems 🇮🇱 🇨🇾 Read More: https://t.co/DaeirELxxr https://t.co/8VEPzTUGQW — Ministry of Defense (@Israel_MOD) October 26, 2026

Το νέο πλοίο που θα αποκτήσει η Κύπρος

Το σκάφος θα είναι της κλάσης Sa’ar 62, όπως και το «Ιωαννίδης». Όσον αφορά στον εξοπλισμό του, σύμφωνα με πληροφορίες και με βάση τις εικόνες από τη μακέτα, θα διαθέτει τηλεχειριζόμενους σταθμούς οπλισμού (πυροβόλων και πολυβόλων), καθώς και σύστημα εγγύς αεράμυνας C-Dome (η ναυτική έκδοση του γνωστού ισραηλινού συστήματος Iron Dome). Πέραν αυτών, θα διαθέτει και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, ενώ τον εξοπλισμό θα συμπληρώνουν πύραυλοι SPIKE NLOS, αναβαθμίζοντας κατακόρυφα τις δυνατότητες κρούσης, χάρη στη μεγάλη εμβέλεια και την υψηλή ακρίβειά τους.

Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό πραγματοποίησε βολές πυραύλων SPIKE από κανονιοφόρο τύπου «Μαχητής» και από σκάφος ανορθόδοξου πολέμου (ΣΑΠ) τ.MARK-V με απόλυτη επιτυχία. Οι SPIKE NLOS που εξοπλίζουν τις ελληνικές κανονιοφόρους «Μαχητής» και τα Mark V, σύμφωνα με τον κατασκευαστή (Rafael), έχουν βεληνεκές μέχρι 32 χλμ εξαπολυόμενοι από οχήματα/ σκάφη επιφανείας (μεγαλύτερο εξαπολυόμενοι από αέρος, όπως στην περίπτωση των επιθετικών ελικοπτέρων Apache που διαθέτει η Ελλάδα). Πρόκειται για «έξυπνα» βλήματα «για όλες τις δουλειές», εξαιρετικά υψηλής ακριβείας και μεγάλης εμβέλειας, ικανά να πλήττουν στόχους και εκτός οπτικής επαφής.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Philenews, το κύτος έχει ήδη κατασκευαστεί και η παράδοσή του αναμένεται να λάβει χώρα το πολύ ως τα μέσα του 2028. Όπως αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα, η αγορά του δεύτερου πλοίου και η εγκατάσταση των νέων οπλικών συστημάτων ανέρχονται στα 150 εκατ. ευρώ.