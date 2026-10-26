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Ανθρώπινα λείψανα που ανήκουν σε έναν άνδρα, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει εξακριβωθεί, ανακαλύφθηκαν χθες στον Ρήνο, στο ελβετικό καντόνι Ααργκάου, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, η οποία προκρίνει το σενάριο της ανθρωποκτονίας.

Τρεις άνδρες, οι οποίοι βρίσκονταν στις όχθες του ποταμού χθες το πρωί, στο Στάιν, μια κοινότητα που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 30 λεπτών από τη Βασιλεία, παρατήρησαν ένα σακίδιο μέσα στο νερό.

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Όταν κατάφεραν να το περισυλλέξουν, ανακάλυψαν μέσα σε αυτό ένα ανθρώπινο πόδι, έγινε γνωστό από την αστυνομία του καντονιού σε ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε.

Στις έρευνες που διεξήχθησαν χθες, με τη συνδρομή ενός σκάφους και δυτών, βρέθηκαν «άλλα σακίδια που περιείχαν ανθρώπινα λείψανα» που ανήκαν σε έναν άνδρα.

Η ιατροδικαστική υπηρεσία του Ααργκάου διενεργεί εξετάσεις προκειμένου να προσδιορίσει τις συνθήκες θανάτου και να ταυτοποιήσει το θύμα.

«Ωστόσο, όλα υποδηλώνουν ότι ήταν θύμα ενός βίαιου εγκλήματος», δήλωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι δεν διαθέτει ακόμη λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες, το σημείο όπου διαπράχθηκε το έγκλημα ή τον δράστη.

Η αστυνομία απευθύνει έκκληση για μάρτυρες και αναζητά οποιονδήποτε μπορεί να έχει παρατηρήσει ύποπτη δραστηριότητα στις όχθες του Ρήνου ή αλλού.

Η εισαγγελία έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP