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Ένας άνδρας που φέρεται να έχει μολυνθεί με Έμπολα έφτασε στην Ελβετία από τη Νιγηρία και και εισήχθη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ζυρίχης, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του νοσοκομείου τη Δευτέρα.

Η κυβέρνηση της Νιγηρίας είπε νωρίτερα ότι μια γυναίκα με Έμπολα, σύζυγος Ελβετού διπλωμάτη, έφυγε με ιατρική πτήση για την Ελβετία τη Δευτέρα το πρωί και στο αεροπλάνο ήταν και ο σύζυγός της. Ιστοσελίδες παρατήρησης πτήσεων υποδείκνυαν ότι το αεροπλάνο έφτασε στην Ελβετία το απόγευμα της Δευτέρας.

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Ο εκπρόσωπος δεν ανακοίνωσε το όνομα του άνδρα, μα είπε ότι και μια γυναίκα μεταφέρθηκε στη Γενεύη για να λάβει ιατρική φροντίδα.

Οι αρχές της Γενεύης είπαν ότι ένα άτομο με Έμπολα επαναπατρίστηκε από τη Νιγηρία, η κατάστασή του είναι σταθερή και θα παραμείνει σε απομόνωση για όσο είναι απαραίτητο. Σύμφωνα με το ομοσπονδιακό γραφείο Δημοσίας Υγείας, δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό.

Με πληροφορίες από Reuters