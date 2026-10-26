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Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ετοιμάζεται εδώ και τρεις μήνες για πιθανή επανέναρξη εχθροπραξιών με το Ισραήλ, αφού έλαβε χρήματα από το Ιράν, μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο πηγές ασφαλείας του Λιβάνου.

Η σιιτική ισλαμική οργάνωση, η οποία είχε ιδρυθεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν το 1982, έχει δεχτεί σοβαρά πλήγματα σε δύο πολέμους με το Ισραήλ από το 2024, με χιλιάδες μαχητές και πολλά στελέχη της ηγεσίας της να έχουν σκοτωθεί και μεγάλο μέρος του οπλοστασίου της να έχει καταστραφεί.

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Ισραηλινές δυνάμεις κατέχουν εδάφη τα οποία ήταν προηγουμένως υπό τον έλεγχό της στον νότιο Λίβανο και έχει αυξηθεί η πίεση στη Βηρυτό για τον αφοπλισμό της. Ωστόσο παραμένει εστιασμένη στην αντιπαράθεση με το Ισράηλ και έχει χρησιμοποιήσει την ανάπαυλα στις συγκρούσεις από τον Ιούνιο για να επανεξοπλιστεί, εστιάζοντας στην προμήθεια εκρηκτικών και drones που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά ισραηλινών θέσεων, είπαν στο Reuters δύο λιβανέζικες πηγές ασφαλείας.

Μία από τις πηγές και άλλη μία κοντά στη Χεζμπολάχ είπαν ότι η οργάνωση έχει λάβει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από το Ιράν για να ενισχύσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες. Αυτά τα χρήματα είναι επιπρόσθετα στα περίπου 200 εκατ. που έχει λάβει από την Τεχεράνη ως συνδρομή σε οικογένειες που εκτοπίστηκαν από τα σιιτικά εδάφη που αποτελούσαν την «καρδιά» της.

Η οργάνωση στήνει ξανά τις δομές διοικήσεως και ελέγχου που είχαν καταστραφεί, σύμφωνα με μία από αυτές τις πηγές και τρεις άλλους αξιωματούχους ασφαλείας που είναι ενήμεροι για τις δραστηριότητές της.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του Reuters, το γραφείο τύπου της Χεζμπολάχ ανέφερε ότι η κατοχή λιβανέζικων εδαφών από το Ισραήλ καθιστά νόμιμο δικαίωμα την αντίσταση, ενώ απέρριψε τα περί περί κατάρρευσης των δομών διοικήσεως και ελέγχου της.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είπε ότι η Ουάσινγκτον θα συνέχιζε να «στραγγαλίζει» τα οικονομικά της Χεζμπολάχ μέσω κυρώσεων και άλλων μέτρων. Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών είπε πως το Ιράν ξέμενε από χρήματα και τρόπους να βγάζει χρήματα.