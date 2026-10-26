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Δύο ηλικιωμένες που «παίζουν ξύλο» στο Κρασνογιάρσκ της Ρωσίας είναι οι «πρωταγωνίστριες» βίντεο που κυκλοφόρησε online.

Όπως αναφέρει το Nexta, η μία επιτέθηκε στην άλλη επειδή βγήκε από το σπίτι της, πρώτα με γροθιές και μετά με μπαστούνι, χτυπώντας την ξανά και ξανά.

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