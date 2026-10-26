Δύο ηλικιωμένες που «παίζουν ξύλο» στο Κρασνογιάρσκ της Ρωσίας είναι οι «πρωταγωνίστριες» βίντεο που κυκλοφόρησε online.
Όπως αναφέρει το Nexta, η μία επιτέθηκε στην άλλη επειδή βγήκε από το σπίτι της, πρώτα με γροθιές και μετά με μπαστούνι, χτυπώντας την ξανά και ξανά.
🥊 “Why the f*ck can’t you just stay home?” — In Russia’s Krasnoyarsk, an elderly woman beat up another pensioner simply for daring to leave her apartment The aggressive pensioner first attacked her neighbor with her fists, then snatched away her walking cane and continued beating her with it. Just look at the level of hatred Russian grannies have for everyone around them 🤦♂️— NEXTA (@nexta_tv) October 26, 2026