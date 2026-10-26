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Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε τη Δευτέρα πως οι αντιδράσεις από την ΕΕ και αλλού όσον αφορά στο τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν έχουν νόμιμη βάση.

«Δεν επιδιώκουμε να σκοράρουμε πόντους σε βάρος κανενός στην ανατολική Μεσόγειο» δήλωσε ο Ερντογάν, προσθέτοντας ότι αυτοί που επιδιώκουν να αποκλείσουν την Τουρκία από την περιοχή πρέπει να σεβαστούν τη βούληση της Τουρκίας και της Λιβύης.

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Μιλώντας μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα, ο Ερντογάν είπε πως η Τουρκία είναι αποφασισμένη να διατηρήσει την πορεία της προς τη σταθερότητα και την ανάπτυξη παρά την αβεβαιότητα στην περιοχή, τονίζοντας πως η διατήρηση της εσωτερικής ειρήνης γινόταν όλο και πιο κρίσιμης σημασίας εν μέσω παγκοσμίων προκλήσεων.

«Ως Τουρκία αγωνιζόμαστε ειλικρινά, με όλα τα μέσα στη διάθεσή μας, να σβήσουμε τις φλόγες, να μετριάσουμε την οδύνη και να σταματήσουμε την αιματοχωρία, αντιστεκόμενοι σε αυτούς που τροφοδοτούν συγκρούσεις στην περιοχή μας με επεκτατικές φιλοδοξίες» πρόσθεσε.

Ο Τούρκος πρόεδρος καλωσόρισε την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη λιβυκή Βουλή των Αντιπροσώπων, κάνοντας λόγο για σημαντικό επίτευγμα. «Η συμφωνία αυτή ήταν ένα μεγάλο βήμα ως προς την εγγύηση των νόμιμων δικαιωμάτων της Τουρκίας και της Λιβύης στην ανατολική Μεσόγεο» δήλωσε.

Υποστήριξε ότι η πολιτική της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο εστίαζε στην προστασία των θαλασσίων δικαιωμάτων της αντί για την αντιπαράθεση με γειτονικές χώρες. «Απλώς προβληματιζόμαστε για την προστασία της θαλάσσιας δικαιοδοσίας, των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας» είπε, ζητώντας οι διαφωνίες να επιλύονται με ειρηνικά μέσα και διάλογο μεταξύ όλων των χωρών με ακτές στην περιοχή, καλώντας και την ΕΕ και άλλους να δείξουν την ίδια προσέγγιση.

Επίσης, είπε ότι η Άγκυρα δεν θα επιτρέψει σε εξωτερικές πιέσεις να υπαγορεύσουν την εξωτερική πολιτική της.

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης και στις ταραχές σε τμήματα της Ευρώπης, λέγοντας πως όποιος θέλει να τις αναπαράγει πρέπει να γνωρίζει πως η Τουρκία δεν θα αποδεχτεί απόπειρες αποσταθεροποίησης: Η Τουρκία, είπε, «δεν είναι μια χώρα που θα παραδοθεί στους δρόμους».

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Υπενθυμίζεται πως, πέρα από τις αντιδράσεις της Ελλάδας και της ΕΕ όσον αφορά στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, την αντίδρασή του εξέφρασε και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Με πληροφορίες από Reuters, Daily Sabah

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