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Πέθανε στα 90 του ο ηθοποιός Walter Koenig, ευρύτερα γνωστός στο κοινό της επιστημονικής φαντασίας ως πλοηγός Πάβελ Τσέχοφ του Star Trek.

«Η καρδιά μου είναι βαριά. Ο Walter Koenig, ο Πάβελ Τσέχοφ μας, πέθανε νωρίς σήμερα» έγραψε στο Facebook ο George Takei- ο Σούλου του Star Trek και φίλος του για πολλά χρόνια. Ο Koenig πέθανε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με το AP.

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Ο Τζιν Ρόντενμπερι, δημιουργός του Star Trek, επέλεξε τον Koenig παρά τους λίγους ρόλους που είχε παίξει ως τότε, όταν αποφάσισε να βάλει έναν Ρώσο στο πλήρωμα του «Έντερπραϊζ». Επρόκειτο για μια επιλογή με έντονο συμβολισμό, καθώς λάμβανε χώρα εν μέσω του Ψυχρού Πολέμου- ένα πλήρωμα με πλουραλιστικό, από άποψης φυλής και κουλτούρας, χαρακτήρα.

«Δηλώναμε ξεκάθαρα πως άνθρωποι όλων των φυλών, πεποιθήσεων και εθνικοτήτων μπορούσαν όχι μόνο να συνυπάρξουν αλλά και να νοιάζονται βαθιά ο ένας για τον άλλο, και κάνοντάς το αυτό προαναγγέλλαμε ένα πολύ αισιόδοξο μέλλον» είχε πει κάποτε ο Koenig στο BBC.

Αν και ο ίδιος ήταν όντως γιος Ρώσων μεταναστών εβραϊκής καταγωγής, η έντονη ρωσική προφορά του Τσέχοφ δεν ήταν η κανονική του.

Το Star Trek έγραψε ιστορία στην επιστημονική φαντασία, ξεπερνώντας τα όρια της πρώτης σειράς (1966-1969), και συνεχίζοντας για πολλές δεκαετίες αργότερα, φτάνοντας ως το σήμερα. Ο Koenig εμφανίστηκε σε 36 επεισόδια και σε επτά ταινίες από το 1979 ως το 1994. Όπως και για άλλα μέλη του θρυλικού πρώτου πληρώματος του «Έντερπραϊζ», ο ρόλος ήταν ταυτόχρονα «ευχή και κατάρα», καθώς το πρόσωπό του είχε συνδεθεί πάρα πολύ έντονα με τον συγκεκριμένο χαρακτήρα. «Το μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας του 1970 δεν εργάστηκα καθόλου, και το απέδωσα στο typecasting» είχε πει το 1998.

Το Star Trek δεν ήταν το μόνο του πέρασμα από την επιστημονική φαντασία, καθώς στο Babylon 5 ενσάρκωσε έναν άλλον χαρακτήρα, πολύ διαφορετικό από τον Τσέχοφ- τον τηλεπαθητικό Άλφρεντ Μπέστερ, έναν από τους «κακούς» της σειράς.

Ο Walter Koenig είχε γεννηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου 1936, μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Λος Άντζελες, πριν αρχίσει την πορεία του στην υποκριτική. Παντρεύτηκε τη σύζυγό του, Τζούντι, το 1965 και έκαναν δύο παιδιά, τον Άντριου, που αυτοκτόνησε το 2010, και τη Ντανιέλ.

Με πληροφορίες από Reuters