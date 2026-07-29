Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αποδόθηκε στο κοινό το έργο «Βελτίωση υποδομών προσβασιμότητας στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο Αρχαίας Αγοράς», παρουσία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη.

Η Αρχαία Αγορά, ο κατεξοχήν δημόσιος χώρος της αρχαίας Αθήνας και λίκνο της αθηναϊκής δημοκρατίας, διαθέτει πλέον σύγχρονες υποδομές και μέσα ερμηνείας, καθώς και νέες διαδρομές, που αναβαθμίζουν την εμπειρία του επισκέπτη και αναδεικνύουν τη λειτουργία, τη διαχρονική εξέλιξη και τον ιστορικό συμβολισμό του χώρου. Παράλληλα, οι παρεμβάσεις ενισχύουν την προστασία των μνημείων, αποκαθιστούν τη νοηματική ενότητα του ιστορικού τοπίου και διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση όλων.

Advertisement

Advertisement

«Το Υπουργείο Πολιτισμού, δια των αρμοδίων υπηρεσιών του, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών και της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, ολοκλήρωσε και παραδίδει ένα έργο που δεν περιορίζεται μόνο στη βελτίωση των υποδομών και στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών του χώρου. Αποκαθιστά τη νοηματική ενότητα του ιστορικού τοπίου, αναδεικνύει τις σχέσεις των μνημείων μεταξύ τους και επιτρέπει στον επισκέπτη να αντιληφθεί πληρέστερα τη λειτουργία, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη διαχρονική εξέλιξη του κύριου δημόσιου χώρου της αρχαίας Αθήνας», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού στην ομιλία της.

Όπως επισήμανε μεταξύ άλλων η υπουργός, το έργο που υλοποιήθηκε στην Αρχαία Αγορά, όπως και το άμεσα συνδεόμενο και συναφές έργο στον χώρο του Κεραμεικού, δεν αποτελεί μεμονωμένη και αποσπασματική παρέμβαση. Εντάσσεται πλήρως στο μεγαλύτερο πρόγραμμα πολιτιστικών επενδύσεων που έχει πραγματοποιηθεί στην Αττική, στα 7 χρόνια της διακυβέρνησης του Κ. Μητσοτάκη. Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ, αλλά και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη σχεδόν 100 έργα με πόρους που συνολικά προσεγγίζουν τα 440 εκατομμύρια ευρώ.

Οι παρεμβάσεις αυτές εκτείνονται από το ιστορικό κέντρο της Αθήνας ως τον Πειραιά, την Ελευσίνα, το Λαύριο, το Τατόι και τους σημαντικούς πολιτιστικούς προορισμούς της Ανατολικής και της Δυτικής Αττικής, πρόσθεσε η Λ. Μενδώνη.

Από την πλευρά της, η Έλενα Κουντούρη, προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, αναφέρθηκε στους βασικούς άξονες που συνιστούν τον πυρήνα των παρεμβάσεων οι οποίες αποδίδονται σήμερα, όπως η προσβασιμότητα για τους εμποδιζόμενους συνανθρώπους μας, με την αναβάθμιση των διαδρομών επίσκεψης και την εγκατάσταση του ανάλογου εξοπλισμού και η περιβαλλοντική θωράκιση του χώρου με την αναβάθμιση της πυροπροστασίας, την κατασκευή έργου αποστράγγισης ομβρίων υδάτων, τη διαχείριση της βλάστησης και των σχεδιασμών νέων φυτεύσεων. Επίσης αναφέρθηκε στην επικαιροποίηση του διαχειριστικού σχεδίου του χώρου, στο οποίο εγγράφονται οι στόχοι, τα μέσα, οι προθέσεις και κυρίως το όραμα της μελλοντικής λειτουργικής ενοποίησης με τον ‘Αρειο Πάγο και την Ακρόπολη μέσω της Οδού Θεωρίας, με τη δημιουργία μιας λειτουργικής, οπτικής και φυσικής γέφυρας ανάμεσα στα μνημεία. «Έτσι ο επισκέπτης θα βιώσει την αρχαία αγορά στην ολότητά της, ακριβώς όπως την περπατούσαν οι Αθηναίοι στην αρχαιότητα», σημείωσε η ίδια.

Το έργο αναβάθμισης και ανάδειξης της Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών, η οποία αποδόθηκε πλήρως αναβαθμισμένη, ασφαλής και προσβάσιμη στους πολίτες και επισκέπτες της πρωτεύουσας, αφορά έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας.

Από τα μέσα του 6ου αι. π.χ., οπότε ιδρύθηκε στα βορειοδυτικά του Ιερού Βράχου της Ακροπόλεως, ανάμεσα στους λόφους του Αρείου Πάγου και του Αγοραίου Κολωνού, και για τους επόμενους τέσσερις τουλάχιστον αιώνες, η Αγορά των Αθηνών αποτέλεσε το επίκεντρο του δημόσιου βίου. Στον χώρο της, όπου ανεγέρθηκαν τα σημαντικότερα δημόσια κτήρια και ιερά του άστεως, η αλληλουχία των οποίων στον χρόνο αντικατοπτρίζει την εξελικτική πορεία του δημοκρατικού πολιτεύματος στους πέντε αιώνες ύπαρξης της πόλεως-κράτους, αναπτύχθηκε έντονη διοικητική, πολιτική, δικαστική, εμπορική, κοινωνική, πολιτιστική και θρησκευτική δραστηριότητα.

Advertisement

Τα έργα στην Αρχαία Αγορά

Τα έργα αναβάθμισης της Αρχαίας Αγοράς, με βασικό στόχο την αναβάθμιση των υποδομών του αρχαιολογικού χώρου, την αντιμετώπιση των προβλημάτων φθοράς και τη διασφάλιση της καθολικής προσβασιμότητας, με σεβασμό στον χαρακτήρα και την αυθεντικότητα του μνημείου, είχαν συνολικό προϋπολογισμό περίπου 3.000.000 ευρώ. Υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2023-2026 από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στο πλαίσιο αυτών, διαμορφώθηκαν νέες διαδρομές περιήγησης με κατάλληλες κλίσεις και σταθερό δάπεδο, εγκαταστάθηκαν ράμπες και ειδικό αναβατόριο για αναπηρικά αμαξίδια, ενώ αναμορφώθηκαν πλήρως οι χώροι υγιεινής στη Στοά του Αττάλου. Παράλληλα, η κεντρική βόρεια είσοδος επί της οδού Αδριανού, που ανασχεδιάστηκε, απέκτησε νέο χώρο υποδοχής, σύγχρονο εκδοτήριο εισιτηρίων, στέγαστρα προστασίας από τις καιρικές συνθήκες, καθιστικά και νέο φωτισμό τεχνολογίας LED, ενώ ανακαινίστηκε και η νότια είσοδος του αρχαιολογικού χώρου.

Η ιστορική Οδός των Παναθηναίων αποκαταστάθηκε και διαστρώθηκε με ειδικό σταθεροποιημένο γαιώδες υλικό, συντηρήθηκε το σωζόμενο αρχαίο λιθόστρωτο τμήμα της, ενώ νέοι χώροι στάσης και θέασης επιτρέπουν στον επισκέπτη να αντιλαμβάνεται με μεγαλύτερη σαφήνεια τη διαδρομή της πομπής των Παναθηναίων. Στον τομέα των αναστηλώσεων ξεχωρίζει η αποκατάσταση του Νοτιοανατολικού Ναού του 2ου αιώνα μ.Χ., ο οποίος, με τη συμπλήρωση των δαπέδων και την αποκατάσταση επτά ιωνικών κιόνων, ανέκτησε την αρχιτεκτονική του κλίμακα, καθιστώντας περισσότερο κατανοητή τη μορφή και τη σχέση του με το ευρύτερο μνημειακό σύνολο. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν σωστικές εργασίες στον Μεγάλο Αποχετευτικό Αγωγό, διασφαλίζοντας την ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων.

Advertisement

Όσον αφορά την κατανόηση του αρχαιολογικού χώρου, νέες ενημερωτικές πινακίδες, αλλά και σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές και τεχνολογίες αναβαθμίζουν την εμπειρία της περιήγησης, ενώ ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στην εξυπηρέτηση των ατόμων με οπτική αναπηρία, με απτικές πινακίδες, ειδικές τράπεζες εκθεμάτων, ηχητικές ξεναγήσεις και απτική μακέτα της κάτοψης των μνημείων. Τέλος, νέα συστήματα αποστράγγισης ομβρίων και σύγχρονα δίκτυα πυροπροστασίας ενισχύουν την περιβαλλοντική θωράκιση του χώρου, στον οποίον πραγματοποιήθηκαν νέες φυτεύσεις δέντρων και θάμνων, συμβατών με το αττικό τοπίο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Advertisement