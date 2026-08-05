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Τη γνωστή ιστορία του Χριστιανισμού στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ίσως αλλάξει ένα ασημένιο φυλαχτό 1.800 ετών που είχε θαφτεί σε έναν τάφο στην Φρανκφούρτη, που περιλαμβάνει 18 γραμμές κειμένου γραμμένου στα λατινικά.

Όπως σημειώνεται σε σχετικό δημοσίευμα του Popular Mechanics, το φυλαχτό και η επιγραφή που φέρει είναι τα παλαιότερα γνωστά ίχνη/ στοιχεία Χριστιανισμού βόρεια των Άλπεων: Όλα τα υπόλοιπα είναι κατά τουλάχιστον 50 χρόνια μεταγενέστερα, προερχόμενα από τον 4ο αιώνα μΧ- αυτό όμως βρέθηκε σε τάφο του 230-270 μΧ.

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Είναι γνωστό ως «Επιγραφή της Φρανκφούρτης» και βρέθηκε στην περιοχή που κάποτε ήταν η αρχαία ρωμαϊκή πόλη Νίντα, σε ανασκαφές το 2018. Κατά τη διάρκειά τους βρέθηκε ένα ολόκληρο ρωμαϊκό νεκροταφείο. Στον «τάφο 134» βρέθηκε το μικρό φυλαχτό, το οποί ήταν κάτω από το πηγούνι του λειψάνου του άνδρα που το φορούσε.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Φρανκφούρτης το αποκατέστησε, σε μια διαδικασία που περιελάμβανε και ένα λεπτό φύλλο ασημιού με την επιγραφή. Το 2024, μέσω της χρήσης προηγμένου εξοπλισμού, σαρώθηκε και δημιουργήθηκε ένα λεπτομερές μοντέλο, αποκαλύπτοντας το κείμενο που είχε πάνω του γραμμένο, το οποίο όμως έπρεπε να αποκρυπτογραφηθεί. Αυτό το έκανε ο Μάρκους Σολτς του Πανεπιστημίου Γκαίτε στη Γερμανία: Αν και κάποια τμήματα είχαν χαθεί και κάποια αμφισβητούνται, το συμπέρασμα ήταν πως το αρχικό κείμενο ήταν γραμμένο στα λατινικά, κάτι ασυνήθιστο για τη συγκεκριμένη περίοδο, που τα κείμενα γράφονταν στα ελληνικά ή τα εβραϊκά.

Ο Χριστιανισμός είναι η μόνη θρησκεία στην οποία αναφέρεται το κείμενο, υποδεικνύοντας την άνοδο και εξάπλωσή του στα βόρεια, αλλά και την πίστη του κατόχου του. Σημειώνεται πως τον 3ο αιώνα μ.Χ το να είναι κάποιος Χριστιανός παρέμενε επικίνδυνο, δεδομένων των διώξεων από κάποιους Ρωμαίους αυτοκράτορες. Επίσης, το κείμενο περιλαμβάνει αναφορές που δεν είχαν βρεθεί ποτέ ξανά τόσο παλιά, όπως μια αναφορά στον Άγιο Τίτο, μαθητή του Απόστολου Παύλου, μια επίκληση που καθιερώθηκε κατά τον 4ο αιώνα και μια φράση από την Επιστολή προς Φιλιππησίους του Παύλου.

«Η Επιγραφή της Φρανκφούρτης είναι επιστημονικό επίτευγμα» δήλωσε ο δήμαρχος της Φρανκφούρτης, Μάικ Τζόσεφ. «Ως αποτέλεσμα, η ιστορία του Χριστιανισμού στη Φρανκφούρτη και παραπέρα θα πρέπει να πάει πιο πίσω περίπου 50-100 χρόνια» πρόσθεσε.