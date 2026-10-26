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Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 14 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των ρωσικών πληγμάτων στις περιφέρειες Χαρκόβου και Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν σήμερα το Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλης της Ουκρανίας, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό τεσσάρων άλλων, σύμφωνα με την ενημέρωση μέσω Telegram του δημάρχου Ιχόρ Τέρεχοφ. Ο ίδιος ανέφερε ότι σημειώθηκαν τρεις επιθέσεις σε συνοικία της πόλης, από τις οποίες υπέστησαν ζημιές ένα πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών και άλλα σπίτια.

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Ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινιεχούμποφ δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν με πυραύλους την πόλη, που βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο επιθέσεων και η οποία απέχει 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ρωσία.

Στη γειτονική περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ο κυβερνήτης Ολεξάντρ Χανζά ανέφερε μπαράζ επιθέσεων πυροβολικού και επιδρομές drones. Επεσήμανε πως στην πόλη Παβλοχράντ ένας άνθρωπος σκοτώθηκε κι άλλοι δέκα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις σοβαρά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters