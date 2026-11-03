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Οι δημοκρατικοί διεκδικούν τον έλεγχο του Κογκρέσου, ευελπιστώντας να ανατρέψουν την ισορροπία ισχύος στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία.

Σχεδόν 58 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη ψηφίσει προκαταβολικά, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ συμμετοχής για τη συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία.

Οι ενδιάμεσες εκλογές λειτουργούν συχνά ως δημοψήφισμα για τον εκάστοτε πρόεδρο, με το αποτέλεσμα να επηρεάζει τις επόμενες πολιτικές εξελίξεις.

Μια ενδεχόμενη επικράτηση των δημοκρατικών θα τους προσφέρει τη δυνατότητα να ελέγξουν τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό και να διεξάγουν έρευνες για καταγγελίες περί διαφθοράς.

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Οι Αμερικανοί καλούνται σήμερα στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές, η έκβαση των οποίων χαρακτηρίζεται αποφασιστικής σημασίας για τα δυο τελευταία χρόνια της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Η προεδρική παράταξη, οι ρεπουμπλικάνοι, είναι αντιμέτωποι με την αντιπολίτευση, τους δημοκρατικούς, που ευελπιστούν ότι απόψε θα ξαναπάρουν στα χέρια τους -κάποιους τουλάχιστον από- τους μοχλούς της εξουσίας στην Ουάσιγκτον.

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Τα πρώτα εκλογικά τμήματα θα ανοίξουν στις 06:00 (τοπική ώρα· 13:00 ώρα Ελλάδας) σε διάφορες πολιτείες της ανατολικής ακτής. Ένδειξη της βαρύτητας που έχουν αυτές οι εκλογές: σχεδόν 58 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη ψηφίσει προκαταβολικά, ιστορικό ρεκόρ στις λεγόμενες «midterms».

Στις τάξεις των δημοκρατικών υπάρχουν μεγάλες ελπίδες πως θα σημειωθεί «μπλε κύμα» (σ.σ. αυτό είναι το χρώμα της παράταξης), αν όχι «τσουνάμι», καθώς οι δημοσκοπήσεις προεξοφλούν τη νίκη τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η σύνθεση της οποίας ανανεώνεται εξ ολοκλήρου σήμερα.

Από το Μέιν ως την Αλάσκα, περνώντας από το Τέξας, το Οχάιο ή ακόμη το Κάνσας, οι υποψήφιοι των δημοκρατικών θεωρούνται επίσης φαβορί και προσμένουν να επιτύχουν την ανατροπή της ισορροπίας ισχύος στη Γερουσία, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις του Siena College για τη New York Times, αποτέλεσμα που φάνταζε αδιανόητο πριν από μόλις έναν χρόνο.

Αλλά στο μεσοδιάστημα, ο πρόεδρος Τραμπ διέταξε τον πόλεμο μαζί με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, αθέτησε τις υποσχέσεις του πως θα μείωνε το κόστος διαβίωσης, και υπέστη σειρά επιθέσεων από την αντιπολίτευση, που καταγγέλλει τον προσωπικό πλουτισμό του μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025.

Δημοψήφισμα

«Τήρησα περισσότερες υποσχέσεις απ’ όσες έκανα», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στην Ουάσιγκτον χθες Δευτέρα, στην τελευταία του ομιλία πριν από την ψηφοφορία.

Στη μάλλον ασυνάρτητη ομιλία, ο 80άρης δισεκατομμυριούχος αφιέρωσε περισσότερο χρόνο αναφερόμενος στα μεγαλεπήβολα έργα του στην αμερικανική πρωτεύουσα παρά στα διακυβεύματα της σημερινής εκλογικής αναμέτρησης.

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Ο επικεφαλής των δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ βρήκε «αξιολύπητο» τον λόγο του προέδρου, τον χαρακτήρισε σύμβολο της απόλυτης αποσύνδεσης του Ντόναλντ Τραμπ από την πραγματικότητα των περισσότερων Αμερικανών.

Ιστορικά, το κόμμα που κατέχει τον Λευκό Οίκο υφίσταται απώλειες στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές, που εκλαμβάνονται συχνά ως δημοψήφισμα για τον αρχηγό του κράτους.

Ο έλεγχος της Βουλής των Αντιπροσώπων θα δώσει στους δημοκρατικούς μεγαλύτερο βάρος στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του ομοσπονδιακού κράτους, καθώς και τη δυνατότητα να αρχίσουν έρευνες του σώματος, πιο συγκεκριμένα για υποθέσεις διαφθοράς που προσάπτουν στον Ντόναλντ Τραμπ και τους ανθρώπους του.

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Αν μπορέσουν να πάρουν τον έλεγχο της Γερουσίας, θα μπορούν να εμποδίσουν διορισμούς του προέδρου, ειδικά σε περίπτωση που χηρέψει έδρα στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ωστόσο, παρότι φθάνουν σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση στη θέση του φαβορί, οι δημοκρατικοί τείνουν να δείχνουν μάλλον συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς έχουν ζεματιστεί επανειλημμένα από δημοσκοπήσεις που είχαν υποτιμήσει το επίπεδο κινητοποίησης της βάσης του προέδρου Τραμπ στο παρελθόν.

«Αν χάσουμε το Τέξας…»

Ως τις τελευταίες ώρες της εκστρατείας, το σύνθημα ήταν κινητοποίηση. Όπως για την Τζέιν Κόλουμ, την οποία συνάντησε το Γαλλικό Πρακτορείο σε προάστιο της Ατλάντας (Τζόρτζια, νότια): πήγαινε από πόρτα σε πόρτα για να παροτρύνει πολίτες να ψηφίσουν τον δημοκρατικό γερουσιαστή Τζον Όσοφ, υποψήφιο για την επανεκλογή του.

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«Αισθάνομαι αληθινά υποχρέωση να κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξουμε την κατεύθυνση που έχει πάρει η χώρα μας αυτή τη στιγμή, να τη βάλουμε (…) στον δρόμο της δημοκρατίας», εξήγησε η συνταξιούχος δασκάλα, 77 χρονών.

Στην άλλη πλευρά, των ρεπουμπλικάνων, ο τόνος γινόταν ολοένα πιο οξύς, πιο δυσοίωνος τις τελευταίες ημέρες πριν από τις εκλογές.

«Δεν υπερβάλλω όταν λέω ότι αν χάσουμε το Τέξας, θα χάσουμε την Αμερική», προειδοποίησε την Κυριακή ο ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για τη Γερουσία στην πολιτεία αυτή, ο Κεν Πάξτον, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στην Αμερική.

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Όποια κι αν είναι τα αποτελέσματα των σημερινών ενδιάμεσων βουλευτικών εκλογών, το βέβαιο είναι πως θα πρόκειται για την αρχή του τέλους της θητείας του αρχηγού του αμερικανικού κράτους Τραμπ — και ταυτόχρονα την έναρξη ξέφρενης κούρσας, στις τάξεις των ρεπουμπλικάνων όσο και σε αυτές των δημοκρατικών, ενόψει της διαδοχής του το 2028.

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