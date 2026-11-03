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Οι ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης 3 Νοεμβρίου στις ΗΠΑ κυριαρχούν στην καθιερωμένη εβδομαδιαία συζήτηση του Πάνου Κολιοπάνου με τον Τέρενς Κουίκ στη HuffPost.

Το στοίχημα του Τραμπ

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Η ανανέωση ολόκληρης της Βουλής των Αντιπροσώπων και του ενός τρίτου της Γερουσίας μπορεί να ανατρέψει τις πολιτικές ισορροπίες. Ενδεχόμενη απώλεια της πλειοψηφίας σε ένα από τα δύο σώματα θα δυσκολέψει σημαντικά τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ερντογάν, Ελλάδα και ΟΗΕ

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις σχέσεις Τραμπ με Ερντογάν και Νετανιάχου, αλλά και στην πιθανή τουρκική υποψηφιότητα για τη γενική γραμματεία του ΟΗΕ, που προκαλεί προβληματισμό για τη στάση Ελλάδας και Κύπρου.

Ο Μπάτμαν των Αθηνών

Η HuffPost προγραμματίζει ολονύχτια κάλυψη των αποτελεσμάτων. Ο Τέρενς Κουίκ αποκάλυψε ότι θα κοιμάται και θα ξυπνά κάθε μισή ώρα, προκαλώντας το πείραγμα του Κολιοπάνου: «Είσαι ο Μπάτμαν!».

«Ο Μπάτμαν των Αθηνών», απάντησε, κλείνοντας με χιούμορ τη συζήτησης.