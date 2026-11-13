Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η πρόσφατη διακοπή λειτουργίας στις υπηρεσίες της Microsoft προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην επικοινωνία δημόσιων υπηρεσιών και ιδιωτικών επιχειρήσεων στην Ιαπωνία.

Πολλοί οργανισμοί κατέφυγαν στη χρήση φαξ για την αποστολή εγγράφων και παραγγελιών, καθώς το Outlook και άλλες εφαρμογές κατέστησαν προσωρινά μη λειτουργικά.

Η ιαπωνική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι η βλάβη επηρέασε τις υποδομές πληροφορικής, ενώ οι αρχές ζήτησαν από τους πολίτες να επικοινωνούν τηλεφωνικά.

Η δυσλειτουργία ανέδειξε την εξάρτηση των σύγχρονων εργασιακών χώρων από τις ψηφιακές πλατφόρμες, αναγκάζοντας τους επαγγελματίες να επιστρέψουν σε αναλογικές μεθόδους επικοινωνίας.

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Δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις στην Ιαπωνία αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο φαξ, καθώς το Microsoft outage προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτρονική αλληλογραφία και στην καθημερινή λειτουργία οργανισμών.

Οι εργαζόμενοι και οι εταιρείες στην Ιαπωνία βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις μιας παγκοσμίως σοβαρής διακοπής που επηρέασε το Microsoft 365 και τις ευρέως χρησιμοποιούμενες εφαρμογές του, όπως το Outlook, το Teams και το λογισμικό AI Copilot. Την Παρασκευή το πρωί, καθώς οι υπάλληλοι στην Ιαπωνία προετοίμαζαν την εργάσιμη ημέρα τους, πολλοί βρήκαν οθόνες σφάλματος και αντιμετώπισαν την ανάγκη να ξαναπρογραμματίσουν συναντήσεις και διακοπές στη δουλειά τους, όπως αναφέρει οι Japan Times.

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«Δεν μπορούσα να ανοίξω το Outlook και πανικοβλήθηκα… Επικοινώνησα με το αφεντικό μου και μου είπαν να μείνω σπίτι», έγραψε ένα άτομο στο X. «Δεδομένου ότι όλες οι εταιρείες μας είναι βαθιά ενσωματωμένες στα συστήματα της Microsoft… το μόνο που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να καθαρίσουμε την καφετιέρα στο δωμάτιο παραγωγής», έγραψε ένας άλλος.

Cloud down? Cyber attack? Microsoft Outlook? Don’t worry, the fax machine is fine. 📠 Japan’s real-time infrastructure is unbeatable. 💪 https://t.co/3f28dGxvrQ November 13, 2026

Η διακοπή λειτουργίας ανέδειξε την εξάρτηση επιχειρήσεων και κρατικών υπηρεσιών από τις διαδικτυακές πλατφόρμες επικοινωνίας. Για ορισμένους οργανισμούς, η λύση βρέθηκε σε μια πολύ παλαιότερη τεχνολογία: Tο φαξ, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως εναλλακτικό μέσο αποστολής εγγράφων και παραγγελιών.

Στην περιφέρεια Μίε της Ιαπωνίας, όπου περίπου 7.500 δημόσιοι υπάλληλοι χρησιμοποιούν το Outlook, η αδυναμία αποστολής και λήψης ηλεκτρονικών μηνυμάτων οδήγησε τις αρχές να ζητήσουν από τους πολίτες να επικοινωνούν προσωρινά μέσω τηλεφώνου ή φαξ.

Ανάλογα προβλήματα αντιμετώπισαν ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η ιαπωνική Ishizuka Chemical Industry ενημέρωσε τους πελάτες της ότι η δυσλειτουργία των υπηρεσιών της Microsoft επηρέαζε την ηλεκτρονική αλληλογραφία και τις διαδικτυακές συναντήσεις της. Μέχρι την αποκατάσταση, τους ζήτησε να αποστέλλουν τις παραγγελίες τους μέσω φαξ στα γραφεία της στο Τόκιο, στην Οσάκα και στη Νιιγκάτα.

Η αναστάτωση έφτασε και στην ιαπωνική κυβέρνηση. Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου, Μασανάο Οζάκι, επιβεβαίωσε ότι η βλάβη επηρέασε τις κυβερνητικές υποδομές πληροφορικής, σημειώνοντας ότι οι αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

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Microsoft outage: Προβληματισμός αλλά και νοσταλγία για την αναλογική εποχή

Ενώ ορισμένοι στην Ιαπωνία εξέφρασαν τη χαρά τους που δεν μπορούσαν να εργαστούν, άλλοι εξοργίστηκαν με το πλήγμα στην παραγωγικότητα και υπογράμμισαν την αξία μιας πιο αξιόπιστης μεθόδου επιχειρηματικής επικοινωνίας: του φαξ.

«Το τεχνικό πρόβλημα στους διακομιστές της Microsoft κατέστησε αδύνατη την εργασία από το πρωί. Μάλλον τα τηλέφωνα και τα φαξ είναι όντως ανίκητα… Γυρνάμε πλήρως στην αναλογική εποχή!» έγραψε κάποιος στο X.

«Δεν μπορώ να στείλω email λόγω της διακοπής λειτουργίας στη Microsoft, οπότε στρεφόμαστε στο φαξ για τις τακτικές ενημερώσεις που συνήθως στέλνουμε ως αρχεία PDF. Η αναλογική τεχνολογία αντέχει!» ανέφερε ένας άλλος.

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Την ώρα που η Microsoft εργάζεται για την αποκατάσταση της πρόσβασης στις εφαρμογές της, άλλοι προετοιμάζονται για μια χαοτική επιστροφή στην εργασία μετά την κρίση.

«Νόμιζα πως βρέθηκα στον παράδεισο επειδή δεν έλαβα κανένα email, αλλά τελικά πρόκειται απλώς για μια διακοπή λειτουργίας της Microsoft· οπότε, στην πραγματικότητα, περιμένω απλώς στην ουρά στις πύλες της κόλασης», σχολίασε με χιούμορ ένας χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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