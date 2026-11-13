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Σε άρση του καθεστώτος ανωνυμίας της προέβη γυναίκα στη Βρετανία την οποία ο σύζυγός της νάρκωνε και βίαζε, προβάλλοντάς τις πράξεις σε livestream online- και μάλιστα έφερνε και άλλους.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της The Sun, η Λόρα Μπίσοπ αποκάλυψε την ταυτότητά της επειδή θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα συμβάλει στο να βρεθούν οι άνδρες που ο σύζυγός της καλούσε να την κακοποιούν ενώ η ίδια ήταν χωρίς τις αισθήσεις της.

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Κατά τη δίκη του το 2022 έγινε γνωστό πως ο Ντάνιελ Μπίσοπ της έβαλε ηρεμιστικά στο ποτό της, τη βίασε και το μετέδωσε online, ενώ είχε κανονίσει να έρθει και ένας άλλος να την κακοποιήσει. Η Μπίσοπ είπε πως ξύπνησε γυμνή στο κρεβάτι ενώ την βίαζαν. «Κοίταξα δεξιά και ο Νταν ήταν εκεί. Στεκόταν στον διάδρομο» υποστήριξε.

Woman drugged and raped by husband who invited strangers to abuse her speaks for first time, as @SejalKaria reports Warning: some viewers may find the themes discussed in this report distressing https://t.co/tBxQQ27slB November 11, 2026

Ο Μπίσοπ φυλακίστηκε για 14 χρόνια και 8 μήνες αφού ομολόγησε βιασμό και χορήγηση ουσίας με σκοπό σεξουαλικό αδίκημα. Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, ο Μπίσοπ είχε καλέσει και άλλους άνδρες να τη βιάσουν, μα αρνήθηκαν.

Woman reveals how husband drugged and raped her and invited other men to join in as he watched – and livestreamed the abuse https://t.co/L3hBo4xeuz — Daily Mail (@DailyMail) November 12, 2026

Η Λόρα Μπίσοπ κατέγραψε τηλεφωνικές συνομιλίες μαζί του και υποστηρίζει ότι ο φυλακισμένος σύζυγός της παραδέχτηκε και άλλα εγκλήματα- όπως λέει, ομολόγησε πως κάλεσε επτά άνδρες στο σπίτι να την κακοποιήσουν, που τους είχε βρει από ιστοσελίδες για swinging.

Η ίδια θεωρεί πως τη νάρκωσε βάζοντας φάρμακο στο τζιν και τόνικ που έπινε. Σε μια καταγραφή, που έφτασε στο ITV News, ο Μπίσοπ της λέει «ήταν επτά συνολικά. Ο τελευταίος ήρθε δύο φορές. Οπότε ήταν οκτώ περιπτώσεις με επτά άνδρες».

Κατά την ίδια η αστυνομία έχασε ευκαιρίες να βρει στοιχεία και να εντοπίσει άλλους δράστες.

«Είμαι πεπεισμένη, επειδή (ο άνδρας της) χανόταν τη νύχτα, ότι αυτοί οι άνδρες έχουν μάλλον συζύγους, με τις οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή, που κακοποιούνται…αυτά τα λάθη της αστυνομίας έχουν θέσει και άλλες γυναίκες σε κίνδυνο».