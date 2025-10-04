Ένας άνδρας που «παντρεύτηκε» μια 15χρονη κοπέλα στη Βρετανία σε ισλαμική τελετή γάμου είναι ένας από τους οκτώ άνδρες που κρίθηκαν ένοχοι για σεξουαλικά αδικήματα εις βάρος της.

Το θύμα υπέστη σεξουαλική κακοποίηση και βιασμούς από άνδρες από την ηλικία των 13 ετών και αυτό συνεχίστηκε ακόμα κι όταν βρισκόταν σε παιδικό ίδρυμα στο Μπράντφορντ, όπως αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης.

Eight men have been convicted of multiple counts of rape and sexual offending against a child in the early 2000s in Bradford.



Anna (not her real name) was between the age of 13 and 15 years old at the time of the abuse.https://t.co/QAb9ZtwUIu 1/2 pic.twitter.com/kQvzbT4AVn — West Yorkshire Police (@WestYorksPolice) October 2, 2025

Ο Ράτζα Ζουλκουρνίν, 42 ετών, καταδικάστηκε σε 23 χρόνια φυλάκιση για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης, η οποία είχε τοποθετηθεί υπό κρατική προστασία. Το θύμα είχε παντρευτεί παράνομα βάσει σαρία, σε ηλικία 15 ετών, χωρίς νομική ισχύ.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, η κοπέλα είχε κακοποιηθεί από τουλάχιστον 18 άνδρες κατά τη διάρκεια πολλών ετών. Παρόντες στην παράνομη τελετή ήταν μέλη της οικογένειας και κοινωνική λειτουργός, γεγονός που καταγράφηκε ως ένδειξη αδυναμίας των θεσμών προστασίας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2019, όταν το θύμα ενηλικιώθηκε και κατήγγειλε τα γεγονότα στην αστυνομία. Μετά από πολυετή έρευνα, οκτώ άνδρες καταδικάστηκαν συνολικά σε 91 χρόνια φυλάκιση, ενώ ο Ζουλκουρνίν έλαβε διά βίου απαγόρευση επαφής με το θύμα και καταχώριση στο μητρώο δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων.