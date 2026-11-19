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Το στρατόπεδο «Παπάγου», το ελληνικό «Πεντάγωνο», ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες του σε μαθητές την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου και στο ευρύ κοινό το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των εορτασμών για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων (21 Νοεμβρίου).

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τη στατική έκθεση Νέων Οπλικών Συστημάτων και Καινοτομίας των Ενόπλων Δυνάμεων, στον περιβάλλοντα χώρο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο Στρατόπεδο «Παπάγου». Μαθητές και ευρύ κοινό θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να επισκεφθούν την Κιβωτό Εθνικής Μνήμης, η οποία είναι αφιερωμένη στους πεσόντες υπέρ Πατρίδας. Θα μπορέσουν ακόμα να δουν από κοντά τη νέα βιοκλιματική όψη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την ευρύτερη ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, στον οποίο δημιουργείται ένας «πνεύμονας» πρασίνου για την περιοχή.

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Στις εκδηλώσεις θα παραστεί ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων

Tην Παρασκευή ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα υποδεχθεί στο sτρατόπεδο «Παπάγου» μαθητές και μαθήτριες σχολείων, ηλικίας 10 έως 12 ετών, που θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν (10 π.μ.) στην Κιβωτό Εθνικής Μνήμης από τον διακεκριμένο γλύπτη και καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Βαρώτσο.

Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση (12 μ.μ.) που διοργανώνει το ΓΕΕΘΑ για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, στο αμφιθέατρο «ΕΠΓΟΣ (Ι) Δ. ΚΑΜΠΕΡΟΣ». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα βραβευτούν στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που διακρίθηκαν στον τομέα της Καινοτομίας.

Το Σάββατο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα εκπροσωπήσει τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης στην Πανηγυρική Δοξολογία που θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων. Ακολούθως, θα μεταβεί στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη όπου θα παραστεί στην κατάθεση στεφάνου από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Την ίδια ημέρα (Σάββατο ), οι πύλες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα είναι ανοιχτές στο ευρύ κοινό από τις 10 π.μ. έως τις 5 μ.μ.

Στις εκδηλώσεις θα συμμετάσχει επίσης το Σάββατο τμήμα της Διακλαδικής Μπάντας των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία θα παρουσιάσει μουσικό πρόγραμμα.

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Θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα οι ακόλουθες εκδηλώσεις:

• Στις 08:00 επίσημη έπαρση της Ελληνικής σημαίας, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

• Στις 11:00 επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου Β΄.

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• Στις 12:00 κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη.

• Στις 17:09 υποστολή της Ελληνικής Σημαίας, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

• Στατική έκθεση νέων Οπλικών Συστημάτων (Ο/Σ) και καινοτομίας, πέριξ του μνημείου της «Κιβωτού Εθνικής Μνήμης», η οποία θα είναι ανοιχτή για το κοινό, από τις 10:00 έως τις 17:00, με τη συμμετοχή της διακλαδικής μπάντας των Ενόπλων δυνάμεων.

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Επιπρόσθετα, σε όλη την επικράτεια θα πραγματοποιηθούν οι εξής εκδηλώσεις:

• Γενικός Σημαιοστολισμός των Μονάδων, Στρατιωτικών Καταστημάτων και Πολεμικών Πλοίων, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026 από 08:00 μέχρι και τη δύση του ηλίου της ίδιας ημέρας.

• Φωταγώγηση των Μονάδων, Στρατιωτικών Καταστημάτων και Πολεμικών Πλοίων κατά τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου 2026.

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Η έκθεση νέων οπλικών συστημάτων και Καινοτομίας

Στη στατική έκθεση θα παρουσιαστούν οπλικά συστήματα τα οποία έλαβαν μέρος στη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

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Συγκεκριμένα, θα εκτεθούν: Μη Επανδρωμένο Αερόχημα (ΜΕΑ) V-BAT, αντι-drone σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», σύστημα «ΜΕΤΟΙΚΟΣ», σκάφος Ειδικών Αποστολών VICTA, Τακτικός Σταθμός Διοίκησης και Ελέγχου Αντιμετώπισης Καταστροφών «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», ΑΣΕΒ «ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ», USV αυτοκαταστροφής «ΚΑΝΑΡΗΣ», ΜΕΑ SPERWER, αντι-drone σύστημα «ΥΠΕΡΙΩΝ», πύραυλος RAMPAGE, USV «ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ», ΗΗΜWW M998, MEA S-100, Βόμβα SPICE 1000, ΜΕΑ ΑΡΧΥΤΑΣ, Πύραυλος SCALP, Κινητή Μονάδα Παραγωγής Drone, ΜΕΑ A-900, Πύραυλος METEOR, Μη Επανδρωμένο Επίγειο Σύστημα (UGV) «ΑGEMA», υποβρύχιοι ελκυστήρες DIVE JET ROTINOR, πύραυλος TGM-88 HARM, Όχημα Αναγνώρισης SPIKE NLOS, εκτοξευτής SPIKE NLOS με αερόχημα ORBITTER, USV «ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ», πύραυλος CATM-120 AMRAAM, συστοιχία KB EXOCET, M1117 ΜΗΕΠ, τορπίλη SEAHAKE, Μη Επανδρωμένο Επίγειο Σύστημα (UGV) «ANTEOS» και περιπλανώμενα πυρομαχικά «ΑΡΠΥΙΑ».

Φωτογραφίες: ΥΠΕΘΑ

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