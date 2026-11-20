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Πίνακες με στοιχεία υποψηφίων που συμμετείχαν στις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων για τα Ειδικά Προγράμματα Θητείας (ΕΠΘ), έτους 2026 ανάρτησαν τα Γενικά Επιτελεία, όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ.

Ειδικότερα, στους επίσημους ιστοτόπους των ΓΕ αναρτήθηκαν κατά περίπτωση:

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α. Πίνακες υποψηφίων που επιλέχθηκαν για ένταξη στα ως άνω προγράμματα, κατά σειρά επιτυχίας.

β. Πίνακες απορριπτέων υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται με αποκλειστικά δική τους ευθύνη ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

• Για το Στρατό Ξηράς πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://army.gr/news-announcements/anartisi-pinakon-eidikon-programmaton-thiteias-2/ .

• Για το Πολεμικό Ναυτικό πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://hellenicnavy.gr/anartisi-pinakon-eidikon-programmaton-thiteias/

• Για την Πολεμική Αεροπορία πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:https://www.haf.gr/2026/11/anartisi-pinakon-eidikon-programmaton-thiteias-2/

Οι υποψήφιοι που επιλέχθηκαν για ένταξη στα ΕΠΘ, θα λάβουν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη σχετική απόφαση από το οικείο ΓΕ, την οποία οφείλουν να αποδεχθούν εντός δύο εργάσιμων ημερών.