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Την υποχρεωτική συμμετοχή ελληνικών εταιρειών στα νέα εξοπλιστικά (σε ποσοστό τουλάχιστον 25%- 30%, σύμφωνα με πληροφορίες) θεσμοθετεί, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο για την αμυντική βιομηχανία που παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στο υπουργικό συμβούλιο την Τετάρτη.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης σύσταση γραφείου αμυντικής βιομηχανίας, που θα υπάγεται θεσμικά απευθείας στον ΥΠΕΘΑ, θέσπιση πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου και άλλων κρατών για τον στρατιωτικό εξοπλισμό που παράγεται από την ελληνική αμυντική βιομηχανία (με σκοπό διακρατικές συμφωνίες για εξαγωγές αμυντικών προϊόντων), βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) και θεσμοθέτηση της συμβολής Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιμετώπιση απειλών από drones σε κρίσιμες κυβερνητικές υποδομές- καθώς και επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου των Ενόπλων Δυνάμεων.

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Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο, ανέφερε ο κ. Δένδιας, σημειώνοντας πως προβλέπει τη δυνατότητα της χώρας να υπογράφει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας εξαγωγές προϊόντων της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας (διακρατικές συμφωνίες, Government to Government).

«Μέχρι τώρα, όπως ξέρετε, ήμασταν πάντα στην πλευρά του αγοραστή. Προβλέπουμε, λοιπόν, τώρα που αρχίζουμε να έχουμε παραγωγή, να βρεθούμε και στην πλευρά του πωλητή. Και από εκεί και πέρα, προβλέπουμε τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στα νέα εξοπλιστικά προγράμματα, με μια διατύπωση η οποία καλύπτει και την πλευρά του Ενωσιακού Δικαίου, δηλαδή τη σαφή αναφορά στο άρθρο 346 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης» δήλωσε ο κ. Δένδιας, προσθέτοντας πως προβλέπεται επίσης μια σειρά διατάξεων για την ενίσχυση του ρόλου του ΕΛΚΑΚ.

Το νομοσχέδιο

Αναλυτικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΘΑ, στόχοι του σχεδίου νόμου, «Ενίσχυση της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας και της καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις» το οποίο εντάσσεται στη συνολική μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων «Ατζέντα 2030», διαρθρώνεται σε πέντε βασικούς άξονες:

Ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας

α) Σύσταση Γραφείου Αμυντικής Βιομηχανίας, το οποίο υπάγεται θεσμικά απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Κύρια αποστολή είναι η χαρτογράφηση της αμυντικής βιομηχανίας, η υποστήριξη κρατικών αμυντικών βιομηχανιών, ο συντονισμός διεθνών προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης (ευρωπαϊκών και νατοϊκών) και η υποβολή εισηγήσεων αμυντικής βιομηχανικής πολιτικής.

β) Διακρατικές Συμφωνίες για Εξαγωγές Αμυντικών Προϊόντων

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Θέσπιση πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλων κρατών για τον στρατιωτικό εξοπλισμό που παράγεται από την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, με δυνατότητα σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων εξαγωγών ελληνικών αμυντικών προϊόντων και δυνατότητα παροχής τεχνικής, διοικητικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στο αντισυμβαλλόμενο κράτος.

γ) Ενίσχυση συμμετοχής της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας

Θεσμοθέτηση της ανάθεσης υπεργολαβίας σε εγχώριους φορείς στην υλοποίηση αμυντικής σύμβασης. Εντάσσεται στις προϋποθέσεις προστασίας ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειας κατά το άρθρο 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής συμμετοχής.

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Προώθηση της αμυντικής καινοτομίας

Βελτίωση Πλαισίου Λειτουργίας ΕΛΚΑΚ

-Υλοποίηση διακρατικών ερευνητικών προγραμμάτων. Από την παρακολούθηση και τον συντονισμό, στην υλοποίησή τους για λογαριασμό του ΥΠΕΘΑ.

-Ενίσχυση του ρόλου του ΕΛΚΑΚ στην ανάπτυξη και προμήθεια καινοτόμων προϊόντων, Ρητή πρόβλεψη για προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης και επακόλουθη προμήθεια καινοτόμων λύσεων, με συμφωνημένες επιδόσεις.

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-Μεγαλύτερη ευελιξία των θυγατρικών εταιριών του ΕΛΚΑΚ. Άμεση ή έμμεση αποφασιστική επιρροή – Ευρύτερο αντικείμενο και ειδικό εταιρικό καθεστώς όπου συντρέχουν οι προϋποθέσεις.

-Μεγαλύτερη ευχέρεια στη διαχείριση Εσόδων από διανοητική ιδιοκτησία τα οποία αποδίδονται στο ΕΛΚΑΚ. Το Δ.Σ. μπορεί να κατανείμει μέρος ή το σύνολο στα προβλεπόμενα ταμεία.

-Ειδική Μονάδα Εφέδρων «Λορέντζος Μαβίλης». Σύσταση Μονάδας Εφέδρων για την αξιοποίηση εφέδρων που υπηρέτησαν στο ΕΛΚΑΚ ή στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ.

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Νέες Επιχειρησιακές Απαιτήσεις

Θεσμοθέτηση συμβολής Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιμετώπιση απειλών από Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη σε κρίσιμες κυβερνητικές υποδομές

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-Δυνατότητα συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιμετώπιση απειλών από drones, κατόπιν αιτήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

-Δυνατότητα ανάληψης επιχειρησιακής ευθύνης για τη λειτουργία συστημάτων μη κινητικής αντιμετώπισης drones.

Επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου των Ενόπλων Δυνάμεων

α. Σταδιοδρομία Στρατιωτικού Προσωπικού. Εξειδίκευση σειράς αρχαιότητας – Προσμέτρηση χρόνου διοίκησης – Ρυθμίσεις για Μόνιμους Υπαξιωματικούς – Χρόνος παραμονής στον βαθμό ΕΠΟΠ – Διεύρυνση συμμετοχής στην έρευνα.

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β. Στρατιωτική Εκπαίδευση. Διακλαδική Διοίκηση Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης – Αποστολή και τίτλοι σπουδών ΑΣΜΥ – Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας – Οργάνωση Στρατιωτικών Σχολών – Αξιολόγηση και πιστοποίηση ΑΣΕΙ – Διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό.

γ. Στοχευμένες στρατολογικές ρυθμίσεις. Απαλλαγές – Μειωμένη Θητεία – Αναβολές για λόγους ψυχικής υγείας – Ανυπότακτοι.

δ. Λειτουργική ενίσχυση ΤΑΕΘΑ και ΦΑΑΕΔ. Διοίκηση ΤΑΕΘΑ – Έδρα και στέγαση, Γενικός Διευθυντής και Στρατηγικός Σχεδιασμός ΦΑΑΕΔ.

Μέριμνα και κίνητρα για το προσωπικό

α. Υγειονομική μέριμνα και παροχές. Περίθαλψη – Γνωματεύσεις αναπηρίας – Ανάπηροι πολέμου – Πρατήρια καυσίμων εντός στρατοπέδων.

β. Οικονομικές παροχές και Κίνητρα παραγωγικότητας. Μη μισθολογικές παροχές ΕΛΚΑΚ – Κίνητρο πολιτικού προσωπικού – Κίνητρο επίτευξης στόχων ΦΑΑΕΔ.