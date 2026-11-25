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Στη σύλληψη ενός άνδρα, 41 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, μετά την ταυτοποίησή του για χρήση ναυτικού πυρσού κατά τη διάρκεια του ποδοσφαίρου αγώνα, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, τον περασμένο Σεπτέμβριο, στο γήπεδο της Τούμπας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το περιστατικό, ενώ συνελήφθη, όταν, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, εντοπίστηκαν μικροποσότητα κάνναβης και μαχαίρι τύπου «πεταλούδα».

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Η ταυτοποίησή του για τον πυρσό έγινε έπειτα από έρευνα και αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από τις κάμερες του κλειστού κυκλώματος καταγραφής και ηλεκτρονικής επιτήρησης του γηπέδου, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενήργησε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.

Ακολούθησε, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., έρευνα στο σπίτι του, όπου εντοπίστηκαν μικροποσότητα κάνναβης, βάρους 2,6 γραμ., καθώς επίσης το μαχαίρι «πεταλούδα» (μήκους 23 εκ., με λάμα μήκους 11,5 εκ.).

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ